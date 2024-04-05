На фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа растёт вероятность международной изоляция Израиля

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На фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа растёт вероятность международной изоляция Израиля

Спустя шесть месяцев с момента начала обострения на Ближнем востоке на фоне действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа усиливается риск международной изоляции Израиля. Возможно, механизм превращения еврейского государства в страну-изгоя запустило убийство военными группы сотрудников гуманитарной миссии World Central Kitchen (WCK), большинство из которых – иностранцы.

На эту тему рассуждают журналисты арабской газеты Asharq Al-Awsat.



Конечно, недовольство в мире действиями Тель-Авива стало проявляться гораздо раньше. Оно связано с ростом проблем для населения палестинского анклава, которые на данный момент достигли размера гуманитарной катастрофы. К тому же у Израиля нет плана выхода из углубляющегося конфликта на Ближнем Востоке.

В результате авиаудара ЦАХАЛ по волонтерам погибли один палестинец, а также граждане Британии, Австралии, Польши и обладатель двойного американо-канадского гражданства. Гибель семи волонтеров WCK, шестеро из которых иностранцы, вызвала негодование даже среди руководства стран, традиционно поддерживавших Тель-Авив практически по любым вопросам. Теперь даже страны Запада стали требовать от Израиля прекращения военных действий на палестинских территориях.


К смягчению позиций этих государств не привело даже признание израильских военных в том, что они перепутали группу волонтеров с вооруженным подразделением ХАМАС. За эту ошибку нескольких офицеров ЦАХАЛ отстранили от должностей, а глава Южного командования армии обороны Израиля и вовсе отделался выговором.
  • Армия обороны Израиля
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12 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +8
    Сегодня, 16:29
    Да кто же его изолирует если евреи всем миром-правят? tongue
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 16:52
      Как бы изоляторщиков самих не заизолировали.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:34
    — Не липнет к ним изоляция ...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не липнет к ним изоляция ...

      Израильтяне, не токопроводящие, им изоляция не требуется.
  3. Thumbs Ранг пользователя
    Thumbs
    +2
    Сегодня, 16:44
    Кто его, их посадит? Они же живые памятники жертвам холокоста... Вон, его величеству, темнейщему, готовят приговор и самоизоляцию...
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 16:47
    Вчерашний разрыв ОАЭ дипотношений с Израилем привёл к росту цен на нефть .Эталонный Brent более 91 $.У нас Urals 73 $ минусуем 6- 8 $ фрахт страховка= 65- 67 $ самоходный Джо крайне недоволен по обоим случаям.Выборы на носу ,а тут неподвластный еврей такое устроил.
  5. Snay Ранг пользователя
    Snay
    +2
    Сегодня, 16:57
    Давно пора! А то что за политика двойных стандартов!))
  6. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:08
    Звучит как несмешная шутка
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:15
    Очень надеюсь, что Иран скоро поставит жирную точку в существовании Израиля
  8. Simon_Dellsen Ранг пользователя
    Simon_Dellsen
    0
    Сегодня, 17:36
    1. A los sionistas no les importa un pito el aislamiento. Su mentalidad criminal y genocida no les permite tener moral ni escrúpulos.

    2. Ya van 6 meses y no lograron controlar 365km2 de territorio. Van lentos los camellos.

    3. Mientras naden en el mar de la impunidad, harán lo que quieran y cuando quieran y les importará tres mierdas lo que piense el Mundo. Igualito que los yanquis.

    Saludos!

    1. Сионистам наплевать на изоляцию. Их преступный и геноцидный менталитет не позволяет им иметь ни морали, ни совести.

    2. Прошло уже 6 месяцев, а они не смогли контролировать 365 км2 территории. Верблюды идут медленно.

    3.Пока они плавают в море безнаказанности, они будут делать все, что захотят, и когда захотят, и им наплевать на то, что думает Мир. Я такой же, как янки.

    Приветствую вас!
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:53
    Ну и... бодяга мутная, правых там, с самого начала не было, но израильские власти откровенно обостряют конфликт до предела, а то и перешли пределы терпения уже всех.
    Что будет, фиг её знает?
    1. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      0
      Сегодня, 18:02
      Плевать Израилю на санкции и изоляцию:
      ".....сделаю Тебя Израиль светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. "
      Исайя 49:5
      "Я пошлю огонь на стены Газы, и он пожрёт её крепости."
      Амос 1:7

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