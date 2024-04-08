Как 80 лет назад Красная Армия начала освобождение Крыма
П. П. Соколов-Скаля. Освобождение Севастополя Советской армией
Общая ситуация
Положение немецких войск на южном крыле советско-германского фронта в 1943 г. заметно ухудшилось. В сентябре-октябре 1943 г. Красная Армия освободила Таманский полуостров и вышла на побережье Керченского пролива (Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с Тамани). Успешное завершение операции создало благоприятные возможности для ударов по крымской группировке вермахта с моря и через Керченский пролив.
В сентябре – начале ноября 1943 г. Южный фронт (с 20 октября 1943 г. — 4-го Украинский) провёл Мелитопольскую наступательную операцию. Советские войска продвинулись на 50-230 км, освободив почти всю Северную Таврию и выйдя к нижнему течению Днепра. Немецкие войска в Крыму были отрезаны от остальных войск. К исходу дня 31 октября передовые части 19-го танкового корпуса и кавкорпуса подошли к Турецкому валу и с ходу прорвали его. 1 ноября советские воины вели бой в районе Армянска. Удар советских танкистов и кавалеристов по Турецкому валу был столь внезапным, что гитлеровцы не успели организовать мощную оборону.
В начале ноября 1943 г. советские войска захватили плацдарм южнее Турецкого вала, также форсировали Сиваш и захватили ещё один важный плацдарм (Штурм «малого Сталинграда» и создание Сивашского плацдарма). Операция завершилась захватом плацдармов на Перекопе и южнее Сиваша, которые сыграли важнейшую роль в период проведения Крымской операции.
Моряки сторожевого катера проекта МО-4 Черноморского флота готовятся к отражению воздушной атаки. На переднем плане — 12,7-мм крупнокалиберный зенитный пулемёт ДШК, на заднем плане — 20-мм автоматическая пушка «Эрликон»
31 октября – 11 ноября 1943 г. советские войска провели Керченско-Эльтигенскую десантную операцию (Огненная земля. Жестокая битва за Керченский плацдарм). Советское командование планировало освободить Керченский полуостров. Полуостров освободить не удалось, но был захвачен важный плацдарм и привлечены значительные силы противника на это направление. Немецкое командование было вынуждено перебрасывать войска с северного (перекопского) направления. Немецкая 17-я армия ещё больше увязла в Крыму, теперь находясь под угрозой ударов с двух направлений. Румынское руководство, потеряв доверие к немцам, начало эвакуировать свои войска из Крыма.
С 30 января по 29 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов провели Никопольско-Криворожскую операцию (Штурм Никопольского плацдарма и разгром немецкой 6-й армии). Никопольский плацдарм был ликвидирован, что окончательно лишило немцев надежды на восстановление сухопутной связи с окружённой в Крыму 17-й армией. 4-й Украинский фронт получил возможность направить все свои силы на освобождение Крымского полуострова.
Немецкий офицер приближается к подбитому советскому танку Т-34 на Перекопском перешейке. На переднем плане тело погибшего члена экипажа, присыпанное землёй. Декабрь 1943 г.
Операция «Михаэль»
Командующий 17-й армией генерал Эрвин Густав Йенеке, опасаясь «нового Сталинграда», подготовил план эвакуации немецких войск с полуострова через Перекоп на Украину («операция Михаэль»). Эвакуацию планировали провести 29 октября 1943 года. Однако Гитлер в последний момент запретил проведение этой операции. Он исходил из стратегического и военно-политического значения полуострова.
Фюрера поддержал и главнокомандующий военно-морскими силами гросс-адмирал К. Дениц. Немецким ВМС Крым был необходим для контроля значительной части Чёрного моря, потеря полуострова резко ухудшала возможности немецкого флота. Адмирал пообещал, что в критической ситуации флот эвакуирует 200-тыс. 17-ю армию за 40 дней (при плохой погоде – за 80). Однако флотское командование ошиблось в своих прогнозах, оценке возможностей ВМС и советских войск. Когда возникла необходимость, 17-ю армию не смогли оперативно эвакуировать.
