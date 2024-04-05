Глава Гагаузии: Мы объявим о выходе из состава Молдавии, если будет запущена процедура её объединения с Румынией

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Глава Гагаузии: Мы объявим о выходе из состава Молдавии, если будет запущена процедура её объединения с Румынией

Гагаузия объявит о независимости, если Молдова объединится с Румынией, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

Башкан Гагаузии (официальная должность Евгении Гуцул) прокомментировала заявление румынского премьера о желании объединить Молдавию с Румынией.



Глава Гагаузской автономии напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии однозначно высказались за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Тогда же подавляющее большинство гагаузов проголосовали и против вступления Молдавии в ЕС.

Евгения Гуцул:

Если Кишинёв и Бухарест запустят унионистские процедуры, то мы запустим процедуру отделения от Молдовы.

По словам главы автономии, она, как и все гагаузы, рассчитывает на то, что в Кишинёве всё же возобладает разум и распада страны ради эфемерных надежд на беззаботное будущее в составе Румынии допущено не будет.

Напомним, что власти Молдавии пытаются преследовать Евгению Гуцул. Это фактически попытка сведения политических счётов за счёт уголовного преследования.
  • сайт главы Гагаузии
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40 комментариев
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  1. Перфильева Вера Ранг пользователя
    Перфильева Вера
    +10
    Сегодня, 20:44
    Смелое заявление отважной и умной женщины!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +10
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Перфильева Вера
      Смелое заявление отважной и умной женщины!

      только вот задавят их, если Россия не будет контролировать Одесскую область
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:53
      Гагаузия объявит о независимости, если Молдова объединится с Румынией, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

      Ну вот... Молдавский "Донбасс" назревает... Верной "украинской" дорогой идёшь Молдавия!!! Потери Приднестровья, как видно, тебе оказалось мало... angry
    3. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 21:07
      Больше походит на какую то подставу.Ловушку.Все таки Гагаузия всегда договаривалась с Молдовой.Это не воевавшее Приднестровье.Да и Приднестровье с годами так же в итоге находило общий язык с Молдовой.Но если звезды загораются значит это кому то надо.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 21:21
        Не лишено смысла.
        P. S. : У меня одного нет возможности "цитировать" текст комментария, на который отвечаю?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 21:23
          Цитата: A.A.G.
          P. S. : У меня одного нет возможности "цитировать" текст комментария, на который отвечаю?
          похоже что да
        2. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 21:26
          Цитата: A.A.G.
          Не лишено смысла.
          P. S. : У меня одного нет возможности "цитировать" текст комментария, на который отвечаю?


          Сначала надо нажать на ковычки.Цитата появится в самом верхнем окошке для написания комментария,где эту цитату можно скопировать и только потом нажать на кнопку ответить и вставить скопированную цитату.Если сначала нажать на кнопку ответить и попытаться процитировать цитату,нажав на ковычки,то ничего не получится.
          1. A.A.G. Ранг пользователя
            A.A.G.
            0
            Сегодня, 21:31
            Спасибо за участие. hi
            Но, - не работает. Совсем. ( со смартфона)....
            1. OrangeBigg Ранг пользователя
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 21:35
              У меня тоже смартфон.Нажимаете на значок ковычки,находящийся между ответить и восклицательным знаком. Цитата поста появляется в окошке для написания поста, её выделяет и копируете.Затем переходите к посту на который вы хотите ответить и нажимаете на ответить.Вставляете скопированную цитату и дальше пишете пост.
              1. A.A.G. Ранг пользователя
                A.A.G.
                0
                Сегодня, 21:39
                Ещё раз спасибо за удалённое время!))
                Нажимаю. Не выделяется! ( раньше и копировать не надо было, - автоматически, в кавычках вставлялись в текст ответа, с датой, временем, автором коммента...
          2. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
            Дмитрий Иванов_1991
            0
            Сегодня, 21:32
            о как! спасибо, я тоже так не умел :)
          3. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 21:32
            Цитата: OrangeBigg
            Сначала надо нажать на ковычки.

