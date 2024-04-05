Готовят почву для отправки войск: в эфире французского телеканала рассказали, что ВСУ на пороге краха

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Готовят почву для отправки войск: в эфире французского телеканала рассказали, что ВСУ на пороге краха

В то время, как Эммануэль Макрон делает заявления о вероятности отправки воинского контингента НАТО на Украину, если ВС РФ продолжат теснить армию Зеленского в западном направлении, в эфире французского телеканала LCI рассказали, что ВСУ находятся на пороге краха.

Ведущая со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, служивших под началом экс-главкома Валерия Залужного, заявила, что обстановка для ВСУ на фронте сложилась крайне мрачная. В частности, оборона украинской армии может рухнуть в любой момент под натиском ВС РФ.



Кроме того, в материале говорится, что российские военные стали массово применять авиабомбы ФАБ 500, 1000 и даже 3000, на протяжении нескольких недель уничтожая позиции ВСУ. В итоге, украинская линия обороны уже скоро рискует быть прорвана сразу в нескольких местах.

Стоит отметить, что войска киевского режима в последнее время, действительно, находятся в крайне сложной ситуации. ВС РФ ведут активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях, планомерно освобождая оккупированные ВСУ населенные пункты. Однако сами киевские власти и их заокеанские кураторы не бьют тревогу и не заявляют о крахе, в отличие от Франции.

Впрочем, цель вышеупомянутого эфира, вероятно, заключается в подготовке почвы для отправки войск французского Иностранного легиона на Украину. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла об имеющихся сведениях о подготовке французским командованием соответствующей БТГ в составе 1500 человек.

Складывается впечатление, что все эти западные заявления о якобы пороге краха ВСУ имеют только две цели: выбить новое финансирование и попытаться объяснить своё готовящееся военное вторжение на Украину (якобы для спасения...).
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    7 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:15
      Пусть они не лгут, беря на понты РФ, испытывая фаберже Верховного, Генштаба , МО и ВС РФ в СВО!
      самое позорное, что с их подачи би дэ Фашингтона и саксо-наглии могут совершить провокацию прокси руками бандерфюрера с грязной бомбой. хим , бактерио. биологического оружия!
      Ген -лейтнту И. КиРиллову напрячься и превентивно ударить1
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:38
        оборона украинской армии может рухнуть в любой момент под натиском ВС РФ.

        Макрону очень хочется, чтобы французские военные на Украине рухнули вместе с обороной украинской армии...??? angry
        Странное желание для любителя старушек, мечтающего остаться в истории Франции вторым Наполеоном... am
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:18
      Французы какбе говорят украинцам: не сдавайтесь, дождитесь нас! Вместе сдадимся!
    3. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 20:18
      "LCI рассказали, что ВСУ находятся на пороге краха."
      Ага, как крах капитализма. Слушайте врагов больше.
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:19
      попытаться объяснить своё готовящееся военное вторжение на Украину (якобы для спасения...).

      Спасение утопающих -дело рук самих утопающих!! И не лезьте спасатели - утянут за собой под воду.
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 20:21
      Я вот удивляюсь: Макрон пришлёт свои полторы тысячи хероев, и что? Ну пусть их даже больше будет. Что они могут изменить, если это на 2-3 дня серьёзного боя? Про опыт и мотивацию вообще молчу. Да в Крынки их послать, всего-то делов.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -4
        Сегодня, 20:23
        полторы тысячи хероев, и что? Ну пусть их даже больше будет. Что они могут изменить,

        Вы не с передовой это пишите?

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