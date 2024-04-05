Повышение дальности полетов БПЛА ВСУ заставляет перейти к тотальному контролю над украинской границей

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Повышение дальности полетов БПЛА ВСУ заставляет перейти к тотальному контролю над украинской границей

Сегодня ВСУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по территории Ростовской области. Целью удара стал аэродром в Ростовской области, расположенный в городе Морозовск.

Однако Ростовская область располагается относительно близко от Украины. Но в последнее время украинские беспилотные летательные аппараты долетают до куда более отдаленных регионов Российской Федерации, включая, к примеру, Саратовскую, Самарскую, Нижегородскую области или Татарстан. По утверждению ряда западных экспертов, Украина обладает дальнобойными дронами, способными долететь даже до Урала или Мурманска.

В то же время, украинская пресса отмечает, что БПЛА не могут в полной мере заменить ракеты. Во-первых, беспилотники легче сбивать. Во-вторых, не является соизмеримой и поражающая сила ракет и беспилотных летательных аппаратов. В-третьих, средства радиоэлектронной борьбы способны достаточно легко «ослеплять» БПЛА, после чего их садить.

Между тем, участившиеся атаки на отдаленные от границ с Украиной регионы России заставляют перейти к тотальному контролю над украинской границей. Российская армия в перспективе может использовать систему тотального контроля за участками государственной границы, что позволит отслеживать беспилотные летательные аппараты и ракеты противника и затем их оперативно уничтожать еще до того момента, когда они поразят цель.

Внедрение такой системы поможет оградить объекты в российских регионах от атак беспилотной авиации противника, которые уже приводят к довольно серьезным последствиям.
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    21 комментарий
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    1. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      +5
      Сегодня, 17:28
      Y si los dejamos sin luz, gas, agua y combustible, conque carajos van a tirar drones?

      Lo único lamentable en esta táctica es que los civiles ucranianos pagaran los platos rotos.

      Saludos!

      И если мы оставим их без света, газа, воды и топлива, то какого черта они будут запускать беспилотники?

      Единственное, что вызывает сожаление в этой тактике, так это то, что за разбитую посуду платили украинские мирные жители.

      Приветствую вас!
    2. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      +3
      Сегодня, 17:30
      Не факт, что все беспилотники с 404 летают...
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:36
        По Алабуге они запустили легкомоторный самолёт переделанный в БПЛА.


        Цитата: OrangeBigg
        ВСУ атаковали территорию Татарстана с помощью легкомоторного самолета.

        .Сегодня утром украинские военные атаковали промышленные предприятия РФ в Елабуге и Нижнекамске. Об этом рассказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, одним из атакованных объектов стало общежитие «Алабуга Политеха», на которое упал легкомоторный самолет «Аэропракт A-22». Судя по всему, эта машина была переделана украинскими инженерами в беспилотник-камикадзе.Момент атаки был снят на видео. Кадры уже опубликованы в Сети. На них видно, как под крики очевидцев беспилотник врезается в крышу общежития. Специалисты предполагают, что на всем протяжении полета, а это 1200 километров, БПЛА управлялся автопилотом. Вероятнее всего, ВСУ смогли переделать легкомоторный самолет в дрон-камикадзе, который способен преодолевать большие расстояния. Это дает основания предположить, что в ближайшем будущем подобные атаки станут регулярными.


        https://topcor.ru/45997-vsu-atakovali-territoriju-tatarstana-s-pomoschju-legkomotornogo-samoleta.html


        Опубликованы фото и технические характеристики украинских БПЛА, атаковавших Татарстан.

        .В Сети опубликованы фотографии и технические характеристики украинских самолетов-БПЛА E-300 Enterprise, с помощью которых два дня назад было атаковано общежитие в Елабуге. По данным украинских источников, заявленная дальность полета этих дронов-камикадзе составляет 3100 километров, а масса боевой части – 300 кг.


        https://topcor.ru/46087-opublikovany-foto-i-tehnicheskie-harakteristiki-ukrainskih-bpla-atakovavshih-tatarstan.html


        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 17:52
          Повышение дальности полетов БПЛА ВСУ заставляет перейти к тотальному контролю над украинской границей
          кого же светлая мысль торкнула то ?
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 17:56
            Светлая мысль касаемо увеличения дальности полёта БПЛА или тотального контроля за украинской границей?
      2. Гендос Ранг пользователя
        Гендос
        0
        Сегодня, 17:57
        Цитата: БИАБИА
        Не факт, что все беспилотники с 404 летают...

