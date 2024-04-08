Россию хотят превратить во второй Таджикистан

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Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Некоторое время назад профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин в социальных сетях написал, что, учитывая тот факт, что таджиков в России становится всё больше и теперь они составляют одну из крупнейших национальных общин, то неплохо было бы создать на территории РФ Таджикскую республику. Это скандальное заявление вызвало общественный резонанс, и профессор впоследствии удалил свой пост.

Однако насколько бы ни было фантасмагоричным данное утверждение, оно, как ни странно, вполне укладывается в русло той политики, которую проводит политическое руководство России. Ведь благодаря действующей миграционной политике Россия и без создания всяких республик медленно превращается в большой Таджикистан.



Следуя статистическим данным, количество таджиков, получивших российское гражданство, ежегодно растёт. Если в 2021 году, по данным МВД России, российское гражданство получили чуть более 103 тысяч таджикистанцев, то в 2022 году эта цифра выросла уже до 173 634 человек. Количество трудовых мигрантов из Таджикистана не поддаётся точным подсчётам: по различным данным, в России может находиться от 700 до 1,5 миллиона гастарбайтеров из этой страны. Только за один 2023 год из Таджикистана в Россию выехали 627 028 человек.

Если привлечение огромного количества мигрантов власти объясняют нехваткой рабочей силы, то бесконтрольная выдача этим самым мигрантам российского гражданства никак не аргументируется. Зачастую гражданство таджики, киргизы и узбеки получают по упрощённой схеме, как «соотечественники», хотя эти народы имеют свои национальные государства и не являются коренными народами России.

Более того, пока в России открывают культурные центры Таджикистана и Узбекистана, сами Таджикистан, Киргизия и Узбекистан проводят достаточно двоякую (а порой и откровенно русофобскую) политику – например, на днях все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание российских карт «Мир». В таджикских школах и вовсе рассказывают про «российскую оккупацию» и «антиколониальную борьбу» с Россией. Это, однако, не мешает массовому «миграционному туризму» в Российскую Федерацию.

Серьёзных изменений в миграционной политике не предвидится


Несмотря на неоднократные призывы изменить миграционную политику, которые звучали в разное время из уст разных политиков, никаких конкретных изменений на данный момент мы не видим. Более того, недавние заявления российского президента Владимира Путина о необходимости изменить подходы к миграционной политике впоследствии де-факто были завуалированы председателем правительства Михаилом Мишустиным, который заявил о необходимости «помогать в трудоустройстве мигрантам, которые хотят стать россиянами» и «аккуратно и осторожно» работать над изменениями миграционной политики.

«Обязательно нужно продумать, чтобы все было честно, и учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России. Делать это нужно аккуратно, осторожно»,

заявил премьер.

Это означает, что никаких серьёзных изменений в миграционной политике не планируется. Правоохранителям позволят сделать несколько акций, задержать несколько особо ярых нарушителей закона в среде мигрантов, отвечая на запросы общества, но при этом массовая миграция в Россию не будет остановлена, как и бесконтрольная раздача российского гражданства.

На это указывает в том числе тот факт, что МВД РФ удалило со своего сайта статистику по мигрантам – ранее на сайте ведомств был специальный раздел, в котором размещались статистические данные. Теперь на сайте можно найти данные только за 2023 год, все остальные сведения были удалены вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле», который совершили таджики. Согласно последнему опубликованному отчёту, за 12 месяцев из России были депортированы 110 тысяч иностранцев и пресечено два миллиона административных нарушений в сфере миграции.

Более того, ещё до теракта в «Крокус Сити Холле» в Госдуму депутатами Владимиром Семигиным и Ильдаром Гильмутдиновым был внесён законопроект, предлагающий создание государственных органов «совещательно-консультативного» характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор («национально-культурных автономий»). Как отмечает депутат Михаил Матвеев, законопроект по-прежнему в повестке дня, и его, вероятно, примут.

