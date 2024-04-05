Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о смягчении условий продолжающейся в этой стране мобилизации в ВСУ.В ходе интервью эстонскому телеканалу ERR украинский премьер сказал, что, ввиду того, что в настоящее время в ВСУ отсутствует необходимость в восполнении живой силы, мобилизация на Украине будет проходить мягче, чем это было до сих пор.По словам Шмыгаля, смягчение условий мобилизации в первую очередь связано с проведенным недавно назначенным главкомом ВСУ Александром Сырским аудита украинской армии и ротацией подразделений на линии фронта. Кроме этого, глава украинского правительства добавил, что Киев отказался от идеи дополнительно мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек, поскольку новые бригады украинской армии уже полностью укомплектованы личным составом и осталось только дождаться западных поставок военной техники и боеприпасов.При этом, вопреки заявлениям украинского премьера, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект, в рамках которого предполагается ужесточить мобилизационные мероприятия на подконтрольных Киеву территориях. В частности, окончательная редакция законопроекта содержит предложение ввести уголовную и административную ответственность за уклонение от мобилизации, а также разрешить мобилизовывать в ВСУ осужденных лиц.Таким образом, очевидно, что украинский премьер откровенно лжет, пытаясь убедить население своей страны в снижении уровня угрозы тотальной мобилизации.

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