            сначала нужно выделить цитату и только после жать на кавычки, после этого копировать ни чего не нужно
            1. A.A.G. Ранг пользователя
              A.A.G.
              0
              Сегодня, 21:46
              Ну, тогда можно просто( пока))), выделить текст, а, позже, тупо вставить его в текст своего комментария. " Выделяет его каждый по- своему... Я предпочитаю классический способ, - сообразно русскому языку: кавычки открываются, - многоточие, - текст, - многоточие, - кавычки закрываются...
              Русская школа, Латвия, 1973-1983 гг.. hi drinks
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 22:08
                если делать так как делает Вы то:
                Ну, тогда можно просто( пока))), выделить текст, а, позже, тупо вставить его в текст своего комментария. "

                если как описал я то:
                Цитата: A.A.G.
                Я предпочитаю классический способ, - сообразно русскому языку: кавычки открываются, - многоточие, - текст, - многоточие, - кавычки закрываются...

                разницу видите?
        3. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +1
          Сегодня, 21:27
          У меня тоже нет возможности цитировать текст комментария на который отвечаю. request
          1. Комментарий был удален.
          2. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 21:39
            как то так
        4. Васян1971 Ранг пользователя
          Васян1971
          0
          Сегодня, 22:06
          «У меня одного нет возможности "цитировать" текст комментария, на который отвечаю?»©
          Нет.
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 21:26
        Такое же сомнение. А не работает ли Санду с Гуцул совместно над тем чтобы вовлечению Российской Федерации в некий конфликт. А если точнее то как бы предложив условия чтобы Россия пришла "сюда". Обращает удивительная синхронность действий и заявлений главы Молдовы и Гагаузской автономии.Некая группа лиц решила развести Россию ?! Она (Россия) должна быть нашей, мы (сельские воры) же так старались, каблуки сточили пока бегали договаривались со всеми по европам ...
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          -1
          Сегодня, 21:29
          Да я понял Ваше беспокойство. Солидарен, - ныне и не такое возможно, увы...
    4. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      -1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Перфильева Вера
      Смелое заявление отважной и умной женщины!

      Полностью согласен с вами Вера. Однако, в сегодняшней реальности России сложно будет поддержать гагаузов. Гагаузия на 100% окружена с одной стороны - Румынией, с другой краиной и молдовой. В сухом остатке марш бросок на Одессу и по нарастающей. Это мобилизация.
    5. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +1
      Сегодня, 21:35
      КИШИНЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Районный суд Кишинева признал экстремистским черно-желто-белый флаг, который использовался в Российской империи. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте судебных инстанций.

      "Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов", - говорится в постановлении.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 21:40
        Надо издать закон что нынешний флаг Молдовы экстремистский и запретить его и затем уже снять с посольства.Не нужны нам здесь экстремисты .
        1. aksleks Ранг пользователя
          aksleks
          0
          Сегодня, 21:43
          Это к ВВП. Мой комментарий очень короток, но с вами я полностью согласен.
        2. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 22:11
          А как быть с "Власовским" триколором?
          Понимаю, - заминусуют....Но вопрос-то останется.
  2. Peter1First Ранг пользователя
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 20:49
    Железная женщина! Молодец! Только видимо на Западе уже решили -двигать Молдавию по Украинскому сценарию, ломать Гагаузию и Приднестровье.
    1. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 21:26
      Не получается "цитировать" авторов комментариев на которые отвечаю(?!)....
      А почему только Гагаузия, Приднестровье? Давно, здесь-же, на "ВО" многие писали( я- в том числе), что Украиной не ограничится! Минусовали... Ииии? Армения, СА, Прибалтика...
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:53
    Был балаган/карнавал, ай нэ нэ нэ, а может стать чем то... а чем оно станет?
    Впрочем, тамошние сами выбрали такое, наверно им именно это и надо...
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -4
    Сегодня, 21:07
    Зашибись, дело гораздо сложнее, много ресурса, чтобы не тратить время, РФ своих не бросает, цы га-не Романии выполняют заказы би дэ Фашингтона, саксо -наглии и гей-еуропии, ведя борьбу против суверенности народа Гагаузии вместе с мужественным лидером Евгенией Гуцул, это ли не пример равнения Вучича от Сербии и лидера Республики Сербской, затираемых лже-недо-западом!
    Положительным фактором может быть позиция султана, тому как народ Гагаузии несколько имеет связь и кровь с турками, если проследить историю народа.
  5. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 21:12
    Полагаю, натовцы одновременно высадятся в Одессе и толкнут Бухарест на подавление всей Молдавии с Приднестровьем и Гагаузией. А молдаван, что молдаван_ будет стрелять по нашим "Голубым Каскам" как грузины в 8 году.
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +1
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Фаталист
      Полагаю, натовцы одновременно высадятся в Одессе и толкнут Бухарест на подавление всей Молдавии с Приднестровьем и Гагаузией. А молдаван, что молдаван_ будет стрелять по нашим "Голубым Каскам" как грузины в 8 году.

