Большая война отменяется: не хватает пороха!

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Большая война отменяется: не хватает пороха!

Мы здесь посмеивались дружно над потугами господина Макрона отправить на защиту ВСУ своих военных. Смех, конечно, такой, невеселый, потому что и французы, и поляки, и чехи, и кто там только не укладывался в чернозем…

Радости от этого никакой, это же все за наш счет в общем. Придут – конечно, уважим, но вот чем дальше в лес, точнее, в степи юга Украины, тем уверенности в этом меньше.



Сегодня мир снова стал разнополярным, его снова поделило, но значит ли это то, что завтра одна сторона пойдет воевать на другую? С одной стороны, об этом уже говорили многие умные люди, с другой – есть предпосылки к тому, чтобы возразить по полной программе.

Снарядный голод


Читая и пытаясь анализировать прочитанное из сводок по обе стороны СВО, которую уже понемногу начинают называть войной, получил очень странное ощущение того, что все идет не по плану.

Так вот, на той стороне, несмотря на помощь со стороны натовского общака, все далеко не идеально. Более того, уже в начале прошлого года начались уже осторожные высказывания на тот счет, что война испытывает затруднения. Причем, не в плане жажды, потому что кровь или вода всех боевых действий – нефти, пока, достаточно. Вот чего-чего, а бензина и солярки будет столько, сколько нужно по обе стороны конфликта.

Проблема с другим. Проблема с порохом, который смело можно назвать хлебом войны. И вот именно этого самого хлеба и не стало хватать.


Что за бред, справедливо захотят воскликнуть некоторые и будут почти справедливы в этом импульсе. Однако, это так, и вот почему.

Термин «снарядный голод» нам хорошо известен по прошлому же году, когда (царствие им всем в чести небесное) командиры ЧВК «Вагнер» и директор компании Евгении Пригожин начали через СМИ привлекать внимание всех к этой проблеме. И как через некоторое время официальные СМИ показывали целые ряды поддонов со снарядами.

А вот таких же поддонов с зарядами как-то не довелось увидеть. И это нормально, кстати.

На самом деле, контрбатарейная стрельба, дроны, самолеты с дальнобойными ракетами, тактические ракеты и прочие «удовольствия» войны отодвинули артиллерийские батареи на максимальное расстояние от линии фронта. Но задачи, которые ставились перед артиллериями обеих сторон никто не отменял.


Чем дальше стволы отодвигаются от противника, тем сложнее становится стрельба. Если между орудием и целью 15 км – это один разговор, а когда вдвое больше – совершенно другой. Снаряд нужен один и тот же, а вот заряд – увы, другой. Увеличенный.

По сути, порох горит в стволах с большей скоростью, чем бензин и соляра в цилиндрах и камерах.

Снарядный голод – это не совсем снарядный, это и патронный, но ведь патрон – это просто уменьшенный артиллерийский выстрел не более того. В автоматном патроне пороха полтора грамма, а вот метательный заряд артиллерийского снаряда – 10-15 кг в зависимости от калибра. Минометная мина болтается посередине, но она тоже без метательного заряда не хочет лететь.

Так что любой вид «голода», не важно, патронный, снарядный, минный – это дефицит пороха. Пороха, отправляющего в полет как пульку 5,45-мм, так и снаряд 152-мм.

Конечно, точного объема расходуемых боеприпасов ни одна сторона не оглашает. Но в принципе, по тому, что союзники недавно обещали Киеву 4 миллиона снарядов (дадут пока только 1,5 млн), можно прикинуть, что к такому количеству металлических болванок, фаршированных смертью, должно идти 40 000 тонн пороха.

Порох в пороховницах


Если полистать специализированные форумы страны (тот же guns.ru), то там еще с лета 2022 года идут обсуждения на тему того, что патронов стало меньше в плане выбора, а пороха для любителей самим снаряжать патроны изрядно подорожади.

Некоторые даже выдавали версии, что весь объем производимого пороха в стране идет на нужды СВО, но, пообщавшись с компетентными людьми, я проникся пониманием того, что охотничий порох все-таки прилично отличается от боевого и заменить его в тех же автоматных патронах не сможет.

Другой вопрос, что да, производственные мощности задействованы именно для производства боевого пороха, а ассортимент охотничьих магазинов изрядно оскудел из-за ухода западных производителей.

Но – признаем – порох для армии сегодня более актуален, чем для развлечения. Охотники, без обид. Но пороха пока не хватает, так как его рынок после ухода западных производителей пока не восстановился. И, думаю, до конца СВО и не восстановится. Придется потерпеть.

