После удара ВСУ по ЗАЭС Россия предостерегла Киев от любых попыток дестабилизации обстановки на ядерных объектах

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После удара ВСУ по ЗАЭС Россия предостерегла Киев от любых попыток дестабилизации обстановки на ядерных объектах

Боевики киевского режима при помощи беспилотников совершили атаку на российскую Запорожскую атомную электростанцию. В результате ударов были повреждены объекты в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. При этом повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы ЗАЭС не зафиксировано, однако ЗАЭС утратила один из источников электроэнергии, обеспечивавших систему охлаждения реактора, а также ряда других функций для обеспечения ядерной безопасности.

Россия настоятельно призвала присутствующих на крупнейшем в Европе объекте атомной энергетики международных наблюдателей публично фиксировать все случаи атак на станцию со стороны украинской армии.



Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим остается единственным источником угроз безопасности ЗАЭС. ВСУ не прекращают попытки атаковать инфраструктуру российской атомной электростанции.

Захарова напомнила, что не далее как 12 марта боевики киевского режима при помощи беспилотников предприняли попытку уничтожить склад дизельного топлива ЗАЭС, представляющего собой основу резервного электроснабжения объекта. При этом западные кураторы и покровители Киева ограничиваются нейтральными высказываниями о сохраняющихся в отношении ЗАЭС «постоянных рисках ядерной безопасности» на фоне вооруженного конфликта на Украине.

В связи с атаками украинских боевиков, российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.
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55 комментариев
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  1. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    +10
    Сегодня, 18:37
    Надо в Киев на банковую доставить что то поядренней...
    1. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      +5
      Сегодня, 18:55
      Россия настоятельно призвала присутствующих на крупнейшем в Европе объекте атомной энергетики международных наблюдателей публично фиксировать все случаи атак на станцию со стороны украинской армии.

      Они не "наблюдатели" ,они наводчики ...Так же как и ОБСЕ в Донбассе было ,только уехали и сразу артудары и очень точные .. angry Россия кое как ополченцев сдерживала ,чтобы эти миссии не перестреляли они ..Там и мирные гибли ! Этим в глаза гворили ,а они только ухмылялись и грозились санкциями Падлы!
    2. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 18:56
      Надо включать VPN, регистрироваться на Западных форумах (любых, от военных, до кройки и шитья) и доводить информацию до обывателей!
      Эти же чудилы устроят вторую Фокусиму!
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: Buyan
      Надо в Киев на банковую доставить что то поядренней...

      Да если ЗАЭС рванет, тут и Банковой, и еще многим на 1000 км. достанется.
  2. Kotofeich Ранг пользователя
    Kotofeich
    +11
    Сегодня, 18:40
    "российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников"
    Ай-яй-яй, нельзя, это плохо, фу. fool
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +11
    Сегодня, 18:41
    российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.

    Да хватит уже предупреждать! До них не доходит. Надо ударить так, чтобы дошло!
    1. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      +4
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Егоза
      российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.

      Да хватит уже предупреждать! До них не доходит. Надо ударить так, чтобы дошло!

      Да уже почти вся Россия за это высказалась ,а власть что то тянет ..Ну вдарили по энергосистеме и опять все затихло ..Ведь понимают ,что может произойти второй Чернобыль или еще хуже и все равно обстреливают и обстреливают дегенераты
    2. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 19:01
      Вы о чем, пытаетбся людям, которые это организовали, просчитали возможные последствия обстрела АЭС объяснить, что так делать нельзя?!
      Даже не знаю, что сказать - наивность зашкаливает... Или нас держат за наивных.

      Думаю обыватель на Западе даже не в курсе, что вообще кто-то обстреливает АЭС и наш МИД чего-то -там проговорил.
  4. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 18:43
    Предостерегла, а они и послушали. Доходчиво надо доводить до них.
  5. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +5
    Сегодня, 18:46
    После "Крокус" а надо систематически утюжить их под ноль, а не базарить попусту.
    1. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      +2
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Roust
      После "Крокус" а надо систематически утюжить их под ноль, а не базарить попусту.

