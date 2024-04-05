ВС США сбили противокорабельную ракету над контролируемой хуситами частью Йемена

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ВС США сбили противокорабельную ракету над контролируемой хуситами частью Йемена

Над той частью территории Йемена, которая контролируется движением «Ансар Алла» (хуситы), американскими вооруженными силами была сбита противокорабельная ракета. Об этом заявляет Центральное командование ВС США.

Американские военные утверждают, что информация о пострадавших или ущербе военной технике, кораблям и судам, находящимся в Красном море, отсутствует. То есть, в результате удара была поражена лишь противокорабельная ракета хуситов.

Напомним, что США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море с целью обеспечения безопасности гражданского судоходства. До этого хуситы активно обстреливали израильские суда, следовавшие из портов Израиля или в обратном направлении. Атаки на израильские суда предпринимались в знак протеста против военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Однако после начала американо-британской военной операции против хуситов, ситуация в Красном море еще более ухудшилась. Теперь хуситы бьют не только по израильским, но и по британским, американским и прочим западным судам, появляющимся в акватории Красного моря и в районах Аденского залива и Аравийского моря.

Получается, что в реальности операция западных государств привела к прямо противоположным результатам. Йеменские хуситы, в свою очередь, требуют от США и Великобритании, а также союзных им государств, прекратить агрессию против суверенного Йемена.
  • Wikipedia / U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly
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