Бои за Часов Яр не стихают и с наступлением темноты: ЛМУР уничтожают огневые точки ВСУ в многоэтажках в районе улицы Борисоглебской
Украинские войска переходят к тому же варианту обороны, который они использовали в Артёмовске и Авдеевке. Столкнувшись с тем, что российские войска за последние сутки вышли на окраины города, закрепившись за высоты на востоке от Часова Яра, украинское командование начало переброску резервов на этот участок фронта. Однако российские войска продвинулись к городу и с северо-востока, огибая Богдановку.
Таким образом, продвижение ВС РФ идёт с двух направлений, что осложняет ситуацию для войск киевского режима.
Противник, действия по аналогии с указанными выше операциями, старается занимать многоэтажные здания, оборудуя на верхних этажах огневые точки, а в подвалах – локальные склады боеприпасов.
Бои идут вдоль улицы Борисоглебской, которая выходит к храму святых Бориса и Глеба – в микрорайоне города, расположенном восточнее канала Северский Донец-Донбасс. Позиции ВСУ расположены в основном южнее этой улице – там, где больше многоэтажных домов. По этим позициям работает крупнокалиберная артиллерия и армейская авиация, применяющая ЛМУР (ракета класса «воздух-поверхность»). ЛМУРами уничтожаются огневые точки врага на верхних этажах многоквартирных домов, что позволяет получить время для продвижения штурмовых пехотных групп ВС РФ в городе.
Бои в Часовом Яре не стихают и с наступлением темноты.
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