      Тоже так считаю .. hi
  6. KCA Ранг пользователя
    KCA
    +3
    Сегодня, 18:46
    ЗАЭС кого сейчас энергией снабжает? Если есть возможность, упасть графитовым стержням и спать пойти, корпус реакторного зала рассчитан на падение самолёта вроде тех, что башни в США разрушили, но вот он выдержит, скальп, шторм, баловство, до реактора не достанут
    1. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 19:01
      Цитата: KCA
      ЗАЭС кого сейчас энергией снабжает?

      Вроде там все заглушено.
      Спать пойти не получится, даже заглушенный реактор требует обслуживания и постоянного контроля.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 19:05
        Насколько знаю, не заглушено, выработки энергии нет, на что-то надеются, запуск реактора после полного пэ процесс долгий, вынуть все ТВЭЛ, загрузить новые, тестовый пуск ну и т.д.
        1. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          +3
          Сегодня, 19:08
          Цитата: KCA
          Насколько знаю, не заглушено,

          "Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии «холодный останов», один - в состоянии «горячий останов».
          По-моему так. hi
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 19:05
      На АЭС кроме реакторов есть куча вспомогательного оборудования,уничтожение которого может приведти к печальным последствиям.Даже остановленная станция работает на себя ,обеспечивая радиционную безопасность и не только
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 19:09
        Полностью заглушенный реактор нет, графит останавливает нейтроны и предотвращает деление ядер, да, топливо в котле остаётся, но, может видели, ТВЭЛ грузят руками и они никак не греются
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 19:16
          Изготовленный,на заводе ТВЭЛ не греется,в отличие от ОБЛУЧЕННОГОв процессе работы в реакторе.Необходимо длительное охлаждение.И да,для поглощения нейтронов используется не графит.Да и на ЗАЭС реакторы совсем другого типа
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 19:23
            Один не греется, греется пачка, когда нейтроны с них попадают друг на друга, на АЭС люди знающие, что и как, больше меня и вас, у меня друг отца занимался заменой топлива на исследовательском реакторе, так что я по верхам, с беседами с ним
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 19:31
              Я закончил МЭИ.Практика была на Смоленской АЭС.Правда не в реакторном цехе,в ТАИ(тепловая автоматика и измерения)На АЭС впоследствии не работал,только на теплоцентрали.Но немного разбираюсь.Руками брать ТВЭЛ из реактора?Да не смейтесь.Там и температура и радиоактивность...ТВЭЛЫ отработанные,выдерживают некоторое время в бассейнах выдержки(вода с бором)тут же,рядом с реактором,и впоследствии отвозят на внутристанционное хранилище,где они продолжают охлаждаться.,перед отправкой на переработку
              1. KCA Ранг пользователя
                KCA
                0
                Сегодня, 19:33
                ну не таблетки-же, а за штырь, или как его, потом, естественно, со всеми мерами
                1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                  dmi.pris1
                  +1
                  Сегодня, 19:42
                  Нет,я могу Вам немного обьяснить этот процесс.Хотя сам не инженер-ядерщик,а АСУшник,или как ранее назывался инженер-наладчик КИПи А.Просто это довольно долго.Проще-диоксид урана в таблетках,в запаянных трубках,собранные в сборку-ТВС не греется.Хоть в одной трубке,хоть в сборке.Но как только его "обработали"нейтронами,то эта конструкция ,даже отработанная будет поддерживать внутри ядерную реакцию.С радиактивностью и температурой.Реакцию гасят водой с поглотителем в бассейне.Сколько времени-не помню,в Десногорске были РБМК,на ЗАЭС-ВВЭР.
                  1. Kotofeich Ранг пользователя
                    Kotofeich
                    0
                    Сегодня, 19:49
                    Цитата: dmi.pris1
                    Сколько времени-не помню

