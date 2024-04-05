Афганские власти допустили возможность снятия в России статуса «запрещённой» с правящего в стране движения

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Афганские власти допустили возможность снятия в России статуса «запрещённой» с правящего в стране движения

Власти Афганистана поддерживают идею о возможном исключении правящего в стране движения «Талибан» (запрещено в Российской Федерации как террористическая организация) из списка террористических организаций. С таким заявлением выступил представитель движения Забихулла Муджахид.

Отметим, что российские власти находятся в приемлемых отношениях с Исламским эмиратом Афганистан. Но правящее в нем движение по-прежнему считается запрещенным как террористическая организация, что приводит к явному несоответствию статуса движения и реальной политической ситуации, которая заставляет то же Министерство иностранных дел Российской Федерации сотрудничать с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация).

Исключение из черного списка — это хороший шаг со стороны России, и мы приветствуем эту меру. С точки зрения инвестиций шаг Москвы представит возможности каждой стране приехать сюда и инвестировать

- подчеркнул представитель движения.

Организация, по словам чиновника, собирается установить дипломатические связи со всеми странами мира. Ведь сейчас она вплотную взялась за развитие экономики страны, что требует привлечения иностранных инвестиций, задействования иностранных компаний, привлечения специалистов.

Как мы видим, правящее в Афганистане движение старается навести порядок в этой стране, в том числе и в плане упорядочения социально-экономической ситуации. Такие действия афганских властей можно только приветствовать.
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    11 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +9
      Сегодня, 16:03
      А что не так?
      В Афганистане только одна сила и она правящая!
      Нравится, не нравится, многие обиды в прошлом... но другой власти там нет и не придвидется!
      1. Luminman Ранг пользователя
        Luminman
        +4
        Сегодня, 16:11
        Цитата: rocket757
        но другой власти там нет и не придвидется!

        С ними и надо вести дела. Реалполитик...
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        0
        Сегодня, 16:59
        одна сила

        И это Китай, и их протеже Пакистан(отец и мать Талибана) Китай там строит свою дорожку, проект :«Пояса и пути», и вбухал туда 60 ярдов уже.А талибы это местный "чоп" для дядюшки Си.
      3. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 17:07
        Вот не нужно было России, в своё время (2001г.) поддерживать действия США и НАТО по борьбе с талибами.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:05
      «Правящее в Афганистане движение старается навести порядок в этой стране, в том числе и в плане упорядочения социально-экономической ситуации. Такие действия афганских властей можно только приветствовать» —

      1.«Талибан»*
      2.«Талибан»(*)
      3.«Талибан»( )
      4.«Талибан»
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:13
      После снятия с Талибов * юридических ограничений,они бы не хотели бы поучаствовать в установлении безопасности в Европе на условиях России,там в европах у них " крестничков" много! wassatМожно будет взять деньгами за моральный ущерб.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:31
      "Снятия в России статуса «запрещённой» с правящего в стране движения"?-и как понимать эту абракадабру?
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 17:39
        Цитата: костя1
        "Снятия в России статуса «запрещённой» с правящего в стране движения"?-и как понимать эту абракадабру?

        Тут то как раз всё понятно, а вот то что -"Афганские власти допустили возможность снятия в России" - это конечно "сильно".
        А вот если бы афганские власти "не допустили" то что? - мы бы этот вопрос и не рассматривали?
        Тут больше напрашивается - "восприняли с одобрением". winked
    5. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 16:39
      Запрещённая в России, а при чем тут Афганистан, там они власть.
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 17:21
      Талибы - неплохие воины. Надеюсь, найдутся желающие вместе с нами отправить к бандере побольше нациков.
    7. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:49
      Сейчас, геополитические реалии таковы, что нужно дружить и налаживать отношения со всеми, кто может быть полезен нашей стране и геополитической экспансии нашей страны.

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