«Диаспоры открыто уже хотят влиять на власть в принятии решений. Причем, согласно закону о «национально-культурных автономиях» с объединенными по этническому принципу организациями «большинств», т. е. по факту это русские, закон власть совещаться и консультироваться не обязывает... Только с объединенными по принципу «этнической общности» национальными меньшинствами (пока меньшинствами). Вот вам и отсутствие дискриминации по принципу национальности»,

— отмечает М. Матвеев.

Почему граждане государств Средней Азии получают гражданство по упрощённой схеме?


То, что российское гражданство должны получать только граждане, хорошо знающие русский язык, а также русскую культуру и традиции, чиновниками говорилось неоднократно, однако на деле торговля языковыми сертификатами в миграционных центрах продолжается. По итогу гражданство получают люди, не то чтобы не знакомые с русской культурой, но вообще практически не говорящие на русском языке.

Следует отметить, что уровень владения русским языком стремительно падает во всех постсоветских государствах. Не только временные трудовые мигранты плохо владеют русским языком и не желают приобщаться к культуре коренного населения. Размытое определение понятия «соотечественники», не ограниченное из соображений политкорректности русскими и другими коренными российскими этносами, позволяет выезжать в Россию и получать гражданство в упрощённом порядке в соответствии с государственной программой лицам титульных национальностей постсоветских государств.

«Новые граждане» не особо стремятся совершенствовать знание русского языка. При наличии гражданства, с одной стороны, и большого количества национально-культурных автономий, включающих «свои» дошкольные учреждения и школы, с другой стороны, владение русским языком уже не является обязательным условием комфортного существования в России*.

Всё дело в том, что в России есть список коренных малочисленных народов, но нет общего списка коренных народов. Их, по мнению Федерального агентства по делам национальностей, якобы «нельзя определить». По факту коренными народами России должны считаться те народы, у которых нет своего национального государства за пределами Российской Федерации. Таджики, узбеки и киргизы таковыми не являются – они не могут быть «соотечественниками», а следовательно, не должны получать гражданство по упрощённой схеме. С таким же успехом «соотечественниками» можно считать китайцев, иранцев и сомалийцев.

Тем более они не должны иметь возможность получать двойное гражданство, де-факто оставаясь приверженцами своего национального государства и рассматривая Россию как «перевалочный пункт», место, где можно заработать, не вникая в местные культурные особенности. (О проблеме двойного гражданства читайте в материале «Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?).

Неконтролируемая миграция и выдача гражданства, из-за которого Россия медленно превращается в большой Таджикистан, может привести к тому, что новое поколение из мигрантской среды в какой-то момент устроит бунт и начнёт выдвигать политические требования, как это уже в своё время было в Европе.

Примечание:
*См. Ежова М. Ю. Гражданство и формирование гражданской идентичности в постсоветской России и Таджикистане: сравнительный политико-правовой анализ : диссертация ... доктора политических наук : 23.00.02 – Москва, 2020.
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18 комментариев
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  1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 04:55
    Со временем будут и Европа тому пример... Но тема уже закрыта и закрыл её ВВП на встрече с профсоюзами wink
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 05:08
      Если едут мигранты, значит это кому-то нужно....И если ИМ нужно, то на местное народонаселение ИМ наплевать с высокой колокольни !
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 05:50
        Под государство заложена огромная мина И она заложена теми,кто за это государство отвечает.Просто очевидно-враги оказались гораздо ближе.А мы их в америках и европах ищем
      2. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 05:59
        Мигранты нужны коррумпированным чиновникам, олигархам-мироедам - настоящим врагам России!

        Сейчас на войне гибнут наши настоящие граждане, а в тылу жируют олигархи и царят мигранты!

        Извините за эмоции. Не могу молчать!
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +3
    Сегодня, 04:57
    Таджики, узбеки и киргизы таковыми не являются – они не могут быть «соотечественниками», а следовательно, не должны получать гражданство по упрощённой схеме

    Хоть бы русским вот так давали гражданство по упрощенной схеме. А то его можно ждать до морковкиного заговенья.
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 05:02
      Цитата: Егоза
      Хоть бы русским вот так давали гражданство по упрощенной схеме.