Германское военно-политическое руководство цеплялось за Крым до последней возможности. Крымский полуостров имел огромное военно-стратегическое и политическое значение. Адольф Гитлер требовал удержать Крым любой ценой. Крымский полуостров был необходим Берлину не только из оперативных соображений (база для воздушного и морского флота, передовой форпост сухопутных сил, позволяющий стабилизировать положение южного фланга всего фронта), но также из политических. Сдача Крыма могла повлиять на позицию Румынии, Болгарии и Турции на общую обстановку на Балканском полуострове. Потеря Крыма укрепляла возможности советских ВВС и Черноморского флота.
Командующий 17-й армией генерал-полковник Эрвин Йенеке
Немецкие силы и планы
17-я армия Йенеке по-прежнему была мощной и вполне боеспособной группировкой. Она насчитывала до 200 тыс. солдат, 215 танков и штурмовых орудий и около 360 орудий и миномётов, 148 самолётов. Штаб 17-й армии находился в Симферополе.
Армия получила приказ фюрера удержать полуостров. При благоприятных условиях 17-я армия должна была совместно с 6-й армией, расположенной в районе Никополя, нанести контрудар по Красной Армии и восстановить перерезанные советскими войсками сухопутные связи с остальными немецкими войсками. Также 17-я армия должна была сыграть важную роль в срыве советского наступления на южном крыле Русского фронта.
Ещё в ноябре 1943 года были разработаны планы «Литцман» и «Рудербоот». Они предусматривали прорыв большей части 17-й армии из Крыма через Перекоп на соединение с 6-й армией, удерживающей Никопольский плацдарм, и эвакуацию меньшей части армии военно-морскими силами.
Однако действия советских войск сорвали эти планы. Части 10-го стрелкового корпуса, которые удерживали плацдарм южнее Сиваша, в ходе нескольких локальных операций улучшили своё тактическое положение и расширили плацдарм. Войска Отдельной Приморской армии в районе Керчи также провели ряд локальных операций, улучшив своё положение и расширив плацдарм. 17-я армия оказалась в ещё более сложном положении. Как отмечал генерал Э. Йенеке 19 января 1944 г.:
Колонна пехотного подразделения РККА движется по дороге рядом с подбитой САУ вермахта StuG 40 Ausf. G после прорыва обороны немецко-румынских войск в Крыму. Апрель 1944 г.
Усугубляли положение 17-й армии и действия крымских партизан. 20 декабря 1943 г. оперативный и разведывательный отделы 5-го армейского корпуса признали бесперспективность борьбы с партизанскими отрядами, так как:
Командование 17-й армии также признавало безнадёжность борьбы с партизанами. Партизанские отряды поддерживались «воздушным мостом» с СССР.
Немцы пытались террором, в том числе истребляя население предгорных деревень, среди которого скрывались партизаны, подавить сопротивление. Однако карательные меры не дали ожидаемых результатов. Кроме того, для борьбы с партизанами привлекали крымских татар, которые массово сотрудничали с оккупантами.
К апрелю 1944 года в Крыму активно действовало три партизанских соединения общей численностью до 4 тыс. бойцов. Наиболее мощным было Южное соединение партизан под командованием И. А. Македонского. Южный отряд располагался в заповеднике Южного берега Крыма, в районе Алушта — Бахчисарай — Ялта. Северное соединение под началом П. Р. Ямпольского дислоцировалось в Зуйских лесах. Восточное соединение под руководством В. С. Кузнецова базировалось в Старокрымских лесах. По сути, советские партизаны контролировали всю горно-лесную часть полуострова. Всё время оккупации они укрепляли свои позиции. К ним переходили даже некоторые захватчики. Так, на стороне партизан сражалась группа дезертировавших словаков.
Торжественное построение 2-го комсомольско-молодёжного отряда «Смерть фашистам» (командир — Н. А. Сорока) 1-й бригады «Грозная» Северного соединения партизанских отрядов Крыма у дома № 7 на улице Гоголевская (современная ул. Гоголя) освобождённого Симферополя. В кадре награда отряда — наградное знамя ЦК ВЛКСМ, вручённое 17 марта 1944 г. Апрель 1944 г.
