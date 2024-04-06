Целый ряд важных изменений внесен в законодательство Республики Белоруссия об обороне и национальной безопасности. Это следует из опубликованных текстов законов РБ с соответствующими правками.В частности, в законе «Об обороне» теперь указывается, что граждане в возрасте старше 16 лет могут принимать участие в работах оборонного характера в мирное время, до того, как будет введено военное положение. В мирное время участие граждан в выполнении работ оборонного характера может быть исключительно добровольным, при этом за ними сохраняются рабочие места и должности, средняя зарплата по месту работы. Не работающим гражданам платят отдельные выплаты.Еще более важные нововведения касаются призыва граждан на военную службу. Так, правом вручения повесток теперь наделены не только сотрудники военных комиссариатов, но и органов власти и Комитета государственной безопасности РБ. Повестки гражданам теперь будут вручать по месту жительства, работы или нахождения, рассылать приглашения в военкоматы по смс.За уклонение от призыва на военную службу гражданам Белоруссии теперь грозит не два года лишения свободы, как прежде, а три года. При этом снимаются ограничения для набора на военную службу по контракту в ВС РБ лиц, имеющих непогашенные судимости за совершение уголовных преступлений.Отдельное внимание в законодательстве о безопасности уделено информированию властей о находящихся на территории страны иностранцах. Теперь о пребывании иностранцев сроком более одних суток надо сообщать в органы внутренних дел страны. Такие меры необходимы в связи с возрастанием риска шпионажа, диверсионной деятельности, нежелательной пропаганды на территории республики. Запад намерен дестабилизировать политическую ситуацию в Белоруссии, понимая, что республика является ближайшим и важным союзником Российской Федерации.