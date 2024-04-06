Украинские формирования атаковали Белгород и ряд других населенных пунктов региона

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Украинские формирования атаковали Белгород и ряд других населенных пунктов региона

Город Белгород и ряд других населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в самом Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов. В них выбиты окна, посечены фасады. Кроме того, выбиты окна в детской поликлинике № 4. Осколками были посечены три автомобиля.

Ранее сообщалось, что над городом сбили 10 воздушных целей. Вероятно, речь идет о 10 снарядах реактивной системы залпового огня Vampire, об уничтожении которых над Белгородской областью сообщало Министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, в Белгородском районе области в результате атаки ВСУ сгорел частный дом в поселке Дубовое. В четырех многоквартирных домах поселка были выбиты окна. Пострадала 21 квартира. Кроме того, в одном частном доме была повреждена кровля.


Еще один дом пострадал в поселке Майский, а в селе Никольское были посечены кровли двух частных домовладений. Наконец, в селе Таврово в результате обстрела ВСУ были выбиты окна в частном доме.

Таким образом, в Белгородской области опять зафиксировано большое количество повреждений в результате обстрелов украинской артиллерией и атак БПЛА против населенных пунктов региона. Белгородская область регулярно подвергается ударам с украинской территории.

Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.
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24 комментария
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 08:22
    Примите сочувствие все пострадавшие!
    Давно пора организовать фонд помощи гражданским лицам, руководимый
    проверенными людьми, демобилизованные с СВО по состоянию здоровья!
    Враг с лицом би дэ Фашингтона, саксо-наглии и гей-еуропии вместе с марионеткой вна 404 и исраэлевскими по цц ами давно мечтает получить по зубам по настоящему жёстко, лужи и заливы не спасут!
    остановки, как в ВОВ не будет!
    Одна безопасная евразия от Лиссабона до владика
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:50
      Давно пора организовать фонд помощи гражданским лицам, руководимый
      проверенными людьми, демобилизованные с СВО по состоянию здоровья!

      Смотрите что бывает в нашем регионе:
      В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции (СВО). В ситуации уже разбирается полиция, сообщается в сюжете ГТРК «Белгород

      Надо помогать через проверенных волонтёров. Я вот для себя такого нашёл.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 08:22
    Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.

    Варианты имеются, только не всех в Кремле они устраивают (почему-то)...То этика не позволяет, то строгие международные правила и законы бьют по рукам, то белые перчатки неохота пачкать, а снимать - не к лицу...
    А по мне, - нет ничего ценнее жизни собственных граждан, их здоровья и благополучия...
    Но у кого-то имеются иные соображения...Предполагаю...
    1. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +3
      Сегодня, 08:34
      Бизнес олигархов не позволяет . Там завод , тут энергетика,где недвижимость которые принадлежат бизнесменам которое нельзя бомбить .
    2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +4
      Сегодня, 08:46
      Но у кого-то имеются иные соображения.
      ..нет других соображений...есть только раздражение к нашему мудрому командованию...почему мосты западного бандерлянда по которым движется с запада эта смерть целы и невредимы...пока они будут целы и невредимы ни какие санитарные зоны не помогут...и точка...в генштабе какоето бараньё сидит...на трибунал тянет...подбили какой то ни кчемный мост через речушку которую в брод можно перейти , и целые оды по этому поводу из всех утюгов...стыдоба да и только
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +4
        Сегодня, 09:17
        Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.
        А что, раньше это было для кого-нибудь непонятно? А теперь, наконец, озарило? Когда скакуны уже создали систему укреплений под Харьковом и Сумами? И создавать санитарную зону придется теперь с бОльшими потерями, чем раньше. А не создавать - рисковать жизнями мирных жителей Белгородской, Курской, Брянской областей. Какого рожна ждали до сих пор?
        Всё больше вопросов к тем, кто принимает решения у нас!
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +2
          Сегодня, 09:24
          . Какого рожна ждали до сих пор?
          ...мало того, не ждут ...а тупо по сараям бьют довольно дорогим оружием...зло берёт...тут вона, только об угрозе атаки на Крымский мость пробки по 20 км с обеих сторон моста....что мешает расфигачить мосты через буг, днестр и прочее...нет , надо по сараям и гаражам....короче...
  3. Сергей Аверченков Ранг пользователя
    Сергей Аверченков
    +6
    Сегодня, 08:22
    Ну вот как так? Вам не обидно? У вас в душе не чего не переворачивается? А может с этими скаклами по серьёзному? Один удар и от Киева ничего не останется? Несколько ударов и от Украины тоже ничего не останется. Ведь они, скаклы, просто пользуются нашей сдержанностью, а для них наша сдержанность это слабость в их понимании. Скажите мне, если бы у украины было бы ядерное оружие, зеленский бы нанес удар по России? Вот то-то и оно.
  4. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 08:23
    Если не раздавить этот бандерштадт 404 полностью и сейчас - дальше, к сожалению, для нас будет только хуже......
  5. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +7
    Сегодня, 08:28
    Необходимо отодвинуть наши границы от Белгорода, по крайней мере до Днепра: это Сумская, Полтавская и Черниговская губернии, с дальнейшим выходом на Днепропетровск ; после чего нас будет ждать Одесса-жемчужина у моря. P.S. Суворов не для того брал Измаил, чтобя мы оставили его нацистам.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 09:13
      Эта насущная необходимость звучит постоянно.Только как?Откуда брать силы?
  6. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    0
    Сегодня, 08:43
    Давно пора эвакуировать жителей приграничных областей.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:43
    Количество ударов по нашей территории, причем в основном по гражданским объектам к большому сожалению только нарастает. Значит еще в достатке у киева средств для проведения таких акций и хорошо работает логистика по доставке иностранной помощи. Они давно усвоили, что в ответ на их удары по гражданскому населению мы будем отвечать ударами исключительно по военным и инфраструктурным объектам. Белгород практически стал фронтовым городом, а вот киев чувствует себя спокойно за исключением отдельных целей. Львов вообще живет мирной жизнью и в ус не дует. Не слишком ли комфортно устроились украинцы?
  8. Million Ранг пользователя
    Million
    +9
    Сегодня, 08:45
    Как так получается: 3 год СВО пошел,которая должна была защитить русских людей на Украине,а получается,что теперь страдают наши,российские граждане?
    Из Белгорода детей эвакуируют...
    Может пора уже что то изменить в ходе СВО?
  9. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 08:45
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Необходимо отодвинуть наши границы от Белгорода, по крайней мере до Днепра

