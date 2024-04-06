В ночь на 6 апреля российскими войсками нанесена серия ударов по объектам противника от Харькова до Хмельницкой области
В ночь на 6 апреля российские войска нанесли массированный удар по контролируемым войсками киевского режима территориям. Было нанесено огневое поражение целому ряду объектов противника.
Началось всё с ряда вечерних атак на объекты режима в Харькове и Харьковской области. Десятки дронов, ракет и авиационных бомб с УМПК-УМПБ устроили, как принято говорить на Украине, «выбухи» на объектах размещения личного состава ВСУ и главного управления разведки, на объектах энергетического комплекса, обслуживающих военные нужды киевского режима.
В общей сложности, по целям в Харькове было проведено не менее 3-х волн атак с вечера пятницы, 5 апреля.
В результате одного из попаданий поражён склад с боеприпасами ВСУ, который был оборудован на территории одного из местных предприятий.
Серия взрывов прогремела в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях. Громко от прилётов было и на объектах ВСУ в оккупированном ими Запорожье и Славянске.
Оперативное командование армии Польши заявило о том, что «вследствие активности российской дальней авиации, используемой для ударов по Украине, в воздух были подняты истребители польских ВВС». Это уже второй случай за последние 10 дней, когда польские истребители взлетают с аэродромов во время нанесения российскими Вооружёнными силами ударов по объектам киевского режима. Делается это, как пишут в Польше, в первую очередь для того, чтобы «перехватить российские ракеты, если они войдут в польское воздушное пространство».
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