Порох вообще проблемное изделие, его основа – хлопок, из которого синтезируют нитроцеллюлозу для пороха. Увы, на территории России он не растет. Во времена СССР весь хлопок шел из Узбекской и Таджикской ССР, сегодня, сами понимаете, вопрос непростой. И валютный.


Но современный Узбекистан – это только пятый в мире производитель хлопка, лидеры Китай, Индия, Пакистан, США. И в десятке производителей – Сирия…

В общем, не так плохо смотрится вопрос снабжения, как могло бы быть. У нас.

Но приход – это только половина вопроса, вторая – расход. А расход, как мы все видели, может быть просто чудовищным. Может, кто-то и спокойно забудет, увидев огненный ад Бахмута, но нормальному человеку сделать это сложно.

Можно сказать, что из-за того, что средства ПВО значительно нивелировали применение авиации, и артиллерия стала играть не менее значимую роль, чем во Второй Мировой войне.


Как вообще вычислить расход? Можно оттолкнуться от статистики войны в Афганистане, где группировка советских войск количеством в 100 000 человек (считая абсолютно всех) расходовала около 30 млн патронов в месяц. Если пересчитать – это около 45 тонн пороха. Но это был Афганистан.

Сегодня на территории Украины бои намного более жесткие, и я бы сказал – на порядок выше их интенсивность. А количественный состав толком не известен, но точно раз в пять больше. Отсюда расход патронов можно смело умножать на 10. То есть – 450 тонн пороха в месяц.

А еще снаряды. Тут проще, Пригожин, мир его праху, озвучивал цифры в 20 тысяч снарядов. В день. Только в районе Бахмута. Но там были страшные по накалу бои, принять такую цифру для всей линии, наверное, можно. То есть, 300 тонн пороха. В сутки. Больше выстрелов – больше расход. Но получается, что нашей артиллерии и пехоте минимально требуется около 10 000 тонн пороха в месяц.

Заводы вроде бы справляются, в основном все нормально развивается. То есть, у нас есть каналы поставок хлопка, у нас работают химические предприятия, делая все необходимое, пороховые заводы делают столько пороха, сколько нужно армии.

Ничего не упустил? Если что – поправите.


А что у них?


То, что устроили чехи, пообещав Украине 4 миллиона снарядов, иначе как разводом и не назвать. Просто застолбили за собой цифру и пошли искать по миру эти самые снаряды. Уже понятно, что ничего толком не выйдет, и дай бог, чтобы Киев получил хотя бы 1,5 миллиона из 4. Потом. Может быть. Половину.

Но чешское мошенничество мы оставим на их совести, понятно было изначально, что такого количества снарядов у чехов просто нет, а вот по каким помойкам они его собирать станут – это совершенно не наша головная боль.

Но параллельно с чехами совсем незамеченным проскочило другое заявление. Совместное. Дания и Норвегия, сообща, пообещали Украине аж 9 000 снарядов 155-мм. Это, как мы понимаем, на день не очень активных боевых действий.

Норвегия передаст снаряды, а Дания – заряды и взрыватели. Естественно, это будут боеприпасы, снятые с хранения. Вот это очень неплохой показатель европейского отношения к Украине: ничего личного, чисто бизнес. С чехами не сравнить, конечно, но если бы у этих снарядов срок хранения не подходил к концу, как вы думаете, расщедрились бы господа европейцы?

Вот и я думаю, что нет. И вот вам демонстрация того, насколько «Вся Европа озабочена». Озабоченность, конечно, есть – как заработать, пока киевская лавочка совсем не закрылась.

И здесь же косвенная информация о том, что Норвегия свой безумно щедрый подарок заместит к 2025 году, говорит о том, что бравые потомки викингов воевать в ближайшее время не планируют.


И так по всей Европе, да и не только там, кстати. Склады выгребаются, а вот восполнять их никто не спешит.

В начале прошлого года, французская компания EURENCO пообещала вернуть производство пороха из Швеции на свой новый завод в Бержераке. Основная причина – надо спасать Украину! Макрон обещал помогать изо всех сил, и вот вроде как результат его усилий.

Завод в Бержераке по плану будет выпускать 1 200 тонн пороха в год. Этого объема хватит для производства «500 тыс. модульных метательных зарядов для 95 тыс. выстрелов, из которых 15 тыс. предназначены для нужд французской армии в рамках закона о развитии национальной обороны до 2030 года».

То есть, речь снова идет не о помощи Киеву, а о восполнении собственных запасов. Но еще остается львиная доля в количестве 80 тысяч зарядов, которые как раз можно передать ВСУ. Щедро? Да. Два, а то и три месяца стрельбы.

