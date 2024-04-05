Киевские власти присвоили более полумиллиона долларов, принадлежащих якобы связанным с РФ компаниям

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Киевские власти присвоили более полумиллиона долларов, принадлежащих якобы связанным с РФ компаниям

На Украине, похоже, нашли новый источник пополнения бюджета. Киевские власти начали активно присваивать средства тех компаний, которые якобы имеют связь с Россией.

Так, ГБР Украины сообщает, что благодаря работе национального агентства по розыску и менеджменту активов удалось получить доступ к 588 тысячам долларов (23 млн гривен), принадлежащих компаниям, по мнению его сотрудников, связанным с РФ.



Что характерно, название ни одной из фирм, активы которых присвоили киевские власти, не называется. Однако известно, что Печерский суд уже арестовал их банковские счета.

Напомним, что в начале текущего года глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль уже сообщал, что в бюджет страны поступили 32 млн гривен, которыми ранее располагали компании, попавшие под санкции.

Что характерно, решение об изъятии имущества России и связанных с ней компаний на территории Украины принимает СНБО, а регулируется данная практика законом, который Владимир Зеленский подписал еще весной 2022 года.

Более того, в вышеупомянутом нормативе не предусмотрена никакая компенсация. Следовательно, киевские власти могут «национализировать» или простыми словами - отобрать имущество практически любой компании, обвинив ее в связях с Россией.
При этом, как сообщают украинские СМИ, в списках СНБО значатся сотни таких компаний.
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    8 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 16:06
      Киевские власти начали активно присваивать средства тех компаний, которые якобы имеют связь с Россией.
      . Говорили "бизнес и ничего лишнего", а там вон оно как, обернулось!
      Впрочем, все закономерно и кто не спрятался, кто ж им виноват?
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:16
        полагаю в основном частные компании ? мне не жаль тогда.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 18:04
          Да мелочь какая-то.
          Тут на Украине сотни миллиардов исчезли, причём не киевских бизнесменов, а американских налогоплательщиков.
          И ничего, кроме разговоров от отдельных несознательных личностей "надо бы аудит провести", со стороны США не слышно.
          А тут какие-то пол лимона. Да не кого-то из уважаемых людей, а вообще не пойми кого из дикой страны.
          Только в России про это и расскажут. В других странах не заметят.
    2. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +2
      Сегодня, 16:21
      От она - гидность! Чи гнидность? Или гнилость?
      Не силен в мове, короче то, за что скакали.
    3. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 16:23
      Так, ГБР Украины сообщает,
      А ГБР как расшифровывается, Главные Бандиты и Разбойники Украины?
    4. Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 16:26
      бурлят потоки крови-река течёт бабла.
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 16:33
      А чего делать "связанным с Россией компаниям" на фашистской Окраине?
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 17:20
      Врать и воровать у них в крови , генетика такая .

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