Генсек НАТО: Истребители F-16 не станут для ВСУ «серебряной пулей» в конфликте с Россией
Западные поставки американских истребителей F-16 не способны переломить ситуацию на поле боя, однако при этом авиация НАТО может усилить возможности Киева в области самообороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В ходе интервью немецкому изданию Bild Столтенберг подчеркнул, что F-16 не станут для украинской армии своеобразной "серебряной пулей" в вооруженном конфликте с Россией, однако эти поставки и продолжающаяся подготовка украинских летчиков будут символизировать непрекращающуюся военную поддержку Украине со стороны стран НАТО.
При этом генсек альянса добавил, что, несмотря на то, что в существующих условиях ситуацию на поле боя не могут кардинально изменить поставки какой-то одной системы вооружений, американские истребители способны несколько усилить возможности ВСУ.
Ранее в интервью британскому изданию The Telegraph офицеры украинской армии заявили, что ВСУ уже не нуждаются в поставках истребителей F-16. По мнению представителей украинского командования, в существующих условиях ВСУ гораздо больше нужны более традиционные системы вооружения и четыре миллиона артиллерийских боеприпасов.
По мнению украинских офицеров, американские истребители были необходимы ВСУ в 2023 году, однако подобные поставки утратили актуальность в условиях 2024 года, так как российская армия успела подготовиться к эффективному противостоянию этим вооружениям.
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