Вся проблема в том, что завод пока не готов к работе и запустить его никак не получится раньше 2025 года. Но и это не главная проблема.

Есть еще испанцы, фирма Expal, которая принадлежит немецкому концерну Rheinmetall. Ну, то, что немцы сейчас пашут в три смены на Киев, говорить не надо?

Большой колокол тихонечко так бамкнул в феврале этого года, когда Китай объявил, что перестает экспортировать хлопок в Европу. Неурожай у них жуткий и как на зло, надо переоснащать армейские запасы. Поэтому тысяча и одно извинение, но хлопка в 2024 году не будет. И возможно, в 2025 тоже.

Кто удивится тому, что руководство EURENCO уже сообщило, что планы по запуску завода будут пересмотрены и, говоря по-нашему, «сдвинуты вправо»? Пока не найдется новый поставщик хлопка.

А с испанцами еще круче! Expal вообще-то должна выполнить заказ Rheinmetall на 100 тысяч снарядов для Киева. И выполнить этот заказ испанцы должны были до конца этого года. Но не выполнят, потому что у них… правильно, проблемы с порохом!


Так что болванок испанцы наточат, тут никаких проблем. А вот порох – увы. Но обещали изучить рынок, импортозаместить и все такое.

Получается, что Китай - важнейшее звено в производстве снарядов. Причем, где угодно, от США до России. Страна занимает 25% мирового рынка хлопка, производя порядка 6 миллионов тонн сырья. Еще столько же — Индия. На третьем месте — США. Но США весь «лишний» хлопок продает Мексике, Гондурасу и… Китаю!

Делать выводы о том, зачем Китаю вдруг понадобилась такая прорва хлопка мы не станем, тут и так понятно, зачем. Запас карман не тянет, особенно если (судя по заявлениям) с Тайванем ничего такого не планируется. Так как в КНР ну совсем ничего не будут предпринимать в плане Тайваня, то понятно, что несколько десятков тысяч тонн пороха просто необходимы на складах.

Европа точно подождет, Европа на войну не идет


Кстати, примерно то же самое можно сказать и в отношении Южной Кореи и Японии. Они тоже на войну не собираются. Это странно смотрится: на фоне постоянных криков об исходящей угрозе от Китая и Северной Кореи (от Кореи особенно) эти две страны отправляют какие-то «излишки» снарядов Украине.

Как минимум странно: у тебя угрозы у порога, а снаряды бесплатно уходят на другой конец мира. Всем понятно, что в случае любой проблемы у той же Южной Кореи, Украина точно не пойдет помогать. И нечем, и незачем.

Вывод напрашивается очень простой: пока некоторые типа французского президента-оригинала сотрясают воздух обещаниями отправить свои легионы на смерть в Украину, основное большинство европейских стран тихо сидит по углам и бормочет что-то типа «свят-свят-свят, спаси и пронеси». Воевать им реально будет проблемно.

Я не говорю, что там не осталось снарядов, пороха и техники вообще. Там практически не осталось снарядов, пороха и техники для Украины, а это далеко не одно и то же. Но два года СВО уже неплохо показали, какие объемы всего способен сожрать без остатка такой конфликт.

На самом деле, сложилось вот такое впечатление: там, где планировали конфликт на той стороне, просчитались. Да, открутил на два с половиной года назад, посмотрел, что говорили эксперты и «эксперты» в мире о возможном противостоянии Россия-Украина и пришел к выводу, что практически все сходились во мнении, что через две недели российская армия будет в Киеве. Или даже раньше.

Тема блицкрига звучала мощно и ровно, и отталкиваясь от нее, начинали готовить противодействие. Да, именно так. Просчитан был именно такой вариант, как захват Украины по линии Днепра и в довольно быстрые сроки. Как раз самое то: инфраструктура цела, есть что захватить.

И по планам из-за океана должна была бы начаться партизанско-диверсионная война против захватчиков. По образцу и подобию той, что была в 1944-1951 годах прошлого века.

Освежите память, о каких западных подарках мы говорили в конце 2021 года и начале 2022-го? Правильно, «Байрактары», «Стингеры» и «Джавелины». И еще гранатометы и мины в ассортименте. Очень полезный набор для такой войны, очень точно все было подобрано. Для диверсий, простите, танки, пушки и тактические ракеты не нужны. Совсем.


Именно ПЗРК и ПТУРы составляли основную часть «подарков» ВСУ в то время. Мы как-то сильно не задумывались, но да, Европа и США снабжали ВСУ в начале 2022 года примерно так, как в свое время афганских моджахедов. А какие-то потуги на поставки тяжелого вооружения начались только в конце 2022 года, когда стало понятно, что блицкриг не состоится.

