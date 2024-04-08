Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Серьёзных изменений в миграционной политике не предвидится

«Обязательно нужно продумать, чтобы все было честно, и учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России. Делать это нужно аккуратно, осторожно»,

«Диаспоры открыто уже хотят влиять на власть в принятии решений. Причем, согласно закону о «национально-культурных автономиях» с объединенными по этническому принципу организациями «большинств», т. е. по факту это русские, закон власть совещаться и консультироваться не обязывает... Только с объединенными по принципу «этнической общности» национальными меньшинствами (пока меньшинствами). Вот вам и отсутствие дискриминации по принципу национальности»,

Почему граждане государств Средней Азии получают гражданство по упрощённой схеме?

Примечание:

*См. Ежова М. Ю. Гражданство и формирование гражданской идентичности в постсоветской России и Таджикистане: сравнительный политико-правовой анализ : диссертация ... доктора политических наук : 23.00.02 – Москва, 2020.