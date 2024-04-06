Часть системы пожарной безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» не сработала во время нападения боевиков

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Часть системы пожарной безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» не сработала во время нападения боевиков

Во время нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске не смогла сработать часть системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник информации.

По утверждению источника РИА Новости, во время пожара в «Крокус Сити Холл», вероятно, не смогла сработать осциллирующая система пожаротушения. Она расположена по периметру концертного зала, а ее включение происходит после того, как датчик подает сигнал. Вероятно, этот сигнал как раз и не был подан, почему система пожаротушения и не сработала.

Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале

- сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что материалы, использованные при внутренней отделке стен помещений ТРЦ были легко воспламеняющимися, а при горении выделяли ядовитый дым. В результате пожара в ТРЦ в итоге погибло больше людей, чем от пуль террористов.

Сейчас адвокаты потерпевшей стороны подали в Следственный комитет Российской Федерации заявление о возбуждении уголовного дела в отношении собственников ТРЦ «Крокус Сити Холл». В качестве основания для возбуждения уголовного производства ими как раз и рассматриваются особенности отделки стен помещений пожароопасными материалами и неудовлетворительное состояние системы пожаротушения в торгово-развлекательном центре.
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    43 комментария
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:25
      Интересно, как долго будет идти следствие и когда дойдет до суда иск
      1. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        0
        Сегодня, 07:36
        Сроки следствия по уголовным и не только делам, оговорены в законе. Зайдите на Яндекс и спросите там. Предварительное ЕМНИП, 2 месяца полное, не знаю.

        Или Вы торопитесь?
        1. bandabas Ранг пользователя
          bandabas
          +2
          Сегодня, 08:47
          Наши законы- ка дышло. Как повернешь, так и вышло. hi
        2. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          0
          Сегодня, 09:26
          Цитата: Светлан
          2 месяца

          В наших законах на первый невнимательный взгляд всё красиво. Если б кто-то в тех же законах чуть ниже мелким шрифтом не дописывал дописки.
          Следствие после 2-х месяцев может быть продлено до 3-х месяцев, потом, до 12-ти месяцев, потом в исключительных конечно случаях еще ...
      2. Юра 27 Ранг пользователя
        Юра 27
        +4
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Егоза
        Интересно, как долго будет идти следствие и когда дойдет до суда иск

        У Агаларова чекисткая крыша. Интересно, в какой откат, ему обойдётся развалить дело.
        Или его решат сдать и немножко посадить. Бежать ему некуда, даже Азербайджану придётся его выдать, во избежании моральных потерь.
        1. bandabas Ранг пользователя
          bandabas
          +1
          Сегодня, 08:49
          Найдут "стрелочников". Бастрыкин пальчиком погрозит, и в очередной раз забудет.
        2. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          0
          Сегодня, 10:13
          Цитата: Юра 27
          У Агаларова чекисткая крыша.

          Это же обвинение в коррупции генералов ФСБ. Если так, то ноги проблем растут от самих силовиков.
    2. Протон Ранг пользователя
      Протон
      -8
      Сегодня, 07:31
      Опять пытаются "перевести стрелки" на собственников зданий. Примерно тоже самое было и при трагедии в "Зимней вишне".
      Кто знаком с производством и эксплуатацией, тот должен понимать, что виновата в первую очередь сама система государственного управления и контроля.
      Всю эту систему надо реформировать, потому что на данном этапе эти чиновники заточены только на написание красивых отчётов, планов и цветных графиков.
      1. Алт22 Ранг пользователя
        Алт22
        +9
        Сегодня, 07:33
        А у вас "Рафик неувиновен", да? Пытаетесь отвести стрелки от реальных собственников здания на стрелочников, на простых исполнителей, которые выполняли приказы собственников?
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +5
          Сегодня, 08:00
          Протон (Евгений0 правильно говорит и указывает в первую очередь не на "Рафиков" и реальных собственников, а на Роспроектнадзор, Ростехнадзор, Росстройнадзор, МЧС и ещё кучу государственных контролирующих органов, которые вступают в контроль за строительством начиная с утверждения проекта, а затем ведут контроль строительства в соответствии с проектом. А после сдачи объекта, работает комплексная комиссия всех надзоров и МЧС, которые подписывают Акт приемки в эксплуатацию.
          И вот скажите мне, когда надо было увидеть, что отделочные материалы из горюче-токсичных компонентов? Когда зал сгорит или на этапе проверки проекта?
          Но я хотел бы услышать от сегодняшних государственных и прозревших контролеров, а есть ли вообще в стране хоть один Концертный зал или ТРЦ где все отделочные материалы негорючие?
          У данного Крокуса справа пристройка из огромных ТРЦ, площадью в три раза больше сгоревшего. Строились они в одно время и по одному проекту... Значит, там тоже все отделочные материалы не отвечают требованиям?
          Так.... ищем для начала кто делал проект здания. Затем кто его утверждал от Госконтроля и так далее по цепочке... И я в этой цепочке увижу собственника (Агаларовых) только если выяснится, что они давали взятки всем этим госшарагам.
          1. bandabas Ранг пользователя
            bandabas
            0
            Сегодня, 09:01
            Alex. Никто не будет рыть, потому что там такое всплывет.... Это касается и практически всех других объектов. К сожалению, давно все делается на тяп-ляпе.А по нормальному... Завязано очень много людей, в том числе и власть придержащих, которые "делают хорошую при плохой игре". С уважением hi
          2. Neo-9947 Ранг пользователя
            Neo-9947
            0
            Сегодня, 09:49
            Цитата: Сабуров_Александр53
            когда надо было увидеть, что отделочные материалы из горюче-токсичных компонентов?

