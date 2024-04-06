В Белоруссии разрешили набор на контрактную службу в армию судимых и ужесточили ответственность за уклонение от призыва

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В Белоруссии разрешили набор на контрактную службу в армию судимых и ужесточили ответственность за уклонение от призыва

Целый ряд важных изменений внесен в законодательство Республики Белоруссия об обороне и национальной безопасности. Это следует из опубликованных текстов законов РБ с соответствующими правками.

В частности, в законе «Об обороне» теперь указывается, что граждане в возрасте старше 16 лет могут принимать участие в работах оборонного характера в мирное время, до того, как будет введено военное положение. В мирное время участие граждан в выполнении работ оборонного характера может быть исключительно добровольным, при этом за ними сохраняются рабочие места и должности, средняя зарплата по месту работы. Не работающим гражданам платят отдельные выплаты.

Еще более важные нововведения касаются призыва граждан на военную службу. Так, правом вручения повесток теперь наделены не только сотрудники военных комиссариатов, но и органов власти и Комитета государственной безопасности РБ. Повестки гражданам теперь будут вручать по месту жительства, работы или нахождения, рассылать приглашения в военкоматы по смс.

За уклонение от призыва на военную службу гражданам Белоруссии теперь грозит не два года лишения свободы, как прежде, а три года. При этом снимаются ограничения для набора на военную службу по контракту в ВС РБ лиц, имеющих непогашенные судимости за совершение уголовных преступлений.

Отдельное внимание в законодательстве о безопасности уделено информированию властей о находящихся на территории страны иностранцах. Теперь о пребывании иностранцев сроком более одних суток надо сообщать в органы внутренних дел страны. Такие меры необходимы в связи с возрастанием риска шпионажа, диверсионной деятельности, нежелательной пропаганды на территории республики. Запад намерен дестабилизировать политическую ситуацию в Белоруссии, понимая, что республика является ближайшим и важным союзником Российской Федерации.
  • Министерство обороны Белоруссии
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 08:17
    Зашибись, благое дело, основанное нашими мужественными и доблестными
    музыкантами,нашло продолжение у братьев-белорусов!
    Так держать, союзники!
    Вспомним ВОВ, когда плечом к плечу сражались представители всех союзных Республик СССР!
    Врагам лже-недо-запада нас не запугать!
    Победа будет за нами!
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:18
    Оперативно Лукашенко работает.
    1. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -6
      Сегодня, 08:29
      У Батьки свои мысли. И, как всегда , шкурные.
  4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 08:39
    Батька решил взяться за дело всерьез.
  5. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:42
    я и раньше не понимал почему посидев мужик не может в армию идти наоборот скорее более подготовлен психически к тяготам и опыт есть определенный конечно командовать таким отрядом должны авторитетные люди а не летехи с училища но и это вполне решаемо
    1. Lako Ранг пользователя
      Lako
      -4
      Сегодня, 09:02
      Речь идёт о призыве в армию лиц с непогашенной судимостью. Ничего хорошего, в этом я не вижу. Это усложнит жизнь и командирам подразделений и солдатам срочной службы. Да ещё, может принести в казармы и уголовные понятия.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 10:03
        понятия как пиратский кодекс...для пиратов с нашим общим процентом оправдательных приговоров в суде прослойка судимых оказалась достаточно велика настолько что пришлось принимать то что пришлось это ни плохи ни хорошо это реальность просто командование таких отрядов нужно ставить с такими же взглядами и авторитетом и это будет вполне боеспособное подразделение чем вчерашний работяга будет лучше воевать вчерашнего зэка?
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:53
    Лукашенко правильно делает, что вносит изменения в "Закон об обороне" до того, как может что-то начаться. В это случае уже не придется метаться меняя, что-то на ходу и на коленке, да и население уже к этому будет морально готово.

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