      Очень похоже на истину.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 21:22
      Цитата: Фаталист
      Полагаю, натовцы одновременно высадятся в Одессе и толкнут Бухарест на подавление всей Молдавии с Приднестровьем и Гагаузией.

      НАТО как структура вряд ли будет участвовать, а вот отдельные заинтересованы вполне
      с другой стороны такой ход не есть совсем плохо, он может столкнуть ту махину которая сейчас пока качается в раздумии
      Россия всегда была цивилизацией кризисного периода именно в эти моменты она делает рывок вперед, после засыпая до очередного кризиса
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:25
        Согласен с вами. Вот только мы всегда работаем вторым номером. Всё это ясно понятно, а пока мы расскачаемся сколько приднестровцев погибнет и наших голубых касок?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 21:30
          Цитата: Фаталист
          а пока мы расскачаемся сколько приднестровцев погибнет и наших голубых касок?
          сейчас скажу очень цинично, для истории это ни что
          если бы в свое время у какого нибудь полковника в 91 хватило духу отправить на тот свет 2-3 тысячи многие миллионы погибшие и умершие после 91 остались бы живы
          без крови эта Машина не поедет, так и будет ржаветь монстром в тупике
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 21:35
            Вы знаете, есть рациональное зерно в вашей версии, можно было б подискутировать, но это долгий разговор Я бы предложил версию менее глобальную по масштабам, а то бишь Одессу надо было брать в 22 году и что её надо брать немедленно. Где то читал, что РФ готовит 4 дивизии морпехов для Одессы. Новость с месяца два уже, если мой моразм не шутит.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +1
              Сегодня, 21:41
              Цитата: Фаталист
              Где то читал, что РФ готовит 4 дивизии морпехов для Одессы. Новость с месяца два уже, если мой моразм не шутит.

              пожуем увидим, одно точно, по окончании "украинской" войны мир изменится полностью
  6. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 21:35
    Евгения Гуцул:

    Если Кишинёв и Бухарест запустят унионистские процедуры, то мы запустим процедуру отделения от Молдовы.
    Стало быть башкан Гагаузии провоцирует конфликт, а поддерживает Гуцул Илан Шор гражданин Израиля. И кому нужен новый конфликт на Днестре вопрос более чем риторический. Точно что не России и не США с ЕС как бы парадоксально ни звучало.
  7. Викторио Ранг пользователя
    Викторио
    +1
    Сегодня, 21:35
    так уверенно. может у нее и соратников есть основа для этого?
  8. Анна Штольц
    Анна Штольц
    0
    Сегодня, 21:44
    Мир сходит с ума. Интересно, это ковид так повлиял или глобальное потепление, может быть? Почему бы людям не просто жить спокойно свою жизнь, она же такая короткая. А теперь с такими тенденциями думаю, что человечеству осталось недолго.
  9. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 21:49
    Сложно комментировать, не зная всех исходных данных. Сейчас понятно только одно. Приднестровье должно быть частью России и иметь сообщение с ней через сухопутный коридор. И Гагаузия, и Приднестровье граничат с Бессарабией. Отсюда следует, что для оказания им помощи в случае агрессии со стороны Румынии и Молдовы необходим российский контроль над Одесской областью. Но пока это нереально.
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 22:12
    Парадокс, но фактически Российскую Федерацию как бы приглашают на чьи-то пляски-танцули. Терзают смутные сомнения относительно прообраза политических "реверансов" некоторых представителей днестровского побережья. А именно напоминают танец под названием Хора Агадати по фамилии хариографа создавшего танец Барух Агадати, а в миру Борис Львович Каушанский кстати уроженец города Бендеры, Молдавия (совпадение ли ?!) который также был кинематографом(!), а современное израильское "кино" всем давно известно(но мелодия же старая, смотря кто чью мелодию слышит winked ). Также как и песня "Хава Нагила" Авраама Идельсона на хасидскую мелодию написанная по случаю вступления английских войск в Иерусалим в 1917-м году. Но сама мелодия "Хава нагилы" была написана в ХlX веке в Восточной Польше неизвестным клезмером.

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