Строй бойцов партизанского отряда в освобождённом Крыму. Посёлок Симеиз на южном берегу Крымского полуострова. Апрель 1944 г.
22-28 января 1944 г. Отдельная Приморская армия провела ещё одну локальную операцию. Наступление не привело к успеху, но показало слабость положения 17-й армии. Немецкому командованию приходилось перебрасывать резервы с северного направления, что ослабляло перекопскую группировку.
В январе-феврале в Крым с юга Украины по воздуху перебросили 73-ю пехотную дивизию из 44-го отдельного армейского корпуса, а в марте — 111-ю пехотную дивизию из 6-й армии группы армий «А». Высшее немецкое командование по-прежнему хотело удержать Крым. Однако командование 17-й армии понимало, что подкрепления не способны изменить ситуацию, они только продлевают агонию. Йенеке и его штаб не раз докладывали верховному командованию о необходимости скорейшей эвакуации армии.
Немецкие горные егеря у дальномера 35-й батареи в Севастополе. На дальнем плане виден советский военнопленный в «будёновке» (возможно, хиви). Апрель 1944 г.
Немецкая оборона
К апрелю 17-я армия имела в своём составе 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады штурмовых орудий. В районе Перекопа и против плацдарма на Сиваше оборону держали 49-й горно-стрелковый корпус (50-я, 111-я, 336-я пехотные дивизии, 279-я бригада штурмовых орудий) и румынский кавалерийский корпус (9-й кавалерийская, 10-я и 19-я пехотные дивизии). Всего Северная группировка насчитывала около 80 тыс. солдат. Штаб группировки располагался в Джанкое.
Немецкая оборона в районе Перекопа состояла из трёх полос протяжённостью до 14 км и глубиной до 35 км. Их занимала 50-я пехотная дивизия, подкреплённая несколькими отдельными батальонами и частями (всего около 20 тыс. штыков, до 50 танков и штурмовых орудий и 325 орудий и миномётов). Главная оборонительная полоса была глубиной до 4-6 км, имела три оборонительных позиции с окопами полного профиля и долговременными огневыми точками. Основным узлом обороны был Армянск. С северного направления город прикрывал глубокий противотанковый ров, минные поля и противотанковые пушки. Город был подготовлен к круговой обороне, улицы перекрыли баррикадами, многие здания превращены в опорные пункты. Ходы сообщения соединяли Армянск с ближайшими населёнными пунктами.
Вторая полоса обороны проходила в южной части Перекопского перешейка между Каркинитским заливом и озёрами Старое и Красное. Глубина второй полосы обороны составляла 6-8 км. Здесь немцы соорудили две оборонительные позиции, прикрытые противотанковым рвом, минными полями и другими заграждениями. Оборона основывалась на Ишуньских позициях, которые закрывали выход в степные районы полуострова. Третья полоса обороны, строительство которой не было завершено к началу наступления Красной Армии, проходила по реке Чартылык. В промежутках между полосами обороны находились отдельные узлы сопротивления и опорные пункты, минные поля. На побережье Каркинитского залива подготовили противодесантную оборону. Командование 17-й армии ожидало главный удар Красной Армии в районе Перекопа.
Немецкий солдат на позиции в Крыму
На южном берегу Сиваша немцы соорудили 2-3 оборонительные полосы глубиной до 15-17 км. Их занимали 336-я немецкая и 10-я румынская пехотные дивизии. Оборонительные позиции проходили по берегам четырёх озёр и имели по суше протяжённость всего 10 км. За счёт этого была достигнута высокая плотность обороны, насыщенной живой силой и огневыми точками. Кроме того, оборона была усилена многочисленными инженерными заграждениями, минными полями и дотами, дзотами. 111-я немецкая пехотная дивизия, 279-я бригада штурмовых орудий и часть 9-й румынской кавдивизии находились в резерве у Джанкоя.
Керченское направление оборонял 5-й армейский корпус: 73-я, 98-я пехотные дивизии, 191-я бригада штурмовых орудий, румынские 6-я кавалерийская дивизия и 3-я горно-стрелковая дивизия. Всего группировка насчитывала около 60 тыс. солдат.