            Да по бумагам-накладным там скорее всего всё в лучшем виде. От ведущих мировых фирм. А на деле сам рафик-джан всю ночь в соседнем подвале импортные отделочные материалы и изготавливает. из овна и палок.
            И курсе этого заказчик, по чьему прямому указанию это и делается.
      2. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        +4
        Сегодня, 07:38
        пытаются "перевести стрелки"

        Почему пытаются, если были нарушения при строительстве, и при работе системы пожаротушения, и в следствие этого число жертв увеличились в разы, то тут виновность собственников следует рассматривать также... А также тем, кто дал разрешение на эксплуатацию этого объекта, если были нарушения... А также тем, кем не были принятым меры безопасности при проведении такого мероприятия с массовым количеством зрителей....
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          -2
          Сегодня, 08:13
          Ильнур, как вы себе представляете ответственность собственника за работу системы пожаротушения, который за свой счет построил Крокус и ещё сотню подобных сооружений от Калининграда до Камчатки по всей стране? Он лично Агаларов старший и его сын артист, должны регулярно объезжать всю сотню объектов и проверять все системы в зданиях?
          Ну... собираем мозги в кучку и представляем себе эту картину, абсолютно далекую от реальности. А главное, такого нет нигде в мире с подобными предприятиями. Всюду назначаются Директора и нанимается соответствующий штат сотрудников с профессиональной подготовкой, которые и отвечают за эксплуатацию объекта.
          Другое дело, если Госнадзор или МЧС обнаружили нарушения и выдали предписание Директору, а тот доложил все собственнику, который проигнорировал эти требования.... Вот тогда поговорим про собственника.
          1. Lako Ранг пользователя
            Lako
            0
            Сегодня, 09:17
            За неполадки в системе пожарной безопасности ( пожаротушение, пожарная сигнализация и т д) несёт ответственность, в первую очередь обслуживающая её организация. У неё должны быть и лицензия и компетенции. Ну и орган выдавший эту лицензию и контролирующий соответствие организации заявленной деятельности в своей части. Но крайним, в подобной ситуации обычно оказываются электромонтер, обслуживающий эти системы и его непосредственный начальник, в должности мастера. А остальные, просто получают деньги.
          2. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:27
            Александр,здесь на сайте многие на диване провели следственные действия и вынесли приговор.Я просто молчу,так как знаю как устроена эта штуковина в помещениях с высокой наполняемостью.Есть регламенты для таких залов,без выполнения которых ни кто строить не будет.Подпись под актами - это приговор.Без срока давности. hi
      3. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        +4
        Сегодня, 07:39
        Никто никуда и никакие стрелки не переводит, но суду должна быть предоставлена полная картина произошедшего. Погибли и пострадали люди и многие из них от отравления дымом.
      4. Протон Ранг пользователя
        Протон
        +2
        Сегодня, 08:01
        Отвечу сам себе, т.к. вижу много возражений к моему первому коментарию.
        Ещё раз повторю - в первую очередь виновата сама система, которую надо менять и всякие "рафики" (как некоторые выразились) живут по простому принципу - "С волками жить, по волчьи выть". Это нисколько не снимает с них ответственности.
        Но система сама подталкивает этих собственников к нарушениям - легче написать туфту, дать на лапу инспектору, попариться в бане с мэром, чем всё делать по правилам. И никакие расстрелы, смершы и прочие кары не смогут что-либо кардинально поменять. Конечно, можно и расстрелять, только в первую очередь надо лечить причину болезни, а не её последствия.
        Начинать надо с самих стандартов, правил и нормативов. Многое что необходимо менять в работе контролирующих органов, но эта тяжёлая и кропотливая работа.
        А пока сознательные граждане в праведной ярости потрясают кулачками с криками "Растерзать!", раз за разом происходять трагедии.
        И многим из них трудно понять первопричину этих проблем.
        1. Hellcos Ранг пользователя
          Hellcos
          0
          Сегодня, 09:25
          И многим из них трудно понять первопричину этих проблем


