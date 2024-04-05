Киевские власти присвоили более полумиллиона долларов, принадлежащих якобы связанным с РФ компаниям
На Украине, похоже, нашли новый источник пополнения бюджета. Киевские власти начали активно присваивать средства тех компаний, которые якобы имеют связь с Россией.
Так, ГБР Украины сообщает, что благодаря работе национального агентства по розыску и менеджменту активов удалось получить доступ к 588 тысячам долларов (23 млн гривен), принадлежащих компаниям, по мнению его сотрудников, связанным с РФ.
Что характерно, название ни одной из фирм, активы которых присвоили киевские власти, не называется. Однако известно, что Печерский суд уже арестовал их банковские счета.
Напомним, что в начале текущего года глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль уже сообщал, что в бюджет страны поступили 32 млн гривен, которыми ранее располагали компании, попавшие под санкции.
Что характерно, решение об изъятии имущества России и связанных с ней компаний на территории Украины принимает СНБО, а регулируется данная практика законом, который Владимир Зеленский подписал еще весной 2022 года.
Более того, в вышеупомянутом нормативе не предусмотрена никакая компенсация. Следовательно, киевские власти могут «национализировать» или простыми словами - отобрать имущество практически любой компании, обвинив ее в связях с Россией.
При этом, как сообщают украинские СМИ, в списках СНБО значатся сотни таких компаний.
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