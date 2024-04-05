На фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа растёт вероятность международной изоляция Израиля
Спустя шесть месяцев с момента начала обострения на Ближнем востоке на фоне действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа усиливается риск международной изоляции Израиля. Возможно, механизм превращения еврейского государства в страну-изгоя запустило убийство военными группы сотрудников гуманитарной миссии World Central Kitchen (WCK), большинство из которых – иностранцы.
На эту тему рассуждают журналисты арабской газеты Asharq Al-Awsat.
Конечно, недовольство в мире действиями Тель-Авива стало проявляться гораздо раньше. Оно связано с ростом проблем для населения палестинского анклава, которые на данный момент достигли размера гуманитарной катастрофы. К тому же у Израиля нет плана выхода из углубляющегося конфликта на Ближнем Востоке.
В результате авиаудара ЦАХАЛ по волонтерам погибли один палестинец, а также граждане Британии, Австралии, Польши и обладатель двойного американо-канадского гражданства. Гибель семи волонтеров WCK, шестеро из которых иностранцы, вызвала негодование даже среди руководства стран, традиционно поддерживавших Тель-Авив практически по любым вопросам. Теперь даже страны Запада стали требовать от Израиля прекращения военных действий на палестинских территориях.
К смягчению позиций этих государств не привело даже признание израильских военных в том, что они перепутали группу волонтеров с вооруженным подразделением ХАМАС. За эту ошибку нескольких офицеров ЦАХАЛ отстранили от должностей, а глава Южного командования армии обороны Израиля и вовсе отделался выговором.
- Армия обороны Израиля
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