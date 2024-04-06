Российская армия расширила площадь территории контроля в районе села Уманское
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Российские войска продолжают продвижение западнее второй линии обороны противника за Авдеевкой. После освобождения Тоненького и Орловки, а также частичного занятия территории соседних с ним сёл Бердычи и Семёновка, эта линия обороны российскими войсками была прорвана. После прорыва началось продвижение в направлении населённого пункта Уманское. На неделе к восточным окраинам этого села подошли первые российские штурмовые группы.
Теперь российская армия расширяет площадь территории контроля юго-восточнее Уманского. В течение минувших суток продвижение составило до 900 м по глубине.
Противник перешёл к тактике использования небольших мобильных групп, оснащённых противотанковым оружием (РПГ, ПТРК). Однако эти группы в большинстве случаев командованием отправляются «с билетом в один конец», так как обнаруживаются коптерами с воздуха, после чего сами превращаются в мишень, например, для операторов FPV-дронов.
За селом Уманское находится Карловское водохранилище и река Волчья, которые рассматриваются киевским режимом как естественные препятствия, которые во время паводка способны сдержать наступление российских войск. На Уманское командование ВСУ большой ставки не делает.
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