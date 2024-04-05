Бои за Часов Яр не стихают и с наступлением темноты: ЛМУР уничтожают огневые точки ВСУ в многоэтажках в районе улицы Борисоглебской

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Бои за Часов Яр не стихают и с наступлением темноты: ЛМУР уничтожают огневые точки ВСУ в многоэтажках в районе улицы Борисоглебской

Украинские войска переходят к тому же варианту обороны, который они использовали в Артёмовске и Авдеевке. Столкнувшись с тем, что российские войска за последние сутки вышли на окраины города, закрепившись за высоты на востоке от Часова Яра, украинское командование начало переброску резервов на этот участок фронта. Однако российские войска продвинулись к городу и с северо-востока, огибая Богдановку.

Таким образом, продвижение ВС РФ идёт с двух направлений, что осложняет ситуацию для войск киевского режима.



Противник, действия по аналогии с указанными выше операциями, старается занимать многоэтажные здания, оборудуя на верхних этажах огневые точки, а в подвалах – локальные склады боеприпасов.

Бои идут вдоль улицы Борисоглебской, которая выходит к храму святых Бориса и Глеба – в микрорайоне города, расположенном восточнее канала Северский Донец-Донбасс. Позиции ВСУ расположены в основном южнее этой улице – там, где больше многоэтажных домов. По этим позициям работает крупнокалиберная артиллерия и армейская авиация, применяющая ЛМУР (ракета класса «воздух-поверхность»). ЛМУРами уничтожаются огневые точки врага на верхних этажах многоквартирных домов, что позволяет получить время для продвижения штурмовых пехотных групп ВС РФ в городе.

Бои в Часовом Яре не стихают и с наступлением темноты.
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    18 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +8
      Сегодня, 21:10
      У Зеленского как всегда один сценарий.Побольше мяса в котелок.Глядишь борщ наваристее будет.И где он только находит столько безумцев стремящихся выполнять его приказы?Ведь наверняка у них перед глазами опыт Бахмута и Авдеевки.Но всё равно идут.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:26
        Противник, действия по аналогии с указанными выше операциями, старается занимать многоэтажные здания, оборудуя на верхних этажах огневые точки, а в подвалах – локальные склады боеприпасов.

        ВСУ размещаются сами и размещают свои склады в гражданских зданиях... Причём цепляются за каждое строение, а потом европейцы жутко возмущаются - ах, ах опять всё русские разрушили... Ну так может подскажут эти умники из Европы, как этих вооруженных до зубов нациков не разрушая здание оттуда выгнать...??? am
        1. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          0
          Сегодня, 22:13
          Только огнем солнцепёка))) . Ну можно ещё и газами)))
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 21:57
        Там культ смерти, безумное, дикое племя.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 21:11
      Зашибись, дави клопа, пока живой!
      Здоровья, только Победы нашим ВС РФ в СВО!
      Живыми с Победой к родным и любимым и любящих семьям!
      Дети и потомки наших детей навсегда оставят в генах самые высокие чувства
      и отношение к патриотам и сынам Отечества, ценой своей жизни и мужества
      пробивших дорогу к суверенитету России от всего лже-недо-запада!
      Враг будет разбит!
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 21:14
      Тактика зелебобиков, как в Артемовске, Авдеевке она такая, угробить побольше народу и всех делов.
      Они реально хотят положить там все мужское население краины fool
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:56
        Цитата: rocket757
        Они реально хотят положить там все мужское население краины

        Больше убитых, а у убитых есть родственники и знакомые- значит больше мстителей на освобожденных территориях и больше ненавидящих Россию в нейтральных странах. Рабочая схема.
        И населенные пункты приводятся бессмысленной "обороной" в такое состояние, что легче в паре километров новый поселок построить, а старый огородить и музейным достоянием объявить, и водить туда экскурсии(которые сплошь будут китайские!)
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 21:16
      Читал у военкоров, что наши штурмовики сделали брешь в первой на пути многоэтажек и сейчас работают внутри дома. Это приём "Вагнеров".
      1. leks Ранг пользователя
        leks
        0
        Сегодня, 22:11
        Этот приём использовался ещё во времена чеченских войн. Наши штурмовые подразделения использовали взрывчатку для пролома в стенах домов. Этот метод штурмовых действий изобрели и опробовали очень давно. Впервые услышал именно об этом способе в 90ых годах.
        Может и ВОВ так же работали штурмовые батальоны.
    5. Heda Ранг пользователя
      Heda
      +1
      Сегодня, 21:19
      Вот и ещё один город превратится в руины.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 21:34
        Т.е. то, что вы опять положите там кучу украинцев тебя не волнует, будем плакать об руинах? Часов Яр нужен был ВСУ, только как перевалочная база для снабжения Артёмовского гарнизона, без Артёмовска ЧЯ ВСУ не нужен, но Зеленский снова там положит несколько десятков тысяч украинцев ради пиара и политики, но не военной необходимости
        1. Aлеkc Ранг пользователя
          Aлеkc
          0
          Сегодня, 21:49
          Часов Яр сам по себе как громадный укрепрайон на господствующей высоте. Если противник до сих пор цепляется за позиции в Клещеевке, то зачем тогда уходить из города? Задача у них понятная - изматывание наступающих. И потери там с обеих сторон чувствительные.
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 21:59
        Так везде, где укрооккупанты, им никогда не отмыться.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 21:22
      Часов Яр , Славянск , Краматорск, думаю , у Генштаба уже есть несколько удачных направлений, не зря бандеронацисты держат резервы у Кукуева, и западени, в надежде на помощь лягушатников, поленьев, триболтов и прочих, бросая на мясные штурмы нацистов под Авдеевкой.
      Героический и славный опыт музыкантов всегда востребован нашим ВС РФ в СВО.
    7. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 21:23
      Украинские войска переходят к тому же варианту обороны, который они использовали в Артёмовске и Авдеевке.

      Та самая знаменитая тактика, что принесла ВСУ там "успех". Думаю, что и наши войска перейдут к тактике Артёмоска и Авдеевки, которая принесла нам там успех без кавычек. Это бомбы по многоэтажкам и дробление города на сектора. Сомневаюсь, что ВСУ долго смогут оборонять района Канала, который отрезан от основного города каналом
    8. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 21:49

      Украинские войска переходят к тому же варианту обороны, который они использовали в Артёмовске и Авдеевке

      И наши тоже будут использовать тактику из Артёмовска - "брать в лоб"??? belay
    9. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 21:52
      Вот и Часова Яра очередь подходит стать "фортецией". Сколько всу здесь поляжет. На много ль городков их хватит...
    10. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 22:05
      Скоро Часов Яр падет, как пали Бахмут, Мариуполь и Адвека.

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