В ночь на 6 апреля российскими войсками нанесена серия ударов по объектам противника от Харькова до Хмельницкой области

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В ночь на 6 апреля российскими войсками нанесена серия ударов по объектам противника от Харькова до Хмельницкой области

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли массированный удар по контролируемым войсками киевского режима территориям. Было нанесено огневое поражение целому ряду объектов противника.

Началось всё с ряда вечерних атак на объекты режима в Харькове и Харьковской области. Десятки дронов, ракет и авиационных бомб с УМПК-УМПБ устроили, как принято говорить на Украине, «выбухи» на объектах размещения личного состава ВСУ и главного управления разведки, на объектах энергетического комплекса, обслуживающих военные нужды киевского режима.



В общей сложности, по целям в Харькове было проведено не менее 3-х волн атак с вечера пятницы, 5 апреля.

В результате одного из попаданий поражён склад с боеприпасами ВСУ, который был оборудован на территории одного из местных предприятий.

Серия взрывов прогремела в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях. Громко от прилётов было и на объектах ВСУ в оккупированном ими Запорожье и Славянске.

Оперативное командование армии Польши заявило о том, что «вследствие активности российской дальней авиации, используемой для ударов по Украине, в воздух были подняты истребители польских ВВС». Это уже второй случай за последние 10 дней, когда польские истребители взлетают с аэродромов во время нанесения российскими Вооружёнными силами ударов по объектам киевского режима. Делается это, как пишут в Польше, в первую очередь для того, чтобы «перехватить российские ракеты, если они войдут в польское воздушное пространство».
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    5 комментариев
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    1. Донна_Роза_дАльвадорес Ранг пользователя
      Донна_Роза_дАльвадорес
      0
      Сегодня, 06:50
      Это хорошо, это правильно!!!
    2. Б-15 Ранг пользователя
      Б-15
      0
      Сегодня, 06:50
      Пшеки за бесплатно тренируются обнаруживать наши ракеты.
      Пусть тренируются. Если будут благоразумными, то это им не понадобится.
      А если взыграет шляхтинская спесь, то тренируйся, не тренируйся - не поможет.
    3. ЯсеньПосейдонов Ранг пользователя
      ЯсеньПосейдонов
      0
      Сегодня, 06:51
      Хороший такой переполох в свинарнике устроили.
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 06:51
      Много не мало, но нужно больше.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:57
      «выбухи» на объектах размещения личного состава ВСУ и главного управления разведки, на объектах энергетического комплекса, обслуживающих военные нужды киевского режима.
      Это хорошо, что объекты ГУР не остаются без внимания. Этот рассадник тех кто готовит и осуществляет теракты на российской территорий просто необходимо сводить к нулю.

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