Израиль объявил о новом наборе резервистов в части ПВО-ПРО и отключил сигналы спутниковой связи, опасаясь ответного удара Ирана

Разведка США считает, что в ближайшее время Иран может нанести удары по ряду израильских объектов, в том числе на территории иностранных государств. Также заявлено, что власти США обратились к Ирану «с просьбой не атаковать американские объекты в качестве ответной меры за удар по консульству в Дамаске». Вашингтон продолжает утверждать, что не имеет к этому удару никакого отношения.В издании NYT вышел материал, в котором говорится, что войска Израиля и США приведены в состояние особой готовности в регионе в связи с ожидаемым «военным ответом Ирана».Ранее в Тегеране, комментируя израильское нападение на иранское консульство в сирийской столице, назвали это актом международного терроризма и задались риторическим вопросом: атаки дипломатических миссий в независимых государствах – это и есть тот самый «мир, основанный на правилах», о котором в Вашингтоне постоянно говорят?Пресса США пишет о том, что в состояние повышенной готовности свои войска приведены и Ираном. В Израиле на этом фоне объявлен дополнительный призыв резервистов в части ПВО-ПРО, вводится блокировка сигналов спутниковой связи, укрепляется граница с Ливаном и Сирией.В свою очередь американским военнослужащим на Ближнем Востоке Пентагон предписал не выходить за пределы военных объектов поодиночке или небольшими группами «ввиду опасности нападения».

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