После удара ВСУ по ЗАЭС Россия предостерегла Киев от любых попыток дестабилизации обстановки на ядерных объектах
Боевики киевского режима при помощи беспилотников совершили атаку на российскую Запорожскую атомную электростанцию. В результате ударов были повреждены объекты в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. При этом повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы ЗАЭС не зафиксировано, однако ЗАЭС утратила один из источников электроэнергии, обеспечивавших систему охлаждения реактора, а также ряда других функций для обеспечения ядерной безопасности.
Россия настоятельно призвала присутствующих на крупнейшем в Европе объекте атомной энергетики международных наблюдателей публично фиксировать все случаи атак на станцию со стороны украинской армии.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим остается единственным источником угроз безопасности ЗАЭС. ВСУ не прекращают попытки атаковать инфраструктуру российской атомной электростанции.
Захарова напомнила, что не далее как 12 марта боевики киевского режима при помощи беспилотников предприняли попытку уничтожить склад дизельного топлива ЗАЭС, представляющего собой основу резервного электроснабжения объекта. При этом западные кураторы и покровители Киева ограничиваются нейтральными высказываниями о сохраняющихся в отношении ЗАЭС «постоянных рисках ядерной безопасности» на фоне вооруженного конфликта на Украине.
В связи с атаками украинских боевиков, российская сторона предостерегает Киев и его западных союзников от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС.
- Wikipedia
Информация