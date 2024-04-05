Повышение дальности полетов БПЛА ВСУ заставляет перейти к тотальному контролю над украинской границей
Сегодня ВСУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по территории Ростовской области. Целью удара стал аэродром в Ростовской области, расположенный в городе Морозовск.
Однако Ростовская область располагается относительно близко от Украины. Но в последнее время украинские беспилотные летательные аппараты долетают до куда более отдаленных регионов Российской Федерации, включая, к примеру, Саратовскую, Самарскую, Нижегородскую области или Татарстан. По утверждению ряда западных экспертов, Украина обладает дальнобойными дронами, способными долететь даже до Урала или Мурманска.
В то же время, украинская пресса отмечает, что БПЛА не могут в полной мере заменить ракеты. Во-первых, беспилотники легче сбивать. Во-вторых, не является соизмеримой и поражающая сила ракет и беспилотных летательных аппаратов. В-третьих, средства радиоэлектронной борьбы способны достаточно легко «ослеплять» БПЛА, после чего их садить.
Между тем, участившиеся атаки на отдаленные от границ с Украиной регионы России заставляют перейти к тотальному контролю над украинской границей. Российская армия в перспективе может использовать систему тотального контроля за участками государственной границы, что позволит отслеживать беспилотные летательные аппараты и ракеты противника и затем их оперативно уничтожать еще до того момента, когда они поразят цель.
Внедрение такой системы поможет оградить объекты в российских регионах от атак беспилотной авиации противника, которые уже приводят к довольно серьезным последствиям.
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