Генсек НАТО: Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряной пулей» в конфликте с Россией

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Генсек НАТО: Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряной пулей» в конфликте с Россией

Западные поставки американских истребителей F-16 не способны переломить ситуацию на поле боя, однако при этом авиация НАТО может усилить возможности Киева в области самообороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе интервью немецкому изданию Bild Столтенберг подчеркнул, что F-16 не станут для украинской армии своеобразной "серебряной пулей" в вооруженном конфликте с Россией, однако эти поставки и продолжающаяся подготовка украинских летчиков будут символизировать непрекращающуюся военную поддержку Украине со стороны стран НАТО.



При этом генсек альянса добавил, что, несмотря на то, что в существующих условиях ситуацию на поле боя не могут кардинально изменить поставки какой-то одной системы вооружений, американские истребители способны несколько усилить возможности ВСУ.

Ранее в интервью британскому изданию The Telegraph офицеры украинской армии заявили, что ВСУ уже не нуждаются в поставках истребителей F-16. По мнению представителей украинского командования, в существующих условиях ВСУ гораздо больше нужны более традиционные системы вооружения и четыре миллиона артиллерийских боеприпасов.

По мнению украинских офицеров, американские истребители были необходимы ВСУ в 2023 году, однако подобные поставки утратили актуальность в условиях 2024 года, так как российская армия успела подготовиться к эффективному противостоянию этим вооружениям.
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11 комментариев
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  1. Ясная Ранг пользователя
    Ясная
    +6
    Сегодня, 16:59
    Генсек НАТО: Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряной пулей» в конфликте с Россией

    Кто о чем, а Бес из НАТО о "серебряной пуле" winked
    1. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Ясная
      Генсек НАТО: Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряной пулей» в конфликте с Россией

      Кто о чем, а Бес из НАТО о "серебряной пуле" winked

      Все так Ясный ! Боятся они "серебрянных пуль" ,сами себя выдают ...)))
      А если эти птички появятся на украине ,то это уже мировая война ..Нет в 404 таких аэродромов с обслуживанием и т.д. С натовской территории будут взлетать .
  2. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 17:03
    Конечно не станет. ВС РФ вобьет осиновый кол в укропского упыря.
  3. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +4
    Сегодня, 17:08
    Конечно нет. Только личный приезд Столбебенрга в Крынки может решить исход оздоровительной кампании.
    1. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      0
      Сегодня, 18:09
      Цитата: faterdom
      Конечно нет. Только личный приезд Столбебенрга в Крынки может решить исход оздоровительной кампании.

      Столнберг ,что то в последнее время разболтался не на шутку ..Боится ?
  4. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 17:11
    Станут ,не станут это всё гадалки.Но проблем создадут это точно.AIM-120 в последней модификации будет представлять угрозу для нашей авиации,особенно ввиду плачевного состояния наших самолётов ДРЛО.Там модернизированных было порядка 4 шт,какие два борта были потеряны не известно.
    1. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 17:36
      AIM-120 в последней модификации будет представлять угрозу для нашей авиации

      AIM120 будет бесполезен,так как Укропии дают старые f16 со слабой РЛС, он просто не увидит цели на таком расстоянии (только вариант с внешним целеуказание будет эффективным).Так что это тупо бомбовоз, ну и ПВО в глубоком тылу с ракетами малой и средней дальности.Без новых РЛС (хотя бы блок 50) воздушный бой на передке им не светит
      1. Lptsk Ранг пользователя
        Lptsk
        0
        Сегодня, 17:57
        Aim 120 d очень опасная штука. Если есть внешнее целеуказание, пускают в зону нахождения л.а. там ракета сама донаводится., наведение - активное, раз, но это откидываем. по gps в зону барражированя л. а., далее ик головка. Они уже навели шороху на насамс, и т.п.
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:13
    Если перефразировать этого Столтенберга, то Украине надо воевать как можно дольше с Россией. Во имя НАТО winked
  6. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:16
    Как ваши Абрамсы обкакались , так будет и с F 16.
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:53
      А что кто то ждал от Abrams чего то сверхъестественного?Обычный танк в чём то уступающий,а в чём то превосходящий своим советским/российским аналогам.

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