В то время, как Эммануэль Макрон делает заявления о вероятности отправки воинского контингента НАТО на Украину, если ВС РФ продолжат теснить армию Зеленского в западном направлении, в эфире французского телеканала LCI рассказали, что ВСУ находятся на пороге краха.Ведущая со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, служивших под началом экс-главкома Валерия Залужного, заявила, что обстановка для ВСУ на фронте сложилась крайне мрачная. В частности, оборона украинской армии может рухнуть в любой момент под натиском ВС РФ.Кроме того, в материале говорится, что российские военные стали массово применять авиабомбы ФАБ 500, 1000 и даже 3000, на протяжении нескольких недель уничтожая позиции ВСУ. В итоге, украинская линия обороны уже скоро рискует быть прорвана сразу в нескольких местах.Стоит отметить, что войска киевского режима в последнее время, действительно, находятся в крайне сложной ситуации. ВС РФ ведут активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях, планомерно освобождая оккупированные ВСУ населенные пункты. Однако сами киевские власти и их заокеанские кураторы не бьют тревогу и не заявляют о крахе, в отличие от Франции.Впрочем, цель вышеупомянутого эфира, вероятно, заключается в подготовке почвы для отправки войск французского Иностранного легиона на Украину. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла об имеющихся сведениях о подготовке французским командованием соответствующей БТГ в составе 1500 человек.Складывается впечатление, что все эти западные заявления о якобы пороге краха ВСУ имеют только две цели: выбить новое финансирование и попытаться объяснить своё готовящееся военное вторжение на Украину (якобы для спасения...).

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