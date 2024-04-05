В Харькове и оккупированном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Сегодня днем мощные взрывы прогремели в оккупированном украинскими формированиями ВСУ российском городе Запорожье и городе Харькове. Об этом сообщают украинские источники.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах на территории города. По предварительной информации, по Харькову был нанесен удар КАБами ВКС Российской Федерации.Ранее по Харькову были нанесены удары в ночь на 5 апреля. После них без электроэнергии оказался местный метрополитен. По утверждению воздушных сил Украины, из Белгородской области ВС РФ запустили три ракеты «Искандер».Кроме того, сообщается о нескольких ударах из ЗРК С-300 и С-400, хотя известно, что ВС РФ не используют системы противовоздушной обороны для ударов по наземным целям. Это как раз украинская «фишка» - приспосабливать ракеты С-200 для поражения целей на земле. Но ЗРК С-400 у ВСУ нет.Взрывы прогремели и в Запорожье. Там было как минимум три сильных взрыва. Украинские источники сообщают, что в результате взрывов есть пострадавшие.Ближе к 16.40 мск украинские СМИ вновь сообщили об очередных взрывах на территории страны. Населенные пункты, в которых произошли взрывы, пока не называются. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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