Командир 5-й батареи 505-го смешанного зенитного дивизиона люфтваффе кавалер Рыцарского креста — лейтенант резерва Йохан Мур с солдатом осматривают 88-мм зенитное орудие Flak 36 (8,8 cm FlaK 36), на щитке (на обеих его сторонах изображение 26 танков) и стволе которого отметки о сбитых самолётах и подбитых танках в районе Перекопа. Январь 1944 г.
Береговая оборона на участке от Феодосии до Севастополя была возложена на румынский 1-й горно-стрелковый корпус (1-я и 2-я горнострелковые дивизии). Этот же корпус занимался борьбой с партизанами. Побережье от Севастополя до Перекопа контролировали два кавалерийских полка из состава румынской 9-й кавдивизии. Всего на противодесантную оборону и борьбу с партизанами выделили около 60 тыс. солдат.
Штабы 17-й армии и румынского 1-го горно-стрелкового корпуса располагались в Симферополе. Кроме того, в состав 17-й армии входили 9-я зенитная дивизия ВВС, артиллерийский полк, три артполка береговой обороны, горно-стрелковый полк «Крым», отдельный полк «Бергман» и другие части (охранные, сапёрные батальоны и т. д.).
На Керченском полуострове было четыре полосы обороны. Их общая глубина достигала 70 километров. Главная полоса обороны опиралась на Керчь и окружающие город высоты. Вторая полоса обороны проходила вдоль Турецкого вала – от Аджибая до Узунларского озера. Третья полоса шла у населённых пунктов Семь Колодезей, Кенегез, Адык, Обекчи и Карасан. Четвёртая полоса прикрывала Ак-Монайский перешеек («Перпач-позиция»). Кроме того, немцы оборудовали тыловые полосы обороны на линии Евпатория – Саки – Сарабуз – Карасубазар – Судак – Феодосия, Алушта – Ялта. Они прикрывали Симферополь. Мощным оборонительным узлом являлся Севастополь.
Немецкие солдаты окапываются в районе Феодосии. Апрель 1944 г.
План операции и советские силы
Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крымский полуостров как стратегически важный район. Освобождение Крыма восстанавливало возможности Черноморского флота. Севастополь был главной базой советского флота. К тому же полуостров был важной базой немецкого флота и авиации, прикрывал южный стратегический фланг противника. Крым имел важное значение в определении будущего Балканского полуострова и оказывал влияние на политику Турции.
Операцию по освобождению Крыма начали готовить в феврале 1944 года. 6 февраля начальник Генштаба А. М. Василевский и Военный Совет 4-го Украинского фронта представили Ставке план Крымской операции. 22 февраля 1944 года Иосиф Сталин утвердил решение о направлении главного удара со стороны Сиваша. Для этого через Сиваш организовали переправы, через которые на плацдарм стали перебрасывать живую силу и технику. Работа проходила в тяжелых условиях. Море, налёты немецкой авиации и артиллерийские удары не раз разрушали переправы.
Начальник штаба 4-го Украинского фронта генерал-лейтенант Сергей Семёнович Бирюзов, член Государственного комитета обороны маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский на командном пункте 4-го Украинского фронта. Апрель 1944 г.
Срок начала операции несколько раз переносили. Сначала это было связано с ожиданием освобождения от гитлеровцев побережья Днепра до Херсона, затем с погодными условиями (из-за них начало операции отложили на период между 15 и 20 марта). 16 марта начало операции отложили в ожидании освобождения Николаева и выхода Красной Армии к Одессе. 26 марта началась Одесская наступательная операция. Однако и после освобождения Николаева – 28 марта, операцию начать не смогли. Помешали плохие погодные условия.
Общий замысел Крымской операции состоял в том, чтобы войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Фёдора Ивановича Толбухина с севера – от Перекопа и Сиваша, а Отдельная Приморская армия генерала армии Андрея Ивановича Ерёменко с востока – от Керченского полуострова, нанесли одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь. Они должны были прорвать немецкую оборону, расчленить и уничтожить немецкую 17-ю армию, не допустив её эвакуации из Крымского полуострова.
