30 единиц лёгкой бронетехники и 17 танков потеряли ВСУ за неделю по всем направлениям - Минобороны
За прошедшую неделю ВС России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились в ответ на попытки Киева атаковать объекты российского топливно-энергетического комплекса. Цели ударов достигнуты.
На лини фронта продвижение российских войск отмечено на всех направлениях, где больше, а где меньше. Основные бои на Авдеевском направлении и по Часовым Яром, где наши десантники вышли к первым домам микрорайона Канал. На остальных направлениях бои с переменным успехом.
На Купянском направлении основные бои шли в районе Терны, продвижение есть, но тактическое, о выходе ВС России на окраины данного населенного пункта Минобороны не сообщает. Контратаки противника в районах Синьковка и Терны. На Донецком продвижение сразу на нескольких участках, наши шли вперед в районах Белогоровка, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр. Отражены 15 контратак ВСУ.
На Авдеевском направлении за неделю освобождено Водяное, идет продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Противник контратаковал 39 раз в районах Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское.
На Южно-Донецком за неделю улучшено тактическое положение по переднему краю в районах Урожайное, Угледар и Малиновка. На Херсонском направлении практически без изменений, бои на линии Работино - Вербовое с продвижением у Вербового.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 3555 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 17 танков, 30 бронемашин, включая БТР и БМП, 177 автомобилей; по артиллерии - 97 орудий полевой артиллерии, включая САУ. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов. В плен сдались семь украинских военнослужащих.
Ракетами, артиллерией и беспилотниками в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300. Авиацией и средствами ПВО уничтожено два истребителя Су-27 и один Миг-29, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.
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