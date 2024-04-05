Глава Гагаузии: Мы объявим о выходе из состава Молдавии, если будет запущена процедура её объединения с Румынией

Гагаузия объявит о независимости, если Молдова объединится с Румынией, заявила глава автономии Евгения Гуцул.Башкан Гагаузии (официальная должность Евгении Гуцул) прокомментировала заявление румынского премьера о желании объединить Молдавию с Румынией.Глава Гагаузской автономии напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии однозначно высказались за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Тогда же подавляющее большинство гагаузов проголосовали и против вступления Молдавии в ЕС.Евгения Гуцул:По словам главы автономии, она, как и все гагаузы, рассчитывает на то, что в Кишинёве всё же возобладает разум и распада страны ради эфемерных надежд на беззаботное будущее в составе Румынии допущено не будет.Напомним, что власти Молдавии пытаются преследовать Евгению Гуцул. Это фактически попытка сведения политических счётов за счёт уголовного преследования.

Если Кишинёв и Бухарест запустят унионистские процедуры, то мы запустим процедуру отделения от Молдовы.

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