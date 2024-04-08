Россию хотят превратить во второй Таджикистан
Некоторое время назад профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин в социальных сетях написал, что, учитывая тот факт, что таджиков в России становится всё больше и теперь они составляют одну из крупнейших национальных общин, то неплохо было бы создать на территории РФ Таджикскую республику. Это скандальное заявление вызвало общественный резонанс, и профессор впоследствии удалил свой пост.
Однако насколько бы ни было фантасмагоричным данное утверждение, оно, как ни странно, вполне укладывается в русло той политики, которую проводит политическое руководство России. Ведь благодаря действующей миграционной политике Россия и без создания всяких республик медленно превращается в большой Таджикистан.
Следуя статистическим данным, количество таджиков, получивших российское гражданство, ежегодно растёт. Если в 2021 году, по данным МВД России, российское гражданство получили чуть более 103 тысяч таджикистанцев, то в 2022 году эта цифра выросла уже до 173 634 человек. Количество трудовых мигрантов из Таджикистана не поддаётся точным подсчётам: по различным данным, в России может находиться от 700 до 1,5 миллиона гастарбайтеров из этой страны. Только за один 2023 год из Таджикистана в Россию выехали 627 028 человек.
Если привлечение огромного количества мигрантов власти объясняют нехваткой рабочей силы, то бесконтрольная выдача этим самым мигрантам российского гражданства никак не аргументируется. Зачастую гражданство таджики, киргизы и узбеки получают по упрощённой схеме, как «соотечественники», хотя эти народы имеют свои национальные государства и не являются коренными народами России.
Более того, пока в России открывают культурные центры Таджикистана и Узбекистана, сами Таджикистан, Киргизия и Узбекистан проводят достаточно двоякую (а порой и откровенно русофобскую) политику – например, на днях все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание российских карт «Мир». В таджикских школах и вовсе рассказывают про «российскую оккупацию» и «антиколониальную борьбу» с Россией. Это, однако, не мешает массовому «миграционному туризму» в Российскую Федерацию.
Серьёзных изменений в миграционной политике не предвидится
Несмотря на неоднократные призывы изменить миграционную политику, которые звучали в разное время из уст разных политиков, никаких конкретных изменений на данный момент мы не видим. Более того, недавние заявления российского президента Владимира Путина о необходимости изменить подходы к миграционной политике впоследствии де-факто были завуалированы председателем правительства Михаилом Мишустиным, который заявил о необходимости «помогать в трудоустройстве мигрантам, которые хотят стать россиянами» и «аккуратно и осторожно» работать над изменениями миграционной политики.
— заявил премьер.
Это означает, что никаких серьёзных изменений в миграционной политике не планируется. Правоохранителям позволят сделать несколько акций, задержать несколько особо ярых нарушителей закона в среде мигрантов, отвечая на запросы общества, но при этом массовая миграция в Россию не будет остановлена, как и бесконтрольная раздача российского гражданства.
На это указывает в том числе тот факт, что МВД РФ удалило со своего сайта статистику по мигрантам – ранее на сайте ведомств был специальный раздел, в котором размещались статистические данные. Теперь на сайте можно найти данные только за 2023 год, все остальные сведения были удалены вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле», который совершили таджики. Согласно последнему опубликованному отчёту, за 12 месяцев из России были депортированы 110 тысяч иностранцев и пресечено два миллиона административных нарушений в сфере миграции.
Более того, ещё до теракта в «Крокус Сити Холле» в Госдуму депутатами Владимиром Семигиным и Ильдаром Гильмутдиновым был внесён законопроект, предлагающий создание государственных органов «совещательно-консультативного» характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор («национально-культурных автономий»). Как отмечает депутат Михаил Матвеев, законопроект по-прежнему в повестке дня, и его, вероятно, примут.
— отмечает М. Матвеев.
Почему граждане государств Средней Азии получают гражданство по упрощённой схеме?
То, что российское гражданство должны получать только граждане, хорошо знающие русский язык, а также русскую культуру и традиции, чиновниками говорилось неоднократно, однако на деле торговля языковыми сертификатами в миграционных центрах продолжается. По итогу гражданство получают люди, не то чтобы не знакомые с русской культурой, но вообще практически не говорящие на русском языке.
Следует отметить, что уровень владения русским языком стремительно падает во всех постсоветских государствах. Не только временные трудовые мигранты плохо владеют русским языком и не желают приобщаться к культуре коренного населения. Размытое определение понятия «соотечественники», не ограниченное из соображений политкорректности русскими и другими коренными российскими этносами, позволяет выезжать в Россию и получать гражданство в упрощённом порядке в соответствии с государственной программой лицам титульных национальностей постсоветских государств.
«Новые граждане» не особо стремятся совершенствовать знание русского языка. При наличии гражданства, с одной стороны, и большого количества национально-культурных автономий, включающих «свои» дошкольные учреждения и школы, с другой стороны, владение русским языком уже не является обязательным условием комфортного существования в России*.
Всё дело в том, что в России есть список коренных малочисленных народов, но нет общего списка коренных народов. Их, по мнению Федерального агентства по делам национальностей, якобы «нельзя определить». По факту коренными народами России должны считаться те народы, у которых нет своего национального государства за пределами Российской Федерации. Таджики, узбеки и киргизы таковыми не являются – они не могут быть «соотечественниками», а следовательно, не должны получать гражданство по упрощённой схеме. С таким же успехом «соотечественниками» можно считать китайцев, иранцев и сомалийцев.
Тем более они не должны иметь возможность получать двойное гражданство, де-факто оставаясь приверженцами своего национального государства и рассматривая Россию как «перевалочный пункт», место, где можно заработать, не вникая в местные культурные особенности. (О проблеме двойного гражданства читайте в материале «Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?).
Неконтролируемая миграция и выдача гражданства, из-за которого Россия медленно превращается в большой Таджикистан, может привести к тому, что новое поколение из мигрантской среды в какой-то момент устроит бунт и начнёт выдвигать политические требования, как это уже в своё время было в Европе.
Примечание:
*См. Ежова М. Ю. Гражданство и формирование гражданской идентичности в постсоветской России и Таджикистане: сравнительный политико-правовой анализ : диссертация ... доктора политических наук : 23.00.02 – Москва, 2020.
Информация