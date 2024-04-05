Президент Белоруссии согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ

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Президент Белоруссии согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ

Существовавшая несколько десятилетий архитектура международной безопасности, основанная на добровольных договоренностях по ограничению и даже сокращению некоторых видов вооружений, стремительно разрушается, в основном по причине агрессивной политики НАТО во главе с Вашингтоном.

В частности, одно за другим государства приостанавливают действие или выходят из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соглашение это было подписано в ноябре 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-членов НАТО и шести государств, входящих в Организацию Варшавского договора. Согласно ДОВСЕ, в пределах района его применения обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.



Очередной страной, руководство которой приняло решение о приостановлении действия ДОВСЕ, стала Республика Беларусь. Внесение соответствующего законопроекта в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) согласовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента РБ.

Белоруссия присоединилась к этому соглашению в 1992 году, документ был ратифицирован парламентом республики. Договор предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям, среди них: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. Кроме того, предусматривался механизм проверки соблюдения условий ДОВСЕ Минском, что подразумевало обмен информацией и проведение инспекций.

Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в Вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением, уточняется в заявлении пресс-службы главы государства.

Приостановка Минском действия ДОВСЕ вызвана рядом причин, в частности, тем, что в августе 2022 года Чехия, а в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Беларуси. В полночь на 7 ноября прошлого года окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе Российская Федерация, приостановившая его действие в 2007 году. Одновременно в ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств-членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие.

В заявлении пресс-службы президента Белоруссии отмечается, что таким образом действия государств НАТО и их союзников привели к прекращению функционирования ДОВСЕ.
  • Сайт президента Белоруссии
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1 комментарий
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:57
    Президент Белоруссии согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ
    . Договор уже мёртв и тут ничего ни добавить, ни убавить, все это стремно, если разобратся.

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