Причем, сегодня сложно однозначно ответить на вопрос, почему так вышло: то ли не смогли, то ли не захотели. Есть доводы за обе версии, но в итоге получилось, что партизанской войны не будет. Да, «Стингеры» сыграли свою роль, особенно против вертолетов, а «Джавелины» работали как могли, но потом все-таки появилась потребность в танках, пушках, ракетах, дронах, и – особенно – полноценных ЗРК.

И вот тут началось то, чего никто не ожидал в Европе. Начались требования по поставкам вооружений на совершенно другом уровне. Сперва были выметены все склады в странах бывшего ОВД. Затем были попытки наладить транспортировку из республик бывшего СССР, но с этим как-то не задалось. И, наконец, в ход пошло старье европейского производства. Но закончилось и оно.

И вот тут самая большая проблема: новейшее оружие никто отдавать не хочет. Дорого – раз, и с чем остаться самим – два. IRIS-T, Storm Shadow, Patriot и так далее – конечно, хорошее оружие, эффективное, но кто его даст столько, чтобы насытить линию фронта?

Никто, конечно. В итоге США практически самоустранились, дескать, занимайтесь, у нас тут Китай с Тайванем на повестке дня. Не до Украины теперь. А европейские союзники не то что не хотят давать что-то новое – они со старым уже надрываются, бедненькие.

И теперь я позволю себе маленький исторический экскурс


Давно было дело. В далеком 1940 году. В маленьком немецком городке Цоссен на юге Германии состоялась военная план-игра, на которой обыгрывался план «Барбаросса». Его обыгрывали те же личности, что здесь же ранее играли на планшетах судьбу Польши, Бельгии, Дании, Франции. Мы прекрасно знаем эти фамилии: Гальдер, Паулюс, фон Браухич, Гудериан, фон Клейст и другие.


Мы не станем вдаваться в подробности этой игры, поскольку знаем, чем все закончилось. Так вот, спикер генерал Паулюс, который вел игру, в итоге сказал такую странную фразу: «Стратегия, господа, — это алгебра войны, позволяющая дифференцировать конечный результат сражения задолго до нее. Нам следует лучше подготовиться».

И лучше всех остальных эту алгебру понял начальник Генерального штаба Гальдер (было бы странно, если начГШ не понял сути!), который после и без лишних свидетелей сказал Паулюсу: «Нам нужен блицкриг. Затягивание войны грозит нам катастрофой…».

Блицкриг в 2022-м не состоялся. Не важно по какой причине. Партизанская диверсионная война умерла в зародыше. В европейских странах, которые поддерживают Украину, остается все меньше… нет, не денег. Деньги никого не интересуют, если они не превращаются в снаряды и патроны.

Точнее (исправлюсь), деньги, конечно, дело неплохое для украинских элит, которые их с удовольствием «освоят» по полной программе, но фунт стерлингов – им не выстрелить по «Герани», которая летит к цели. И евро в пулеметы не зарядить, их надо конвертировать в оружие.

А с этим сложности, и сложности огромные! Европа не справляется с войной! Им действительно нужен был блицкриг, потому что тогда можно было бы душить санкциями Россию, подкидывая дровишки в тлеющий костерок «народного сопротивления».

Но нет, не вышло. И теперь ВСЯ могучая Европа ничего не может противопоставить России с двумя союзниками-изгоями Ираном и Северной Кореей? Серьезно?

Да, серьезно. Испанцы год будут точить 100 000 снарядов, которые под Бахмутом расстреливались за неделю. Французы будут искать, где взять хлопок для пороха в том числе и под эти снаряды.

Большой войны не будет. НАТО к ней не готов, это нужно признать сегодня, чтобы не было мучительно больно завтра. Европа к большой войне не готова. Что за пределами Европы – США и Турция, там свои тараканы и интересы.

О чем мы вообще говорим, о какой глобальной войне с Россией, если для такого дела у европейцев нет пороха?

