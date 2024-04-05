Исключение из черного списка — это хороший шаг со стороны России, и мы приветствуем эту меру. С точки зрения инвестиций шаг Москвы представит возможности каждой стране приехать сюда и инвестировать

Власти Афганистана поддерживают идею о возможном исключении правящего в стране движения «Талибан» (запрещено в Российской Федерации как террористическая организация) из списка террористических организаций. С таким заявлением выступил представитель движения Забихулла Муджахид.Отметим, что российские власти находятся в приемлемых отношениях с Исламским эмиратом Афганистан. Но правящее в нем движение по-прежнему считается запрещенным как террористическая организация, что приводит к явному несоответствию статуса движения и реальной политической ситуации, которая заставляет то же Министерство иностранных дел Российской Федерации сотрудничать с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация).- подчеркнул представитель движения.Организация, по словам чиновника, собирается установить дипломатические связи со всеми странами мира. Ведь сейчас она вплотную взялась за развитие экономики страны, что требует привлечения иностранных инвестиций, задействования иностранных компаний, привлечения специалистов.Как мы видим, правящее в Афганистане движение старается навести порядок в этой стране, в том числе и в плане упорядочения социально-экономической ситуации. Такие действия афганских властей можно только приветствовать.