          Первопричина этих проблем - объективный интерес собственника в максимизации прибыли, который часто маскируется под словом "оптимизация". Вспомните нехватку койко-мест при больницах (да и сами больницы поприкрывали), когда выяснилось, что их немного ранее оптимизировали, потому что никто не ожидал никакой пандемии; вспомните пропавшие 1,5 миллиона комплекта формы, потому что никто не ожидал, что они вдруг пригодятся; а теперь вот Крокус, потому что никто не ожидал, что возникнет пожар, зато можно было сэкономить и положить себе в карман. И знаете, что самое интересное? Несмотря на различия в законодательствах, подобное происходит по всему миру (даже с Фукусимой скандал был, а атомная станция - это вам не ТЦ Зимняя вишня). Да, где-то порядка больше, где-то меньше, но объективный интерес сэкономить существует и реализуется. И пока он существует, даже расстрелами проблему не решить, лазейки будут искать и находить, а законодательство в ответ будет до бесконечности усложняться. Система называется капитализм
          1. cmax Ранг пользователя
            cmax
            0
            Сегодня, 10:02
            Несмотря на различия в законодательствах, подобное происходит по всему миру

            Не знаю, есть и положительные примеры, например градостроительные нормы на Тайване. Землетрясение почти 8 баллов, разрушения минимальны. Это пример, что при соблюдении жестких требований закона к строительству зданий, все может закончиться хорошо.
      5. oleg Pesotsky Ранг пользователя
        oleg Pesotsky
        +5
        Сегодня, 08:03
        Как получать прибыль так тут частная собственность и собственник. А как отвечать так неэфективная государственная система. Не смешите.
      6. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 09:48
        В сходе поезда с рельсов виновата собака, проходящая мимо путей. Локомотив испугался собаки. Тот факт, что пути проложены бессистемно и некоторые из них были украдены, не имеет значения. Собака виновата. Пожизненное заключение.
    3. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +8
      Сегодня, 07:32
      Зная как у нас проводятся проверки пожарной безопасности, нужно в короткие сроки начать проверки всех крупных объектов, а также и самих проверяющих. И начать посадки виновных после проведения следственных действий.
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 07:41
        нужно в короткие сроки начать проверки всех крупных объектов, а также и самих проверяющих
        После каждой трагедии связанной с пожарами массово, по всей стране проводились проверки, в результате которых выявлялась куча недостатков и нарушений, которые собственниками объектов устранялись из боязни возбуждения уголовного дела. И...?
        1. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          +3
          Сегодня, 07:45
          Этот ваш вопрос надо адресовать не ко мне , а к нашей правовой системе, я всего лишь выражаю свое мнение.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:44
      Простой вопрос, а противопожарная автоматическая система должна сработать когда в зале находятся люди?Система дымоудаления сработала штатно,судя по видео.А следователи не зададутся вопросом через сколько времени пожарные прибыли на место?
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 07:51
        На всё есть временной регламент.Это уже дело суда определять кто виноват,а не следователя.
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 08:13
        .А следователи не зададутся вопросом через сколько времени пожарные прибыли на место?
        ...пожарные прибыли во время...так на вскидку тебе..есть вызов 1, это касается непосредственно к пожарным подразделениям находящейся в радиусе зоны ответственности не более 5 км, вызов 2 и 3 занимает некоторое время . потому как находятся вне радиусе зоны ответственности.....а вот с автоматической системой пожаротушения объекта....по ходу она была отключена до трагедии, и отключить её не так просто обывателю...стало быть отключили сотрудники объекта..."Система дымоудаления сработала штатно,"...а вот это и есть чистой воды спланированный теракт , потому как удаление дыма провоцирует заполнение окислителя (воздуха) в зону горения....так что там не всё так просто...и не чё на пожарных бочку катить
      3. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
        HaByxoDaBHocep
        +2
        Сегодня, 08:33
        в таких помещения не ставят газовое пожаротушение, значит системе пофиг если в зале люди или нет
      4. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        0
        Сегодня, 09:49
        Ответ , ДА , пожарной системе все равно кто там люди или нелюди , срабатывает датчик, включается насос и что не сгорело то утонет, так это должно работать , но не сработало am
    5. Rabotyaga Ранг пользователя
      Rabotyaga
      +1
      Сегодня, 07:47
      ну принесет хозяин документы, что материалы были по проекту, и что дальше? людей то не вернуть. Даже далеко ходить не надо, много продукции по электрике, в которой заявлено как не горючая, фактически горит и разгорается, а уж про качественные характеристики = это что то с чем-то - может быть написано на кабеле, что жила 95 кв.мм, а в реалиях и 50 кв.мм .нет Человека можно обмануть, но вот законы природы на это не ведутся. В сатье вопрос, связан с подходом к работе, ответственности. А про системы пожаротушения, мол датчик виноват: у нас системы делают для того что бы они числились, а не для того что бы работали, сохраняя имущество, здоровье и жизни, и даже дорогущее оборудование не показатель надежности и безотказной работы. И я очень рад, что в статье не задаются вечным русским вопросом "Кто виноват?".
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:51
      В результате пожара в ТРЦ в итоге погибло больше людей, чем от пуль террористов.