Конечно, остается еще сценарий ядерной войны, вот для нее хлопок точно не нужен. Но это, сами понимаете, еще более смешно, чем война за вразумление России в исполнении НАТО.
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46 комментариев
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  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 04:48
    А я бы вот не был столь оптиместичен. НАТО готово к войне с Россией, и обязательно её начнет. А дефицит пороха вещь такая , сегодня есть , а завтра нет дефицита
    1. алексеев Ранг пользователя
      алексеев
      +2
      Сегодня, 06:20
      Много букв, сразу можно догадаться, кто автор.
      НАТО сдерживают не пороха. НАТО сдерживает ракетно- ядерный потенциал России.
      А порох уже выпускают из древесной и льняной нитроцеллюлозы.
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 07:05
        Роман, в общих чертах, описал всё верно. Но только в общих. Проблема производства порохов кроется не в наличии или отсутствии требуемого количества хлопка. Получение пироксилиновых порохов из хлопка наиболее отработано и освоено. Наиболее качественные пороха из хлопковой целлюлозы получают за рубежом, мы тут несколько отстаём. Ещё со времён отечественной войны, из-за дефицита хлопка, в СССР была отработана технология получения порохов из древесной целлюлозы. Сейчас отработали технологию получения из целлюлозы льна и конопли. В начале 2-х тысячных меня отправляли на учёбу по повышению квалификации с нашего хим. комбината. Во время учёбы нам рассказали об общем состоянии производства аммиака и азотной кислоты и их производных в России. В то время Россия являлась мировым монополистом в этой отрасли. Уже тогда на наших производителей накладывались ограничительные санкции из-за низкой цены продуктов азотной химии. Для того чтобы производить азотную кислоту, основу всех порохов, требуется наличие большого количества электроэнергии, природного газа и воды. Всё это в России есть в избытке. Проблема в другом, во времена демобеспредела часть пороховых заводов закрыли, производства порушили. Вот отсюда "растут ноги" дефицита артиллерийских выстрелов. Артиллерийские пороха ведь не только нитроцеллюлозные, есть также кордитные и баллиститные. Там другие компоненты. Так что проблема порохов в России истекает из общего погрома химической промышленности ретивыми реформаторами. Отсюда же и проблемы с взрывчатыми веществами.
      2. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        0
        Сегодня, 07:08
        алексеев
        НАТО сдерживают не пороха. НАТО сдерживает ракетно- ядерный потенциал России.

        Вот уж точно.
    2. Алекс_1973 Ранг пользователя
      Алекс_1973
      +1
      Сегодня, 06:24
      Вот прям таки готово? Сильно сомневаюсь. Не знаю как обстоят дела сейчас со снарядами и минами, но на момент июля прошлого года у укропов с этим было всё нормально, не могу сказать за все направления, но и в Марьинке и в Клещеевке мы у них снарядного голода не наблюдали. Лупили они так, что головы было не поднять. Вот только самих укропов мы там практически не видели, в основном поляки, ну и остальных тварей по паре. Вот не знаю как там у них в нате с порохами дело обстоит, но вот с "духом" точнее с душком у них всё не так радужно. Самых духовитых мы либо обнулили, либо сильно напугали, а остальные стали массово увольняться со службы. Так что в их готовности воевать с нами по взрослому я как то не очень верю. И потом, чтобы серьезно воевать с Россией нужен новый наполеон, гитлер, гудериан, ну или на худой конец фридрих "великий", только вот я как то не наблюдаю такого, бройлерного микрона в расчет не берем как и сосисочного шольца. Нет у них пока достойных лидеров, впрочем они сами в этом виноваты.
    3. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +2
      Сегодня, 06:33
      У НАТО есть такой термин-допустимый ущерб и они к нему очень трепетно относятся. А тем более для них недопустимо ведение боевых действий на своей территории. Чужими руками или как минимум на чужой территории это да, на своей нет
    4. tsvetahaki Ранг пользователя
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 07:11
      Выводы из статьи - да и не только - простые.
      1. Они "еще и не начинали". Когда начинаеш - и заводы строеш, и перепрофилируеш, и хлопок не на джинсы используеш.
      2. Войну они ведут малобюджетную. Учитывае где находится линия фронта после 2 лет - вполне оправданно. Что там дальше - астрологи скажут, но в таком виде напряжения они не чувствуют.
      Ну и разворачивают ВПК неспеша, без социальных потрясений.
    5. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:14
      "НАТО готово к войне с Россией, и обязательно её начнет." -
      Там есть лидер способный отдать приказ расстреливать на месте митинги несогласных с потерями??лидер хотя бы уровня де Голля??
      Лидер способный согнать в кучу всех НЕ желающих воевать и погнать их в сторону России?
      А дефицит пороха не вся проблема- есть еще вопрос горы ресурсов.Которых в шаговой доступности нет, деньги есть а ресурсов просто нет.

