30 единиц лёгкой бронетехники и 17 танков потеряли ВСУ за неделю по всем направлениям - Минобороны

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30 единиц лёгкой бронетехники и 17 танков потеряли ВСУ за неделю по всем направлениям - Минобороны

За прошедшую неделю ВС России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились в ответ на попытки Киева атаковать объекты российского топливно-энергетического комплекса. Цели ударов достигнуты.

На лини фронта продвижение российских войск отмечено на всех направлениях, где больше, а где меньше. Основные бои на Авдеевском направлении и по Часовым Яром, где наши десантники вышли к первым домам микрорайона Канал. На остальных направлениях бои с переменным успехом.



На Купянском направлении основные бои шли в районе Терны, продвижение есть, но тактическое, о выходе ВС России на окраины данного населенного пункта Минобороны не сообщает. Контратаки противника в районах Синьковка и Терны. На Донецком продвижение сразу на нескольких участках, наши шли вперед в районах Белогоровка, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр. Отражены 15 контратак ВСУ.

На Авдеевском направлении за неделю освобождено Водяное, идет продвижение в глубину обороны противника, заняты более выгодные рубежи. Противник контратаковал 39 раз в районах Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское.

На Южно-Донецком за неделю улучшено тактическое положение по переднему краю в районах Урожайное, Угледар и Малиновка. На Херсонском направлении практически без изменений, бои на линии Работино - Вербовое с продвижением у Вербового.

Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 3555 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 17 танков, 30 бронемашин, включая БТР и БМП, 177 автомобилей; по артиллерии - 97 орудий полевой артиллерии, включая САУ. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов. В плен сдались семь украинских военнослужащих.

Ракетами, артиллерией и беспилотниками в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300. Авиацией и средствами ПВО уничтожено два истребителя Су-27 и один Миг-29, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.
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    3 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:43
      Не зря гейропейские загоношились и хотят протолкнуть свои служивых для обеспечения тыловых функций, хранителей и прочее.
      Тогда зелебобик мог бы отправить своих полицаев, погранцов и прочих "самых нужных" в поля на могилизацию. И тут сразу вопрос, да не один, вырисовывается?
      Это что ж за самостийность такая, когда всем заведовать начнут не просто деятели из за бугра, считай оккупанты, по полной программе?
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:46
        И тут сразу вопрос, да не один, вырисовывается?

        Проводят ли они анализ ситуации и принимают решения на основании отчетов МО РФ?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:55
          Отчётность дело такое, спесФисское, каждый делает/ведёт свою, да не одну, зачастую.
          На счёт точности и прочего... туман войны и все такое прочее... хотя, скрывай, не скрывай, по итогам событий выводы будут напрашивается конкретные, сами по себе!

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