        Не факт согласен ,страна огромная ..Но уверен заглушим мы эту территорию 404 !
      3. Балу Ранг пользователя
        Балу
        0
        Сегодня, 18:00
        Цитата: БИАБИА
        Не факт, что все беспилотники с 404 летают...

        Одна из версий полета Руста, что была посадка для дозаправки под Рузой. А у нас все заброшенные военные аэродромы, ДОСААФа, ЧАСТНЫЕ ПОД КОНТРОЛЕМ? Мне показалось, или прилеты по Татарстану были с интервалом в 20-30 мин., т.е. друг за другом с одной точки? Тот который врезался в Елабуге явно не все топливо израсходовал, хотя что я штатский и не авиатор в этом понимаю winked И кстати, людей на видео явно успели предупредить и вывести из здания, знацит все таки засекли , вот только сбить было нечем и некому, хотя калашников в умелых руках наверное не подвел бы. winked [/b]
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 17:30
      Надо не "контроль" а границу двигать-чтоб даже до нее не долетали
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 17:32
        Надо.Как?Какими силами и средствами?
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 18:00
          Странный вопрос-на СВО мало сил?
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:43
        Надо бороться не с последствиями,а с причинами их вызывающими.Бить по хвостам это идея так себе.Надо просто не давать возможность запускать БПЛА.(работа по заводам их производящим,по путям снабжения комплетухой из-за рубежа). ПВО какая бы хорошая она не была не панацея.ПВО всё не потянет.На ней и работа по авиации,и по ракетам,и по бомбам планирующим и по реактивных снарядам,БПЛА.Не вариант.Играя от защиты победить невозможно впринципе.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 18:01
          Вот это всё, что вы перечислили, могли бы прямо сейчас реализовать ПВ. Конечно приказ о воссоздании оных уже есть, но, время плюс налаживание матчасти.
        2. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 18:04
          Да вы-стратег-а оценка ПВО-весьма забавна
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 17:31
      Может быть для этой цели организовывать посты ВНОС.Привлекать срочников
      1. Evgenijus Ранг пользователя
        Evgenijus
        +2
        Сегодня, 17:58
        Ситуация будет только усложняться. Количество дронов, летящих с Украины, увеличится. Если они будут оснащены ИИ, так еще хуже. Выход один - погасить всю Украину в одну ночь. Пока жители крупных городов Украины "жируют", война будет идти бесконечно. Вынудить зеленского на капитуляцию. Тихая, позиционная война с ползучим наступлением - это не выход.
    5. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +3
      Сегодня, 17:31
      Да про это рагули ещё полгода назад угрожали и много кто у них говорили, что дроны и ракеты полетят скоро чуть ли не до Урала!
      А нашим руководам тяжело доходит, очень тяжело. Ну не можем мы на упреждение действовать!
      А может это осознанно делается ? Что бы были пересечения красных линий, что бы наши жертвы были? Что бы раздраконить общественное мнение? А как тогда это объяснить, если многократно было озвучено врагом!?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 17:51
        А как тогда это объяснить, если многократно было озвучено врагом!?

        все угрозы зелика преимущественно "сбываются", вся болтовня нашей верхушки так и остается болтовней - отсюда неутешительный вывод: те кто поставлены над нами - лишь "говорящие головы", сценарий войны написан мировой закулисой, и нас заставляют ему следовать sad
    6. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +3
      Сегодня, 17:36
      Когда "война" идет по принципу - здесь воюем, здесь - торгуем, это будет продолжаться до конца боевых действий
    7. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      0
      Сегодня, 17:54
      Санитарную зону придется строить и мощную ,эти хохлосаксы не успогоятся вплоть до границ с польшей и т.д.
    8. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:57
      Морозовск, мда, был я там, когда был молод.) Но это лирика. Ладно, с этим понятно, что контроль, тотальный и т.д. и т.п., а что делать с запусками беспилотников с наших же ж простор всякими "сочувствующими"? Кибер безопасность надо повышать на порядок. Ведь вербуются элементарно через инет.
    9. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 18:01
      Нереально.
      Да и наработки в сфере безопасности отсутствуют.

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