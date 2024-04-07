Наш новый вектор? Талибы едут в Казань
Наш Realpolitiks
Немного о предстоящем событии. В мае 2024 года в Казани откроется экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Мероприятие солидное и с богатой историей – достаточно сказать, что первый форум состоялся в 2009 году и собрал скромные 250 участников. Пятнадцать лет назад в столицу Татарстана прибыли представители Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Малайзии, Индонезии, Пакистана, Катара, Ливана, Бахрейна, Судана, Великобритании, Франции, Люксембурга, Турции, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. В 2023 году количество гостей заметно превысило 16 тыс. человек, приехавших из 80 стран со всего мира. Это к вопросу о международной изоляции России, к которой стремятся на Западе.
Казанский форум в 2024 году так бы и прошёл незамеченным для немалой части россиян, если бы не слова специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова о возможности участия в нём представителей афганского «Талибана». Ещё раз для справки: талибы признаны в России террористическим движением и запрещены. То есть, следуя логике, делегацию по прилёту в Казань следует немедленно арестовать и осудить по суровым статьям Уголовного Кодекса? Но не стоит торопить события – в конце концов, «реальную политику» с привкусом цинизма никто не отменял. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, ни в России. Можно немного смягчить риторику и назвать ситуацию политической целесообразностью.
Талибы (запрещены в РФ) далеко не первый раз появляются в нашей стране. Летом 2022 года делегацию заметили на Петербургском экономическом форуме – и ничего, никто в обморок не упал. К слову, за прошедшие без малого два года никто не попытался исключить афганских товарищей из списков террористов. В связи с этим не стоит удивляться приглашению формальных террористов из Афганистана на форум в Казани в мае текущего года. Если всё будет двигаться в таком же ритме, то нельзя исключать скорого исключения «Талибана» из списка запрещённых в России.
Всем противникам и моралистам следует посмотреть на карту Средней Азии. Афганистан, наверное, самая непокорная и опасная держава на планете (вспомните, сколько армий обломали зубы на этой территории), располагается очень неудобно для России. Вот если бы находился он где-нибудь около Австралии, тогда можно было бы говорить о бесчеловечных террористах и воротить нос. Афганистан граничит с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Пакистаном и немного с Китаем. Все, кроме туркменов, узбеков и таджиков, очень условно самостоятельно могут сдерживать влияние талибов (запрещены в РФ). России, так или иначе, приходится налаживать связи с соседями собственных союзников, пусть и не самых надёжных. Власть в Афганистане достаточно быстро может до предела накалить ситуацию в Средней Азии. Достаточно сравнить население Таджикистана (10 миллионов) и превосходящую в четыре раза численность афганцев. Все отлично знают, как умеют талибы (запрещены в РФ) воевать, и какие ресурсы им оставили американцы, позорно бросив всё в 2021 году. В случае нападения на Таджикистан крови будет просто море, и Россия не сможет остаться в стороне – договорённости ОДКБ никто не отменял. Не следует игнорировать и ползучую оккупацию Таджикистана и других соседей, которые может организовать Афганистан, распространяя исламский фундаментализм среди местной молодёжи. И наркотрафик, который закрыть невозможно, но прикрыть немного вполне по силам афганскому правительству. Но это не единственные причины, почему представителей запрещённого в России террористического движения мы вынуждены принимать у себя дома.
Враг моего врага
Повторимся ещё раз, отвергать руководство Афганистана, какое бы оно ни было по своей сути, мы не в праве. Достаточно привести пример Украины, в которой власть в 2014 году захватили нынешние правители силовым способом. Конечно, произошло это немного аккуратнее, чем у талибов (запрещены в РФ) в 2021 году, но сути это не меняет – оба режима фактически узурпировали власть. Тем не менее и России, и остальной части мира вполне удобно было вести диалог и иметь дела с Киевом. Нет никаких причин обрубать все связи с талибами в свете современной ситуации, когда все силы и внимание Кремля сконцентрировано на решении украинской проблемы. Лишний враг в Средней Азии нам точно сейчас не нужен.
Свято место пусто не бывает. Этот древний тезис как нельзя лучше подходит для ситуации с Афганистаном. Демонстративное пренебрежение со стороны России неизбежно вызовет отторжение талибов (запрещены в РФ) – как ни крути, но внимание ядерной державы для них очень важно. Посмотрите, с каким нескрываемым выражением счастья они шествовали по полям Петербургского форума в 2022 году. Не пригласи в Казань – обидятся и обратят взоры на Вашингтон. А эти ребята найдут применение талантов террористов против нас и наших, пока ещё, союзников в Средней Азии.
Да, талибы (запрещены в РФ) – это сиюминутные друзья, как ни рассматривай эту ситуацию. Сложно выстраивать тёплые отношения с режимом, который до сих пор забивает камнями за супружескую измену и вообще держит свой народ в форменном Средневековье. В политике вообще сложно найти надёжных товарищей, которые не отвернутся при первом же шухере. В конце концов, терпят же Соединенные Штаты не самые вегетарианские нравы в Саудовской Аравии – в 2022 году здесь официально и публично обезглавили 81 преступника. А трагическая история Джамаля Хашогги? Своеобразные нравы нефтяной державы вынуждены принимать и в России, и во всём остальном мире. В Афганистане нефти нет, они больно побили американцев, и теперь мнением правящего класса можно пренебрегать. Можно американцам и европейцам – горная страна от них далеко. Но Кремлю смотреть свысока нельзя – не та геополитика. Сейчас Россия старательно налаживает связи c Африкой, а там встречаются такие экземпляры, на фоне которых режим запрещённых «Талибов» смотрится вполне уютно.
Как ни странно, но талибы (запрещены в РФ) могут помочь нашей стране в борьбе с террористами. Как известно, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя организация «ИГИЛ Хорасан», с которой режим в Афганистане в контрах. Враг моего врага – мой друг, не иначе. Realpolitiks во всей красе, и так было всегда. И если талибы (запрещены в РФ) где-то прикроют краник антироссийским активистам, будет ли это в ущерб для нас?
Вопрос – чем заплатит Россия за сотрудничество с правительством Афганистана? Безусловно, дружба с такими персонажами не бывает дешёвой, но это дешевле, чем разгребать очередную заварушку на границах среднеазиатских республик. За лояльность «Талибана» (запрещён в РФ) придется платить гуманитарной помощью – самостоятельно прокормить себя Афганистан не в состоянии. А репутационные потери, о которых заикаются некоторые, в современном мире никому не интересны. Прошли те времена, когда Россия ориентировалась на мнение «старших братьев» – теперь только своим умом и своими силами. Иначе комфортный мир не построить – всегда кто-то будет кусать из-за угла.
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