7 апреля – День памяти погибших подводников

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7 апреля – День памяти погибших подводников

Памятная дата в честь погибших моряков подводного флота была установлена приказом главкома ВМФ России от 19 декабря 1995 года. С тех пор 7 апреля считается Днем памяти погибших подводников.

В эту дату в 1989 году в Норвежском море трагически погибла советская субмарина К-278 «Комсомолец». Причиной аварии стал пожар. На тот момент «Комсомолец» считался самой глубоководной атомной подлодкой (АПЛ) в мире, обладая способностью погружаться на глубину более тысячи метров. Численность экипажа корабля составляла 69 человек, из которых в тот день, 7 апреля, погибло 42 моряка.



С момента гибели подводной лодки «Комсомолец» прошло ровно 35 лет. Наверное, наиболее масштабные памятные мероприятия в честь погибших моряков намечены в Северодвинске, где на предприятии «Севмаш» создавалась субмарина, где находится главная база Северного флота. Здесь у воинского мемориала соберутся не только военные моряки, но и фактически весь город. И ровно в 17.08 (именно этот момент считается официальным временем гибели лодки) корабли Северного флота приспустят Андреевские флаги в память о трагически погибших моряках. А все соединения атомных подводных лодок на одну минуту подадут звуковые сигналы.

Вскоре после гибели субмарины в Санкт-Петербурге создали благотворительное общество, деятельность которого направлена на сохранение памяти о погибших в мирное время моряках-подводниках «Комсомольца» и других потерпевших аварии подлодок, а также на оказание помощи их семьям.

К сожалению, случай с К-278 был далеко не единственным трагическим происшествием на советском и российском подводном флоте. Они происходили и до «Комсомольца», и после него. Причем часто вместе с субмариной погибал и весь ее экипаж, как это произошло, к примеру, в 2000 году с АПЛ К-141 «Курск». Тогда погибли все 118 человек, находившихся на борту.

И сегодня редакция «Военного обозрения» с глубочайшим уважением вспоминает павших моряков-подводников. Вечная им память!
  • Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 04:03
    "Спасите наши души!
    Мы бредим от удушья.
    Спасите наши души!
    Спешите к нам!
    Услышьте нас на суше —
    Наш SOS всё глуше,
    глуше.
    И ужас режет души
    Напополам" …
  2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 04:05
    Вечная память всем погибшим подводникам, и силы духа их родным и близким!
    И наверно не случайно 7 апреля Благовещенье Пресвятой Богородицы.

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