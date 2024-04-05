Премьер-министр Украины заявил о смягчении условий мобилизации в ВСУ

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Премьер-министр Украины заявил о смягчении условий мобилизации в ВСУ

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о смягчении условий продолжающейся в этой стране мобилизации в ВСУ.

В ходе интервью эстонскому телеканалу ERR украинский премьер сказал, что, ввиду того, что в настоящее время в ВСУ отсутствует необходимость в восполнении живой силы, мобилизация на Украине будет проходить мягче, чем это было до сих пор.



По словам Шмыгаля, смягчение условий мобилизации в первую очередь связано с проведенным недавно назначенным главкомом ВСУ Александром Сырским аудита украинской армии и ротацией подразделений на линии фронта. Кроме этого, глава украинского правительства добавил, что Киев отказался от идеи дополнительно мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек, поскольку новые бригады украинской армии уже полностью укомплектованы личным составом и осталось только дождаться западных поставок военной техники и боеприпасов.

При этом, вопреки заявлениям украинского премьера, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект, в рамках которого предполагается ужесточить мобилизационные мероприятия на подконтрольных Киеву территориях. В частности, окончательная редакция законопроекта содержит предложение ввести уголовную и административную ответственность за уклонение от мобилизации, а также разрешить мобилизовывать в ВСУ осужденных лиц.

Таким образом, очевидно, что украинский премьер откровенно лжет, пытаясь убедить население своей страны в снижении уровня угрозы тотальной мобилизации.
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    9 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:14
      Появился вариант который украинцам понравится.Финский сценарий.В Киеве предложили финский сценарий прекращения войны.

      .«В чём финский опыт может быть характерен для Украины. Финляндия в 1940 году с треском проиграла войну Советскому Союзу. Потеряла огромные территории, чуть ли ни четверть всей Финляндии, они отошли к СССР.Но при этом во все учебники вошёл тезис, что Финляндия одержала победу над Советским Союзом. Этот тезис там вбивается со школьной скамьи», – сказал Бондаренко.


      https://www.politnavigator.net/obyavim-svoyu-pobedu-v-kieve-predlozhili-finskijj-scenarijj-prekrashheniya-vojjny.html
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:30
        мобилизация на Украине будет проходить мягче, чем это было до сих пор.

        А мягче это как...??? По почкам не будут пинать...??? Исключительно рукой и по фейсу...??? laughing
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 21:44
          С вазелином наверное призывников встречать будут.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 20:19
      Будут мягко затаскивать в автобусы и бить только руками
      1. Перфильева Вера Ранг пользователя
        Перфильева Вера
        +2
        Сегодня, 20:42
        Если объявили о смягчении мобилизации, значит будет с точностью до наоборот.Прячьтесь куда сможете украинцы!
    3. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +1
      Сегодня, 20:20
      Чтоб смеяться хорошо
      Нам не нужен порошок.
      Скажем дружно: "Нафиг нужно".
      Скажем дружно: "Нафиг нужно".
      Скажем дружно: "Нафиг нужно".
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 20:32
      Заценили новость, шайке бандерфюрера можно говорить и призывать воевать, пока их семьи, жёны, сыновья за бугром в полной безопасности!
      А чем объяснить отток Слуг народа вплоть до выброса мандатов и отвала за бугор после теракта в Крокус Сити Холл?
      Или это другое и вражеская пропаганда?
    5. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 20:58
      В ходе интервью эстонскому телеканалу ERR украинский премьер сказал, что, ввиду того, что в настоящее время в ВСУ отсутствует необходимость в восполнении живой силы, мобилизация на Украине будет проходить мягче, чем это было до сих пор.
      - мягко стелет, да жёстко спать,
      Таким образом, очевидно, что украинский премьер откровенно лжет, пытаясь убедить население своей страны в снижении уровня угрозы тотальной мобилизации.
      - пленные всушники говорят другое - а кто же войска пойдет?
    6. Лена Петрова Ранг пользователя
      Лена Петрова
      +1
      Сегодня, 21:05
      "ввести уголовную и административную ответственность за уклонение от мобилизации, а также разрешить мобилизовывать в ВСУ осужденных лиц."
      Т.е. получаешь 3-5 лет за уклонение, а потом тебя всё-равно забирают на могилизацию?!

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