      З.ы
      Я не знаю насколько правда( но вполне верю) - но попадалось что гору Магнитную( та которая "Магнитка"!!) за войну срыли в ноль...
    6. Kartograf Ранг пользователя
      Kartograf
      +1
      Сегодня, 07:19
      Прочитал статью и озадачился.А из какого хлопка делала порох Германия в годы Второй Мировой?
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 04:49

    В декабре - январе 1940-41 годов в Генштабе СССР была проведена военная игра синих с красными...
    Синими командовал Жуков smile.
    Разгромил он блицкриг РККА в пух и прах переведя боевые действия в затяжной конфликт...впоследствии немцы практически также повторили его действия нанеся ряд поражений Красной Армии.
    Интересно перед СВО в генштабе России проводились ли подобные игры в отношении НАТО и ВСУ?
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 04:56
      Ничего не упустил? Если что – поправите.

      Глядите глубже...чтобы выращивать хлопок нужен хороший запас водных ресурсов...а с этим в Китае и Узбекистане большая проблема...недаром ведь узбеки ллобируют временами в России поворот её рек к ним.
      Так что перепрыгнуть в производстве хлопка это ограничение природы не получится...обьем выращиваемого хлопка и соответственно пороха ограничен чисто физически.
      1. Zyablicev43 Ранг пользователя
        Zyablicev43
        +3
        Сегодня, 06:25
        Не хлопком единым... Целлюлозу производят из древесины и льна,и данные производства в России поддерживаются.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:08
      Цитата: Леха с Андроида.
      проводились ли подобные игры в отношении НАТО и ВСУ?

      Судя по результатам и затягиванию СВО - НЕТ ! no
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 05:11
      Эх... в июне 41 сплошного фронта не было... воевали по старинке как в 1812... сосредоточение и укреп районы... которые гитлеровцы просто обходили и зажимали в котлы - собственно они так положили всю европу. Где в лоб не взять - просто обходили. Да вспомните польшу... там оборонительные рубежи были далеко не у границы... под ударами поляки пытались отойти, но их тупо окружали и в итоге разъединили и фронт посыпался.... Во франции тоже самое... просто обошли, где французы не ожидали и вышли на оперативный простор.

      В отечественной сплошной фронт появился ближе к концу лета 41. Да и ставка на быстроходные Бт и прочее показала несостоятельность тактики.... т.к. планировалось атаковать, а не оборонятся.
    4. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +3
      Сегодня, 05:12
      Да, а красными командовал генерал Павлов, который вначале "на учениях" проиграл Жукову, а через полгода - фон Боку.
    5. Виктор Масюк Ранг пользователя
      Виктор Масюк
      +1
      Сегодня, 06:28
      Ну да, ну да.... Про это Жуков сам в своих мемуарах подробно написал.... Правда других свидетельств о гениальном прозрении Жукова, от других участников игры, отчего-то не сохранилось. А Жуков, после этих игр назначенный НГШ, отчего-то результаты собственного прозрения не использовал для предотвращения катастрофы РККА в приграничных сражениях в начале войны...
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +8
    Сегодня, 04:56
    Термин «снарядный голод» нам хорошо известен по прошлому же году, когда (царствие им всем в чести небесное) командиры ЧВК «Вагнер» и директор компании Евгении Пригожин начали через СМИ привлекать внимание всех к этой проблеме
    Поменьше читайте желтых газет. Проблема была не в снарядном голоде. Евгений просил немного другое.
    я проникся пониманием того, что охотничий порох все-таки прилично отличается от боевого и заменить его в тех же автоматных патронах не сможет
    Эммм - он то особо от боевого не отличается, скорее в специфике. Все пороха отличаются скоростью горения и прогрессивностью. Так вот охотничьи пороха, из-за того, что крепление в гильзе минимальное, нет сопротивления движению снаряда (пули, картечи, дроби) и обеспечивается только инерцией самого снаряда (нет врезания в нарезы, преодаления обжатия пули) - являются самыми высокоскоростными порохами... т.н. "пистолетными" и то в магнумах только в мелких калибрах типа 20/24 или 410 создают под 100МПа. обычные 12-ки по стандарту только 65МПа. В современном нарезном винтовочном калибре применяются медленно горящие пороха, ибо на просто ствол разовет... давления достигают 350 и выше.
    О чем мы вообще говорим, о какой глобальной войне с Россией, если для такого дела у европейцев нет пороха?
    Чепчики и ура кричать не буду... но видя затыки у наты... соглашусь good
    Роман, в целом годная статья... но в целом по делу. Побольше бы таких. hi
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 06:46
      Война будет. Когда упадут прибыли тнк. Убытки смывают кровью.следим за голивудом.
      Кортеса еще раз экранизируют, без внимания к возражениям латиносов. Вывернутся со своими,"таджиками".
      А наша манижа сможет глагол возвысить за новую родину?.
      А порох- это прежде всего - труд.и химпром и навоз(сельхоз) и еще десять смежных
      И План строительства государства и общества.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 06:49
        Но было интересно (с) Вы уже с утра drinks ? laughing
  4. Magic Archer Ранг пользователя
    Magic Archer
    +5
    Сегодня, 04:56
    Статья конечно интересная. Но всё же не стоит так смело рассуждать что войны не будет. Она уже идёт. И запад прилагает все усилия чтобы укрорейх не проиграл.Не даром пытаются протв нас настроить всех соседей. Тот же Казахстан и другие бывшие республики. Которые снабжают нас так нужным нам хлопком.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 05:20
    «Порох вообще проблемное изделие, его основа – хлопок, из которого синтезируют нитроцеллюлозу для пороха. Увы, на территории России он не растёт» —