      Этого наврятли когда дождемся, может мои правнуки получат, внуки еще не получили. Только старший сын, успевший до развала уехать учиться в Питер.
  3. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    +4
    Сегодня, 04:58
    в 2022 году эта цифра выросла уже до 173 634 человек.

    и тут вопрос - "Сколько русских людей, вернулось в Россию и сколько запустили мигрантов, и сколько из них получило гражданство РФ ? А сколько из получивших гражданство РФ, служат в российской армии, а сколько из них пошли добровольцами на фронт ?"
    А вот регистрацию русских постоянно закрывали, или может кто то слышал, что это иначе ? Даже нет статистики в верхах МВД и Миграционной службы. Те русские, которые оказались за границей после развала Союза, это испытали на себе, а вот для неграмотным и ненавидящим Россию мигрантов, зеленая дорога. С такой политикой, не удивительно что на территории России появятся Таджикистан, Узбекистан, да и вся Средняя Азия.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 05:35
      Цитата: tihonmarine
      "Сколько русских людей, вернулось в Россию и сколько запустили мигрантов, и сколько из них получило гражданство РФ ?

      И, простите, но бесят некоторые комментаторы, которые пишут, что "кто хотел, тот давно переехал с украины в РФ" Ага. Переедешь тут
  4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 05:09
    После Крокуса я стал категорическим противником миграционной политики Путина.
    Не готов я разменивать жизни наших граждан на какие то преимущества миграции таджиков с автоматами Калашникова на мою землю.
    Если расстрелы продолжатся дальше я перестану Путина считать президентом России...хотя и голосовал за него на прошедших выборах...такой президент мне не нужен. hi
  5. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +7
    Сегодня, 05:26
    Если честно я и до Крокуса миграционную политику не поддерживал. Вчера иду с тренировки, дети целой толпой бегают, и вот только дети кричат и галдят на незнакомом мне языке, а это не Москва, а 500 тыс город в Сибири. И явно детишки русский учить не особо стремятся, как и стать частью нашего общества. Да и родители у них все сплошь на пособиях сидят, и пособия вообще не маленькие, у меня коллега в собес ходил, для бесплатного питания в школе ребенку (так как мамы нет), и рассказывал что не протолкнутся от "новых граждан", а коллега так питание и не выбил, хотя все учителя говорят ему Вам положено. Зато мне родное государство как молодому специалисту (еще пару месяцев как молодой) ипотеку предлагает под сказочный процент на 30 лет с ежемесячной выплатой 69 тыс рублей 0_о.... При моей ЗП в 30-45 тыс.Вот простите за выражение, твари! Просто по другому я никак не могу назвать людей лоббирующих миграционную политику. Вот ну нигде так не любят русских как в самой России.
    1. Комментарий был удален.
  6. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +7
    Сегодня, 05:28
    Римская Империя пала не в результате войн. А в связи с проникновением варваров во все уголки власти.Это был постепенный путь к разрушению.Будем историю учить? Или свою создавать?
  7. Mamkin Batya Ранг пользователя
    Mamkin Batya
    +2
    Сегодня, 05:48
    Я полагаю, этнически русским, решившим вернуться на Родину, поблажки в получении паспортов не предвидится, такой чести достойны только уроженцы средней Азии.
  8. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 05:51
    Не хотят превратить ,а превращают. И что ? Что автор сделать с этим предлагает ? Такова политика патриотичных властей РФ которых только что триумфально " переизбрали" аж с 87 % голосов. Значит исчезновение русских,самих русских устраивает . Или автор не верит в российскую демократию ?
    Что касается причин,то они рассмотрены многократно.
    1) Властям и собственникам капитала в РФ очень выгодны мигранты и очень невыгодны русские. На мигрантах можно больше заработать и они послушнее.
    2) При "эффективной рыночной экономике" РФ превратилась в периферийный придаток кап.мира. Для ее все более архаичной экономики нужно много рабочих рук для простых производств и сферы услуг.
    3) При этом в РФ активно продвигают карго-культ западного потребительского общества в диком миксте с романтизацией уголовных понятий , в результате большинству молодежи привили устойчивое презрение к труду как таковому и производственному в особенности.
    4) Власти РФ и собственники капитала этнически в большинстве сами нерусские и испытывают устойчивую ненависть к русскому трудовому народу- " В тех войсках к мужикам Родовая месть"......
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 06:09
      Значит исчезновение русских,самих русских устраивает .

