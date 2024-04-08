Как 80 лет назад Красная Армия начала освобождение Крыма

Советский пулемётчик с ДП-27 прикрывает атаку автоматчиков в боях за освобождение Керчи. Апрель 1944 г.

Танки 1-го танкового батальона 63-й танковой Таманской бригады Отдельной Приморской армии на улице населённого пункта на Керченском полуострове перед атакой. 1944 год

Командир 5-й батареи 505-го смешанного зенитного дивизиона люфтваффе кавалер Рыцарского креста — лейтенант резерва Йохан Мур с солдатом осматривают 88-мм зенитное орудие Flak 36 (8,8 cm FlaK 36), на щитке (на обеих его сторонах изображение 26 танков) и стволе которого отметки о сбитых самолётах и подбитых танках в районе Перекопа. Январь 1944 г.

Немецкие горные егеря у дальномера 35-й батареи в Севастополе. На дальнем плане виден советский военнопленный в «будёновке» (возможно, хиви). Апрель 1944 г.

Торжественное построение 2-го комсомольско-молодёжного отряда «Смерть фашистам» (командир — Н. А. Сорока) 1-й бригады «Грозная» Северного соединения партизанских отрядов Крыма у дома № 7 на улице Гоголевская (современная ул. Гоголя) освобождённого Симферополя. В кадре награда отряда — наградное знамя ЦК ВЛКСМ, вручённое 17 марта 1944 г. Апрель 1944 г.

«полное уничтожение больших банд в горах возможно только с привлечением очень больших сил.»

Колонна пехотного подразделения РККА движется по дороге рядом с подбитой САУ вермахта StuG 40 Ausf. G после прорыва обороны немецко-румынских войск в Крыму. Апрель 1944 г.

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