    — "Военное обозрение
    Новости Вчера 09:17
    Российский ОПК освоил производство пороха из древесины" ...
    ...
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 05:32
      Когда у рейха 3 стало не хватать нефти.... и кавказ захватить не смогли... начали гнать из угля.
      А целлюлоза тоже как бы не только хлопок.

      З.Ы. Думаю в ближайший год цены скаканут на ушные палочки и ватные диски/бинты lol
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 05:48
        начали гнать из угля
        Они начали производить нефть из угля уже к концу 20-х годов прошлого века. Называется "Процесс Фишера"
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 05:52
          Да я в курсе как называется. Просто на реально промышленные масштабы они вышли в 43 емнип, когда в конце 42 провалился Эдельвейс
      2. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 07:18
        Не скакнут. Все эти ватные палочки и диски, а также перевязочные бактерицидные ватные пакеты, армейские, изготавливают из кукурузных кочерыжек. Довелось моей группе разрабатывать технологическую линию по производству ацетилцеллюлозы для этих целей. Производство запущено.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 07:20
          Да это так, чисто поржать. Раньше да, это целлюлоза была... а щас... увы - и да... некомфортное очнь даже волокно... скрипит, как будто 100 лет не смазывали.
      3. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +1
        Сегодня, 07:19
        целлюлоза тоже как бы не только хлопок.- с лесом в ЕС тоже проблемы- его тупо практически нет
  6. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +1
    Сегодня, 05:21
    Партизанская диверсионная война умерла в зародыше.
    Судя по эйфории в западных СМИ в 2022м году,расчет был на дворцовый переворот в России и приход к власти прозападных фигур. Именно поэтому укробеженцев легко запустили в ЕС- думали что уже через 2-3 месяца они поедут домой считать репарации и благодарить Европу. И судя по всему, англичане, "беженцам" давшие от ворот поворот(иначе их бы тут несколько миллов уже было бы), уже тогда кое-что знали.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 05:38
      Да не то, что расчет - а конкретная ставка. Что ВВП всем надоел, в ноябре прошлого года распространялось активно, чо ВВП умер, щас теракт, атака Курской и Белгородских областей, и не только - в глубине России в т.ч. Попытка посеять смуту. Да я уже двери военкомата оббиваю кожей военкома lol Не пущают. Я в военкомате был не раз... да там очередя такие, что трындец.
      1. Rinat Khametov Ранг пользователя
        Rinat Khametov
        +1
        Сегодня, 06:23
        Не понял....в наши военкоматы огромные очереди военнообязанных , чтобы пойти на контракт?
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 06:33
          Цитата: Rinat Khametov
          Не понял....в наши военкоматы огромные очереди военнообязанных , чтобы пойти на контракт?

          Москва, военкомат говорить не буду... час стоял в очереди недавно. В овсновном мужики от 30, но и "девчата" были. Познакомился с кое-кем. Есть и "бывшие"... даже с "чеченом" разговорились одним. Скоротали время пока курили и ждали. В общем то, что народ в добровольцы идет - это есть. Срочники бывшие в основном были на продлить приписку. в основной массе студенты и т.п. до 25. Была одна дама с ременком - там не понял конечно, что ей нада было - вроде муж на сво, скорее всего по льготам. Ну очередь человек 40 была.
          З.Ы, А я фанеркой, меня по здоровью не пущают... полгода мурыжили почти с августа по январь и в итоге отказ... хоть и на сборах был и нормативы сдал.
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        0
        Сегодня, 06:37
        Очереди.Особенно взяточникиторопятся.
        Бывшая глава крымского минкульта Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне военной операции. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 06:47
          Да вчера угорали в теме.... Я предлажил ей бы снарядным номером хотя бы на Д-30 laughing Боюсь на замкового номера ей с ее формами не потянуть - там проворность нужна feel
  7. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +4
    Сегодня, 05:25
    Уже не открою тайны, что вместе со станданртной технологией производства бездымного пороха из хлопка, у нас разработана и используется технология с использованием льна и древесных опилок...и то , и другое в России есть Спасибо СССР
  8. Eugene Zaboy Ранг пользователя
    Eugene Zaboy
    +3
    Сегодня, 05:32
    Да, серьезно. Испанцы год будут точить 100 000 снарядов, которые под Бахмутом расстреливались за неделю. Французы будут искать, где взять хлопок для пороха в том числе и под эти снаряды.