      Врете...я русский и меня не устраивает вымирание и деградация моего народа.
      А Путина я избрал по принципу из двух зол выбираешь наименьшее.
      Нет пока других кандидатов на пост президента.
      Был Пригожин способный на великие дела но его убрали классическим способом спецслужб.
      К Путину у меня много неприятных вопросов, но пока я помалкиваю...хе хе как он говорит не хочу расскачивать лодку.
  9. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +1
    Сегодня, 05:57
    я предполагаю , что если мы просмотрели бы информационные телепрограммы и программы на геополитические темы да на темы внутренней политики такой страны как Таджикистан , то в них мы не обнаружим посыл и мыслей на то , что Россия есть страна добродетель а её народ есть великие гуманисты , принимающие вас голодранцев из нищей страны .Наоборот , там скорее всего веет душком про оккупацию и оккупантах с резюме , что если бы не эта Россия и СССР с оккупантами русскими , то Таджикистан сегодня жил бы как ... Арабские Эмираты . На проповедях в мечетях к слову оккупант ещё добавляет слово "неверный"
    Вот с какой домашней "подготовкой" таджики едут в Россию . Тут их встречают уже главари тайного ордена под названием "диаспора" , которые как само успешно подготовленные на таких же программах в Таджикистане , в России выросли до главарей этого ордена-клана .
    Таджиков надо выращивать у них дома лояльными к России , а не из бойцов клана-диаспоры уже в России пробовать их переделать лояльными к России.
  10. Михаил55 Ранг пользователя
    Михаил55
    +1
    Сегодня, 06:08
    Сколько можно нам лапшу вешать про необходимость мигрантов из за нехватки рабочей силы??? Проблема лежит в другой плоскости. Просто чинуши не хотят думать..а как же в СССР?
  11. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 06:15
    А ведь действительно хотят превратить.Только не в Таджикистан,а в Сомали и Афганистан,Наша зарплата стремится к показателям именно этих стран,даже не Таджикистана.Ну а дальше все понятно голод,беспорядки, с одной стороны уже имеющиеся здесь "Вовчики",с другой "юрчики",между ними нейтральные урусы( но это тогда ,в 90х уруса в Таджикистане в целом не трогали,сейчас как раз нет)Ну а что будет дальше понятно,посмотрите на статистику русскоговорящего населения в Чечне в начале 90х и сейчас(большая часть просто убита в городах,замучена на рабских работах на " кирпичных заводах" в селениях, названия которых оканчиваются на "-юрт",меньшая часть как то сбежала в Россию)Сейчас планируются для уруса те же рабские работы на "кирпичных заводах"и последующая смерть в городах и сёлах ,названия которых будут здесь уже кончаться на "-бад","(шахр,деха).Только вот сбежать из России уже не получится ,нет другой России.Такие планы четко разработаны в Лэнгли и Лондоне (Набережная Альберта,85) и уже начинают осуществляться лапами в том числе и таджикских граждан,убивающих за небольшие деньги сотни русских людей .Пока просто для тренировки... Интересно, знают ли о таких планах в Москве,на Мясницкой ул.1?
  12. peter mechkaev Ранг пользователя
    peter mechkaev
    0
    Сегодня, 06:19
    60% мигрантов не участвуют в производстве...торговля..перепродажа...наркотики..Плюс семьи с господдержкой ...здравоохранение за счёт российских налогоплательщиков..Массовый уход от налогов..преступность..

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