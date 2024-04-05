Чешская пресса: Ветераны спецслужб США посоветовали Байдену не связываться с Макроном в вопросе Украины

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Чешская пресса: Ветераны спецслужб США посоветовали Байдену не связываться с Макроном в вопросе Украины

Соединенным Штатам не нужно связываться с Макроном, действия французского президента ведут к третьей мировой войне. Об этом власти США предупредили ветераны американских спецслужб. Об этом пишет чешское издание Časopis argument.

Вышедшие в отставку американские разведчики написали письмо Джо Байдену, в котором призвали президента США с осторожностью отнестись к заявлениям Эммануэля Макрона. По их мнению, Макрон своими действиями провоцирует ядерную войну, пытаясь влезть в конфликт на Украине. Ветераны спецслужб из ЦРУ, АНБ, ФБР и Разведуправления США призвали Байдена дать понять Евросоюзу, что в случае, если Макрон со своей инициативой нарвется на ответный удар России, Франция не рассчитывала на помощь со стороны США.



Организация "Ветераны разведки за здравый смысл" не советует властям США связываться с Францией, которая в военном смысле из себя не представляет ничего, хотя и владеет ядерным оружием. По их мнению, французы ничего не смогут сделать в одиночку, а поддержка со стороны стран Прибалтики и Польши им не поможет. Они могут воззвать к НАТО, но США должны уйти в сторону. Конечно, американцы пекутся, в первую очередь, о своем благополучии заявляя, что российское возмездие, когда оно последует, не должно задеть территорию Америки. А все идет к тому, что французы на Украине обделаются.

Если за ведение войны с глобальной ядерной державой берется страна, которая не может справиться даже со своими предместьями, просит союзников о помощи в обеспечении безопасности во время Олимпийских игр и позволила выгнать себя из Мали и Нигера, то из такой войны в итоге ничего не получится

- подводит итог издание.
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    10 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:20
      Зашибись, туман войны и война в тумане, а самоходный Джо и без тумана всех и всё видит насквозь, здороваясь и беседуя с инопланетянами, затем здорово отягиваясь
      поеданием мороженого перд избирателями и первой леди Джи!
      Зачем ему связываться ещё с макроном - зологическим трусом ( выр ДАМа)
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 20:34
        Джо-Бидон не менее слабоумный, чем Макроша, и такой же полностью внешне управляемый. Поэтому предостережение реальных ветеранов совсем не лишнее, хотя толку от него не будет /Бидон сразу забудет что ему говорили.../. А про ввод войск на Украину -это хозяева Запада нашептывают, и не только Макрону -так что оно видимо, все таки будет.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 21:03
          Вышедшие в отставку американские разведчики написали письмо Джо Байдену, в котором призвали президента США с осторожностью отнестись к заявлениям Эммануэля Макрона.

          Ну зачем насквозь больного дедушку тревожить... Он всё равно ничего из письма не поймет, а если и поймёт, то через полчаса забудет... Пищите напрямую Ротшильдам, Рокфеллерам, Морганам и семейству Барухов...
          Вот кто реально рулит Америкой, а не больной атеросклерозом старик... am
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 20:27
      Организация "Ветераны разведки за здравый смысл

      Н-да...Опыт не пропьешь. Есть таки у них и здравый смысл, и желание оградить свою страну от всяких "сюрпризов"
      1. Керенский Ранг пользователя
        Керенский
        0
        Сегодня, 20:53
        Организация "Ветераны разведки за здравый смысл"

        А как вступить? Или это ЗАО?
    3. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:30
      Макрон прощелыга (существительное пройдоха, плут, мошенник.) ещё тот.С ним никто связываться не хочет.
    4. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 20:35

      Вышедшие в отставку американские разведчики написали письмо Джо Байдену, в котором призвали президента США с осторожностью отнестись к заявлениям Эммануэля Макрона. По их мнению, Макрон своими действиями провоцирует ядерную войну

      Интересно, эти ветераны разведчики такие же деменциальные как и старина Джо? Или это очередная игра на публику, типа макроша самостоятельный политик?
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 20:37
      просит союзников о помощи в обеспечении безопасности во время Олимпийских игр

      И это Франция, которая после Наполеона, в военном отношении, ничего собой не представляла. "Много шума, много вина, но в боях не состояла".
      1. Техник_Харлан Ранг пользователя
        Техник_Харлан
        +1
        Сегодня, 21:41
        Во время ПМВ армия Франции вполне достойно себя показала. И на Марне, и под Верденом, и на Сомме. И, кстати, понесла самые большие потери из всех стран участников ПМВ.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:57
      Вышедшие в отставку американские разведчики написали письмо Джо Байдену, в котором призвали
      . Ребятки, вы б посмотрели на послужной список дедули Джо... список его "заслуг" вполне тянет на проклятье жителей не однооо государства, да и крови на нем столько, другой бы потонул, а полосатые дермократы только упиваются оным! am

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