МГБ Приднестровья: Неустановленный дрон-камикадзе атаковал РЛС на территории одной из войсковых частей ПМР

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МГБ Приднестровья: Неустановленный дрон-камикадзе атаковал РЛС на территории одной из войсковых частей ПМР

Фото иллюстрационное


В Приднестровье очередная атака неустановленного дрона-камикадзе, на этот раз беспилотник попытался ударить по радиолокационной станции в Рыбнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности республики.



По данным МГБ, примерно в 14:35 дрон-камикадзе атаковал РЛС на территории воинской части в Рыбнинском районе Приднестровской молдавской республики. Целью стала РЛС, но удар сильных повреждений не нанес, личный состав также не пострадал. Откуда был запущен беспилотник не установлено, часть находится в 6 км от украинской границы. Госбезопасность начала расследование. По предварительной информации, это мог быть БПЛА Mavic.

Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело

- говорится в сообщении.

Отметим, что это уже вторая атака дронов за последне время, 17 марта неустановленный дрон-камикадзе атаковал стоянку вертолетов на территории одной из воинских частей в Тирасполе. В итоге атаки получил повреждения и полностью сгорел один из вертолетов Ми-8. Беспилотник прилетел со стороны Украины - со стороны "Клеверного моста" в Одесской области. Точного места запуска установить не удалось. В Кишиневе попытались обвинить Тирасполь в провокации и нагнетании обстановки в регионе.
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    15 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 19:10
      И конечно же по данным властей Молдавии Украина не при делах.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 19:16
        Цитата: Ропот 55
        конечно же по данным властей Молдавии Украина не при делах.

        Пока там Санду попой крутит, украДиина всегда будет "не при делах"!
        1. Гендос Ранг пользователя
          Гендос
          +3
          Сегодня, 19:28
          Цитата: Егоза
          Цитата: Ропот 55
          конечно же по данным властей Молдавии Украина не при делах.

          Пока там Санду попой крутит, украДиина всегда будет "не при делах"!

          Эта Санду ,там чую спровоцирует кровавую бойню ..Придется спешно прорываться к нашим !
          Когда же Елена мы с этим всем покончим то ? Так все достало ,хоть в добровольцы иди ,но не возьмут ..Староват soldier
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Ропот 55
        И конечно же по данным властей Молдавии Украина не при делах.

        Сейчас за Украину никто не сомневается,что они агнецы ( извините не сдержался, ТБМ ).
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 20:06
          В Курске этому очень радуются. Ухохатываются.
    2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 19:36
      Так никто вразумительно и не ответил, каким образом вообще снабжается наша группировка в Приднестровье .
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 19:42
      Так сказать, вторая проба пера. Если власти Приднестровья не в состоянии отбить атаки единичных дронов, то что будет при массированном? Это уже не случайность, это уже системный пробел.
      1. штурм Ранг пользователя
        штурм
        +4
        Сегодня, 19:54
        А власти РФ могут защитить от обстрелов и атак БПЛА Белгородскую и Курскую области , ТАТАРСТАН и десятки других РЕГИОНОВ России...
        Это не "ПРОБЕЛ"?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +3
          Сегодня, 19:57
          Коллега_ это не пробел, это зияющая дыра. Результат всяких стамбулов и бездарности разведки по 22 год включительно.
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 20:08
            Фаталист, вот тут- согласен. Дополню,что и полный развал и проходной двор,на госгранице. Сам наблюдал,как " братский народ" ездил в Россию как к себе домой.
        2. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 20:04
          Элементарная логика.
          Если бы власти РФ могли, давно бы сделали.
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:42
      Такой бы дрон,на каждую тупую хо#лацкую голову. Да и то,не поумнеют.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 20:03
        Пока на наши головы. И никто не поумнел.
      2. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 20:13
        Эх... В Кишиневе так не хватает неопознанного Искандера...
    5. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 20:02
      Как неожиданно!
      Что по этому поводу проблеет коношака и спляшет эта, как её, забыл, да и хрен с ней.

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