Наступление сухопутных войск поддерживали Черноморский флот под командованием адмирала Октябрьского и Азовская флотилия под началом контр-адмирала Горшкова. Морские силы имели в своём составе линейный корабль, 4 крейсера, 6 эсминцев, 2 сторожевика, 8 базовых тральщиков, 161 торпедных, сторожевых и бронекатеров, 29 подводных лодок и другие корабли и суда.
С воздуха наступление 4-го УФ поддерживали 8-я воздушная армия под командованием генерал-полковника авиации Хрюкина и авиация Черноморского флота. 4-я воздушная армия под командованием генерал-полковника авиации Вершинина поддерживала наступление Отдельной Приморской армии. Кроме того, с тыла по немцам должны были ударить партизаны. За координацию войск отвечали представители Ставки ВГК Маршалы Советского Союза К. Е. Ворошилов и А. М. Василевский.
Всего в операции участвовали около 470 тыс. человек, около 6 тыс. орудий и миномётов, 559 танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолётов.
Танки 1-го танкового батальона 63-й танковой Таманской бригады Отдельной Приморской армии на улице населённого пункта на Керченском полуострове перед атакой. 1944 год
Советский пулемётчик с ДП-27 прикрывает атаку автоматчиков в боях за освобождение Керчи. Апрель 1944 г.
Главный удар наносил 4-й УФ. В его состав входили: 51-я армия, 2-я гвардейская армия и 19-й танковый корпус. Основной удар с Сивашского плацдарма наносили 51-я армия под командованием генерал-лейтенанта Крейзера и усиленный 19-й танковый корпус Васильева. И. Васильев во время разведки будет ранен, поэтому наступлением корпуса будет руководить его заместитель И. А. Поцелуев. Они получили задачу наступать в направлении Джанкой — Симферополь — Севастополь. В случае прорыва немецкой обороны и захвата Джанкоя основная группировка 4-го УФ выходила в тыл немецких позиций у Перекопа. Она также могла развивать наступление на Симферополь и в тыл керченской группировке противника.
2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Захарова наносила вспомогательный удар на Перекопском перешейке и должна была наступать в направлении Евпатория – Севастополь. Армия Захарова также должна была очистить от гитлеровцев западное побережье Крыма. Отдельная Приморская армия получила задачу прорвать немецкую оборону у Керчи и наступать в направлении на Владиславовку и Феодосию. В дальнейшем часть сил Приморской армии должна была наступать в направлении Симферополь – Севастополь, другая часть – вдоль побережья, от Феодосии к Судаку, Алуште, Ялте и Севастополю.
Советские автоматчики в разрушенном цеху Керченского металлургического завода им. Войкова. Май 1944 г.
Черноморский флот получил задачу нарушать морские коммуникации противника. Подводные лодки и торпедные катера должны были атаковать вражеские суда на ближних и дальних подступах к Севастополю. Авиация (более 400 самолётов) должна была действовать на всём протяжении немецких морских коммуникаций – от Севастополя до Румынии. Большие надводные корабли в операции не участвовали. Ставка приказала их беречь для будущих морских операций. Координировал действиями Черноморского флота представитель Ставки – главнокомандующий Военно-морскими Силами СССР нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов. Азовская флотилия перевозила войска, грузы через Керченский пролив и поддерживала наступление Отдельной Приморской армии с моря.
Дальняя авиация под командованием маршала авиации А. Е. Голованова (более 500 самолётов) должна была ночными массированными ударами парализовать работу железнодорожных узлов и портов, наносить удары по важным объектам противника, топить немецкие корабли и суда. Дальняя авиация должна была нанести удары по важнейшим румынским портам Галац и Констанца.
Крымские партизаны получили задачу нарушить движение немцев на дорогах, прервать проводную связь, организовать нападения на штабы и командные пункты противника, помешать гитлеровцам разрушать города и насёленные пункты при отступлении, воспрепятствовать уничтожению и угону населения. Также они должны были разрушить Ялтинский порт.
Истребители Як-9Д над Севастополем, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота. Май 1944 г.
Продолжение следует…
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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