    Большой войны не будет. НАТО к ней не готов, это нужно признать сегодня, чтобы не было мучительно больно завтра. Европа к большой войне не готова. Что за пределами Европы – США и Турция, там свои тараканы и интересы.


    Действительно ли это так. Гуляет мнение, что израсходованы запасы предназначенные для ведения локальных конфликтов. Запасы стран НАТО, предназначенные для большой войны, никто не распечатывал. Базы хранения вооруженных сил США и Западной Европы содержат достаточное количество вооружений, для ведения войны, в течение многих лет. Другой вопрос, что это неприкосновенные запасы, во всяком случае, пока.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 05:49
      Цитата: Eugene Zaboy
      Гуляет мнение, что израсходованы запасы предназначенные для ведения локальных конфликтов. Запасы стран НАТО, предназначенные для большой войны, никто не распечатывал

      Их местоположения известны.Любая активность на них - это по факту косвенный факт агрессии.
      Вспомните первый факт применения кинжала летом 2022 года на 404... был поражен бункер противоатомный, на котором по разным источникам могло быть до 500тыс только снарядов, не считая прочего вооружения.
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 05:43
    Хорошо помню в 1991 году, после объединения двух Германий, был подсчитан военный арсенал бывшей ГДР. Так вот, в случае войны, восточные немцы могли бы воевать не пополняя своих запасов 13 лет. В Бонне, тогдашней столице, хватались за голову, не зная куда все это девать wink
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 06:05
      А тогда не было такого, как сейчас... массовый расход шел в основном при прорыве фронта и ударных операциях. В обстальное время фронты были исключительно в позиционке. Арт подготовка - это орудия 122мм и выше. Ок, даже 2-х часовая артподготовка. 2-3 тыс орудий на линию прорыва... ну скорострельность возмем запредельную.. 5 выстрелов в минуту. получается 120-150 тыс снарядов. И это не каждые сутки... а раз в месяц минимум. Это при том, что по состаянию на 41 год до начала отечественной - запасы составляли в сумме около 60млн... из них крупного калибра не более 30%
    2. Rinat Khametov Ранг пользователя
      Rinat Khametov
      0
      Сегодня, 06:25
      И куда дели? Уничтожили?
    3. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:22
      хватались за голову, не зная куда все это девать wink - но быстро вспомрили что есть Африка, Афхганистан и прочие пикантные места где снарядов всегда не хватает...
  10. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 05:50
    Цитата: Magic Archer
    Тот же Казахстан и другие бывшие республики. Которые снабжают нас так нужным нам хлопком.

    К казахам приехали финские министры...одна из тем переговоров ужесточение санкций и путей обходов этих санкций против России...так что хе хе член ОДКБ тот ещё.
    На словах за дружбу а на деле запретили карту Мир...каково.
  11. Rinat Khametov Ранг пользователя
    Rinat Khametov
    0
    Сегодня, 06:17
    Буквально на днях мелькнула заметка что российские учёные научились делать порох из древесины...
  12. Dart2027 Ранг пользователя
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 06:19
    Порох вообще проблемное изделие, его основа – хлопок, из которого синтезируют нитроцеллюлозу для пороха. Увы, на территории России он не растет. Во времена СССР весь хлопок шел из Узбекской и Таджикской ССР, сегодня, сами понимаете, вопрос непростой. И валютный.
    Была статья, что сейчас стали производить его используя лен, который растет у нас и стоит в разы меньше.
  13. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +1
    Сегодня, 06:49
    Страдал Гаврила от гангрены,
    Гаврила от гангрены слёг.
  14. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:18
    В 2020 году блицкриг был нужен нам больше, чем им, он планировался и не получился. Долгие, многолетние, вялотекущие боевые действия, истощающие Россию - это как раз нашим врагам выгодно больше, чем кому-либо еще. Поэтому они дают средств ровно столько, чтобы фронт не рухнул и ни снарядом больше.
  15. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:31
    Тут на выходных показали репортаж на эту тему: у нас научились делать порох из льна! Хлопок не нужен. Из льна он получается даже мощнее, метательные заряды дают больше энергии, энергия взрыва больше чем тротила. Без пороха не останемся точно.

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