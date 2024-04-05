«Не менее двух ракет "Искандер-К"»: Появились первые подробности ударов по Запорожью и Харькову
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Появляются первые подробности дневного удара ВС России по Харькову и временно оккупированному Запорожью. И там и там были поражены промышленные объекты. Наши продолжают уничтожать военную экономику Украины.
По информации, представленной сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимиром Роговым, в Запорожье поражена промплощадка завода "Мотор-Сич", по ней ударило не менее двух ракет ОТРК "Искандер-К". Власти города и местные жители заявляют о не менее трех взрывах, перекрыто движение по ул. Иванова от ул. Стефанова до ул. Моторостроителей.
По предварительным данным, причиной взрывов во временно оккупированном нацистами городе Запорожье стали прилёты двух ракет ОТРК «Искандер-К». Как минимум, есть попадание по промплощадке Мотор-Сич
- написал Рогов в своем ТГ-канале.
В Харькове, по предварительной информации, прилетело в район завода "Хартрон", который специализируется на производстве автоматических систем управления для авиации и ракетно-космической техники. Как заявил мэр Харькова Терехов, ВС России якобы били КАБами, но по данным наших ресурсов, по заводу прилетело универсальным межвидовым планирующим боеприпасом УМПБ Д-30СН. Данный боеприпас может поражать цели на дальности 90 км, при этом он запускается как с истребителя, так и с РСЗО "Торнадо-С". Круговое отклонение составляет не более 5 метров.
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