                    "Отработавшие твэлы временно, в течение 3—10 лет, хранятся на АЭС в специальных бассейнах выдержки, а затем транспортируются на переработку."
                    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                      dmi.pris1
                      0
                      Сегодня, 20:10
                      Хранение-двуступенчатое.Сначала возле реактора ,в бассейне.После снижения температуры и радиации до допустимого уровня,ТВС перевозят в отдельное здание ХОЯТ.
                  2. KCA Ранг пользователя
                    KCA
                    0
                    Сегодня, 19:49
                    Так я и не спорю, просто с одного ТВЭЛ какое излучение, при загрузке РБМК или ВВЭР порядка 60+ тонн ТВЭЛ идёт, с одной вставки гно
                    1. Kotofeich Ранг пользователя
                      Kotofeich
                      0
                      Сегодня, 19:57
                      "Отработанное ядерное топливо, в отличие от свежего, имеет значительную радиоактивность, за счёт содержания большого количества продуктов деления (для реакторов ВВЭР примерно 300 000 Ки в каждом ТВЭЛе) и имеет свойство саморазогреваться на воздухе до больших температур (300гр.)
                      Отработка это бяка.
                2. dmi.pris1 Ранг пользователя
                  dmi.pris1
                  0
                  Сегодня, 20:03
                  Да,когда необходимо разгрузить реактор,или перераспределить топливо(РБМК это позволяет на ходу)используют специальную загрузочно-перегрузочную машину.Управляется дисстанционно оператором из защищенного помещения.Таскают это "добро",плюющееся радиацией по залу.В машине специальный контейнер-скафандр,который изолирует ТВС от окружающей среды.
                  1. KCA Ранг пользователя
                    KCA
                    0
                    Сегодня, 20:11
                    По промышленным не знаю, а вот из исследовательского ИБР-2 таскали ТВЭЛ руками, у меня отец фотографировал, нихрена там ничего, и уж физики ОИЯИ не враги себе были, знали больше, чем обслуга АЭС, да, все были с плёнками в кармане, при засветке радиацией получили-бы все по жо, тогда строго с этим было
                    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                      dmi.pris1
                      0
                      Сегодня, 20:13
                      Ну,по исследовательским-маломощным,ничего сказать не могу.Да,это наверное было в Курчатове?
    3. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +1
      Сегодня, 19:19
      Цитата: KCA
      ЗАЭС кого сейчас энергией снабжает? Если есть возможность, упасть графитовым стержням и спать пойти, корпус реакторного зала рассчитан на падение самолёта вроде тех, что башни в США разрушили, но вот он выдержит, скальп, шторм, баловство, до реактора не достанут

      Все шесть блоков станции еще в сентябре 2022 года были остановлены и электроэнергии не вырабатывают. При этом пять блоков находятся в состоянии «холодный останов» и один – в состоянии «горячий останов», сообщает телеграм-канал. Разница между горячим и холодным остановом блока заключается в том, что в последнем случае топливо полностью или почти полностью остывает.
      ------------------------
      Если желаете узнать подробно, вот вам утренняя статья:

      https://topwar.ru/239800-na-zaporozhskoj-ajes-otkljuchilas-vysokovoltnaja-linija-jenergosnabzhenija.html
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +1
        Сегодня, 19:31
        С 400 до 20 градусов такая масса быстро не остынет, а водой поливать нельзя, главное остановить деление ядер, чтоб вместо остывания нагрев не пошёл, а для этого падают графитовые стержни замедлители между ТВЭЛ, что интересно, в штатовских реакторах они поднимаются, электродвигателями, наши при отсутствии питания падают автоматом, на чём Фукусима и попала в жо, внешнего питания нет, автоматика не работает и пошёл разгон, хоть не до чернобыльского, хотя кто нам скажет
    4. Практик23354df Ранг пользователя
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: KCA
      до реактора не достанут

      На территории ЗАЭС, практически под открытым небом, находится хранилище отработанного атомного топлива. Укрошлёпы из пары орудий превратят его в радиоактивную пыль за несколько часов.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 19:50
        Его точно не вывезли? У нас не дураки такими вопросами занимаются
        1. Практик23354df Ранг пользователя
          Практик23354df
          0
          Сегодня, 19:57
          Цитата: KCA
          Его точно не вывезли?

          Над ним построили что-то типа навеса. И всё.
        2. Касатик Ранг пользователя
          Касатик
          0
          Сегодня, 20:01
          Году в 1999 или даже позже без проблем даже гептил продавали, если надо было.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:57
      Цитата: KCA
      Если есть возможность, упасть графитовым стержням и спать пойти

      Всё очень сложнее, чем вы думаете. АЭС это не дизель заглушить, атомщики знают.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 20:05
        У меня до реактора меньше 2км, работающих, или работавших много, мала мала знаю, можно перевести в ждущий или горячий режим, или в холодный наглухо
  7. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 18:46
    Такое ощущение что наше руководство в какой то иной реальности пребывает-тут война идет,Украина уже наносит удары в глубине России,а они предостерегают...Надо ударить по украинским АЭС,какая там самая западная,сразу запад проснется и забегает...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:05
      Цитата: taiga2018
      Надо ударить по украинским АЭС,какая там самая западная,сразу запад проснется и забегает..

