В Харькове и оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

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В Харькове и оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Сегодня днем мощные взрывы прогремели в оккупированном украинскими формированиями ВСУ российском городе Запорожье и городе Харькове. Об этом сообщают украинские источники.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах на территории города. По предварительной информации, по Харькову был нанесен удар КАБами ВКС Российской Федерации.



Ранее по Харькову были нанесены удары в ночь на 5 апреля. После них без электроэнергии оказался местный метрополитен. По утверждению воздушных сил Украины, из Белгородской области ВС РФ запустили три ракеты «Искандер».

Кроме того, сообщается о нескольких ударах из ЗРК С-300 и С-400, хотя известно, что ВС РФ не используют системы противовоздушной обороны для ударов по наземным целям. Это как раз украинская «фишка» - приспосабливать ракеты С-200 для поражения целей на земле. Но ЗРК С-400 у ВСУ нет.

Взрывы прогремели и в Запорожье. Там было как минимум три сильных взрыва. Украинские источники сообщают, что в результате взрывов есть пострадавшие.

Ближе к 16.40 мск украинские СМИ вновь сообщили об очередных взрывах на территории страны. Населенные пункты, в которых произошли взрывы, пока не называются. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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    3 комментария
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    1. spectr Ранг пользователя
      spectr
      +2
      Сегодня, 17:01
      Кроме того, сообщается о нескольких ударах из ЗРК С-300 и С-400, хотя известно, что ВС РФ не используют системы противовоздушной обороны для ударов по наземным целям. Это как раз украинская «фишка» - приспосабливать ракеты С-200 для поражения целей на земле. Но ЗРК С-400 у ВСУ нет.


      В принципе такое возможно, если на перехват нашей СУшки Украина подняла свой самолет. Мы стрельнули по ним из 400-ки, они в ответ пустили ракеты из 300-ки. Ну и где-то что-то упало.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 17:16
        Любопытно что получится если скрестить FPV-дроны с УПМБ Д-30СН.Что то среднее между барражирующими боеприпасами и планирующими бомбами.За этим будущее.Управляемость на уровне Ланцета ,а поражающая мощность на уровне ФАБ.Тогда это будет реальная замена арте при условии массового производства изделий.Так как дальность поражения и мощность боеприпасов будут больше,чем у арты,ну и плюс точность при поражении цели.

        Известно, что в среднем дальность полёта дрона-камикадзе не превышает 70 километров. При этом в 2022 году показатели были ещё ниже, а сегодня усилиями российских инженеров идёт стремительное наращивание дальности. Как стало известно, за счёт замены одной детали удалось повысить показатели до 100-130 километров, а основной вклад внесли специалисты компании «Гермес». Речь идёт о полностью российских системах связи, обладающих повышенной защитой от любых помех. ... разработка уже применяется на российских FPV-дронах, а эффективность технологии позволила существенно повысить дальность полёта. Отмечается, что на пути увеличения дальности стоит несколько факторов, каждый из которых нужно учитывать. Прежде всего влияют средства радиоэлектронной борьбы противника. Ближе к линии соприкосновения комплексов РЭБ не так много, а в результате FPV-дрон может наносить удары по технике и объектам на передовой.Ну а чем дальше беспилотник проникает в тыл, тем сложнее им управлять, поскольку увеличивается мощность помех. Раньше большая часть дронов выходила из строя, не долетая до тыловых лагерей, ну а сегодня за счёт более стойкой к помехам системе связи удаётся наносить удары там, где противник их меньше всего ожидает. ... Как уже указывалось выше, в будущем во время дождя, грозы, при сильном ветре и плохой видимости управление на себя возьмёт искусственный интеллект, но пока технология доступна только на наиболее продвинутых беспилотных системах.


        https://dzen.ru/a/Zg_yfp9wTA7Nk3Ur
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 17:18
      Так будет 24×7 , запасайтесь сухими шальварами.

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