      Я был уверен, что так и будет. Смотрел после работы по телевизору. Единственное просил про себя, тушите, не ждите (говорили сейчас опасно тушить) говорили вертолёты не могут сбрасывать воду...
    7. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +6
      Сегодня, 07:56
      долларовый миллиардер..абу-хозяин Крокуса..еще имел наглость требовать..чтобы за счет государства восстановили это здание..то-есть за счет налогов граждан.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Яро Полк
        долларовый миллиардер..абу-хозяин Крокуса..еще имел наглость требовать..чтобы за счет государства восстановили это здание..то-есть за счет налогов граждан.

        У таких вместо сердца кусок золота, а вместо совести банковский счет
    8. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
      HaByxoDaBHocep
      +3
      Сегодня, 08:31
      скажу вам как хоть и не большой, но специалист, работаю инженером по пожарной безопасности на большом лесохимическом заводе, занимаюсь оценкой пожарных рисков и контролем за средствами противопожарной защиты, в Крокусе системы АУПТ(автоматическая установка пожаротушения) и АУПС(автоматическая система пожарной сигнализации) не отработали от слова совсем, при пожаре: во первых должна сработать АУПС, включится речевые или звуковые информаторы, двери эвакуационных выходов должны быть сблокированы с АУПС и при ее срабатывании должны открыться(судя по видео от участников событий, двери выламывали); во вторых в таких помещениях должна стоять спринклерная или дренчерная АУПТ (объясню как она работает) под потолком или по стенам прокладываются магистральные трубопроводы, от них идут лучи, на лучах стоят спринклера (оросители), трубопровод всегда находится под давлением, под воздействием температуры замок на спринклере лопается и огнетушащее вещество подается в ороситель, в результате этого давление в трубопроводе падает и включается насос, электрический насос всегда дублируется дизельным, даже если отключить систему принудительно, ороситель все равно будет подавать воду пока давление в трубопроводе не упадет в ноль, дренчерная же система стоит пустой и при пожаре запускается от побудительной системы и вода или пена подается насосом, такую систему может отключить диверсант к примеру, в Крокусе же я вообще не увидел работы АУПТ, отсюда вывод: либо система не работала, либо ее отключили принудительно, либо кто то взял бабки при сдаче объекта
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 08:55
        Система оповещения сработала ,женский голос присутствует на видео.
      2. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        0
        Сегодня, 10:01
        Абсолютно в дырочку , я как монтажник ОПС (охранно-пожарных систем) подтверждаю , что именно так всё и должно работать , но увы и ах, не сработало am
    9. Astra wild2 Ранг пользователя
      Astra wild2
      +2
      Сегодня, 08:41
      Коллеги, вся дорама в"Крокусе"объяется словами:"экономия, точнее воровство при строительстве, бизнес"
      P
      S
      Перечитайте Карла Маркса
    10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:42
      Это ответ на проекты восстановления Крокус Сити Холл: В тюрьме пусть прожектируют.
    11. Million Ранг пользователя
      Million
      0
      Сегодня, 08:46
      Агаларова не тронут.Он свой.В лучшем случае оштрафуют.
      1. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        0
        Сегодня, 10:03
        Понимая свою вину , гражданин Агаларов не стал проверять тронут не тронут , и спешно покинул страну am
    12. maiman61 Ранг пользователя
      maiman61
      0
      Сегодня, 09:02
      Я считаю сознательным заявление, что часть системы пожаротушения не сработала. Просто чиновники хотят найти крайних и спустить пар, что бы сохранить свои кресла, показав свой непрофессионалим. Заметьте, абсолютный молчок, через сколько секунд на место прибыли полиция, росс гвардия, МЧС, а почему об этом абсолютный молчок, может это простой ответ почему так произошло.
    13. Комментарий был удален.
    14. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 09:26
      Часть системы пожарной безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» не сработала во время нападения боевиков

      Что в этом удивительного? Времени на подготовку у исполнителей было много, судя по всему изучались разные охранные системы, в том числе, исходя из того, как горело здание, и пожаротушения. Нейтрализовать их можно и скорее всего, частично это было сделано кем-то из уборщиков или другого вспомогательного персонала, коих битком в любых офисных помещениях Москвы и России. Все эти "безликие" гастарбайтеры - прекрасное сырье для переноски, установки, отключения и порчи. У всех мобилы и друзья по нац интересам, вопросам веры или убеждений, у всех "телега" в мобилах.

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