      Ну зачем по АЭС, есть турбины, генераторы, трансформаторы и распределители,
  8. mr.Man Ранг пользователя
    mr.Man
    +1
    Сегодня, 18:50
    "Чернобыль" устроят, мало никому не покажется... am
    Давно пора купировать угрозу...
  9. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +4
    Сегодня, 18:50
    Предупреждать надо по хмельницкой АЭС, разбив основные трансформаторы.
  10. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +6
    Сегодня, 18:51
    российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.

    Плевали Киев и его западные союзники на российскую сторону
  11. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:53
    Безнаказанность и полное потакание со стороны запада,подстёгивают Куив на дальнейшие провокации..."предостережения" уже не помогут,только полный коллапс энергетики может мозги прочистить,но вряд ли уже поможет...
    1. Практик23354df Ранг пользователя
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 19:22
      Цитата: HAM
      Безнаказанность и полное потакание со стороны запада

      Скорее безнаказанность и полное потакание со стороны России.
  12. igorra Ранг пользователя
    igorra
    +4
    Сегодня, 19:06
    Уважаемый В.В. Путин, а Вы пальчиком погрозите и скажите: ай - яй - яй. Это полный ..., а дальше поставьте слово, которое соотносится с вашим ощущением, уважаемые коллеги по ВО, с той ситуацией, когда нас ...., снова слово, а мы красным карандашиком линии чертим.
  13. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 19:10
    Может пора по Хмельницкой в район где западное оружие храница долбануть. И предупредить что на каждый выпад будет наш удар.
    1. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      0
      Сегодня, 19:58
      Там стояла дивизия РВСН во времена СССР. Там хранилища - какие надо хранилища. И таких дивизий на УССР была не одна. Плюс заглубленные окружные и армейские склады, да много чего там было построено советскими людьми. На совесть строили. Сегодня так не умеют. Даже повторить.
  14. maiman61 Ранг пользователя
    maiman61
    0
    Сегодня, 19:19
    Наркомана и его подельников уничтожать надо, что бы каждый день боялся умереть.
  15. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    +3
    Сегодня, 19:21
    Заголовок какой-то не полный. Лучше так:
    После удара ВСУ по ЗАЭС Россия предостерегла Киев от любых попыток дестабилизации обстановки на ядерных объектах. И В КИЕВЕ ПОСЛУШАЛИСЬ!
    Вот так лучше гораздо laughing laughing laughing
    Даже не знаю, у кого головенка более пустая: у тех, кто киев решил предупреждать, или кто об этом пишет всерьез? fool fool
  16. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +1
    Сегодня, 19:43
    В связи с атаками украинских боевиков, российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.

    Нашли кого предостерегать. Они прекрасно осознают последствия поэтому и обстреливают. Не предостережения, а удары по Банковой могут (но не точно) вправить мозги
  17. штурм Ранг пользователя
    штурм
    0
    Сегодня, 19:48
    Нужно по случаю каждой атаки посылать "ответочку" в виде Калибров по украинским АЭС, тем что поближе к Европе, тогда точно западные партнёры оперативно отреагируют...
  18. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 19:49
    Самим то не смешно? Предостерегли! Да им глубоко нас. на наши предупреждения. Только полное физическое уничтожение фашистского режима на нашей Украине, обезопасит ядерные объекты.
  19. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 19:52
    А МАГАТЕшники отдали честь и побежали исполнять? laughing
  20. Касатик Ранг пользователя
    Касатик
    +1
    Сегодня, 19:54
    Помню, как в марте 2022-го по ящику рассказывали и показывали, как Росгвардия и нацгвардия небратьев совместно патрулировали Чернобыльскую АЭС. Или что от нее осталось, точнее. Исторические кадры, однако....
  21. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 19:57
    Россия предостерегла Киев от любых попыток
    Ещё одна красная линия?

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