Чешская пресса: Ветераны спецслужб США посоветовали Байдену не связываться с Макроном в вопросе Украины
Соединенным Штатам не нужно связываться с Макроном, действия французского президента ведут к третьей мировой войне. Об этом власти США предупредили ветераны американских спецслужб. Об этом пишет чешское издание Časopis argument.
Вышедшие в отставку американские разведчики написали письмо Джо Байдену, в котором призвали президента США с осторожностью отнестись к заявлениям Эммануэля Макрона. По их мнению, Макрон своими действиями провоцирует ядерную войну, пытаясь влезть в конфликт на Украине. Ветераны спецслужб из ЦРУ, АНБ, ФБР и Разведуправления США призвали Байдена дать понять Евросоюзу, что в случае, если Макрон со своей инициативой нарвется на ответный удар России, Франция не рассчитывала на помощь со стороны США.
Организация "Ветераны разведки за здравый смысл" не советует властям США связываться с Францией, которая в военном смысле из себя не представляет ничего, хотя и владеет ядерным оружием. По их мнению, французы ничего не смогут сделать в одиночку, а поддержка со стороны стран Прибалтики и Польши им не поможет. Они могут воззвать к НАТО, но США должны уйти в сторону. Конечно, американцы пекутся, в первую очередь, о своем благополучии заявляя, что российское возмездие, когда оно последует, не должно задеть территорию Америки. А все идет к тому, что французы на Украине обделаются.
- подводит итог издание.
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