    Звучит конечно хорошо, но в обозримом будущем это утопия. Реально лишь эвакуировать жителей приграничных областей.
  10. бухач Ранг пользователя
    бухач
    +2
    Сегодня, 08:47
    Очертить радиус действия РСЗО бандеровцев,дать предупреждение гражданским и 24 часа на эвакуацию,потом выжечь всё к чёртовой матери если нет сил или возможности вести круглосуточную разведку и уничтожать врага на месте,неужели и на это сил нет?
  11. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    +2
    Сегодня, 08:55
    Вопрос номер один: когда Абрамовича выпускали "договорняк" в Стамбуле заключать с отводом войск из Сумской и Чернигвоской областей БЕЗ подписанного договора о разоружении 404 и ДО отвода ВСУ обратно в казармы - о чем думали ?
    Вопрос номер два: когда в Харьковской области "проспали" (а не факт, что не слили по очередному недо договорняку) контрнаступ и "удачно передислоцировались" - о чем думали ?

    Вечно «обманутые» и «наивные» дипломаты и «многоходовщики» за 20+ лет так и не понявшие, что с вами никто «честно» и «по правилам» играть в геополитику не собирался никогда.

    Почему Белгород, Брянск, Курск бомбят КАДЖЫЙ день ? Молчу уже просто про РОССИЙСКИЕ Донецк, Луганск, Херсонщину и Запрожье
    И все при этом делают вид с крайне не уместной улыбкой, что все ОК. Не о чем переживать. Все идет по какому-то мифическому плану. Наобещали «санитанрую зону». Кода, черт возьми, какими силами и средствами создавать эту зону собрались, сколько еще при этом будут кошмарить жителей перечисленных выше российских городов ?
    Бизнесу каких конкретно отечественных господ мешает признание 404 террористическим государством и перевод СВО в КТО хотя бы уже.
    Каждое утро открываешь новости — в Белгороде погибло, пострадало и далее еще перечень дестяка населенный пунктов, по которым были нанесены удары по абсолютно гражданским объектам.
  12. Wratch Ранг пользователя
    Wratch
    -1
    Сегодня, 09:07
    Ну может уже стоит откпзаться от странного гуманизма??? Может стоит устроить показательную порку??? Ну выберете город и сравняйте его с землей. Может тогда перестанут лупить по мирным жителям????
  13. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:08
    Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.

    На мой взгляд, для безопасности территории России "санитарная зона" должна простираться до западных границ 404 и Приднестровья на юге.
    Тогда да, минимальные требования по безопасности будут выполнены. Ибо наличие у власти на правобережье Днепра фашистского государства ну никак не способствует спокойной мирной жизни. request sad
  14. К_4 Ранг пользователя
    К_4
    -3
    Сегодня, 09:18
    Да власти просто наплевать, как вы не поймете. Их беспокоят только собственные хотелки и страх потерять тёплые места. На народ им пофиг.
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 09:35
      Цитата: К_4
      Да власти просто наплевать, как вы не поймете. Их беспокоят только собственные хотелки и страх потерять тёплые места. На народ им пофиг.

      Стажёр ЦИПСО что ли? Примитивно работаете. За что вам только деньги платят? no
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        0
        Сегодня, 09:56
        Конечно, конечно, кругом одни украинцы и предатели, а наши властолюбцы прям ангелы, только вот сколько с ними ни сталкиваюсь, аж плеваться хочется. Слуги народа, , как баре, все через губу, одна показуха. Зачастую если что-то и делается то вопреки,а не благодаря им. И тут я вижу полное равнодушие, замалчивание и забалтывание, а так же надежду, что само рассосется и все вернется опять: распилы, Куршовели, офшоры. Происходящее все больше напоминает дикий трешь: где-то война и гибнут наши солдаты, а где-то интересы бизнеса и торговля с откровенным врагом. Тут же бравурные речи, патриотизм и тут же чуть ли не сажают людей за "мир- труд- май" и за постельное белье цвета укропского флага. А еще отвага людей, ихжелание безвозмездно помочь нашим солдатам, и тут же людишки строчащие доносы на пост в ВКашечке. Трешь, угар и кривое зеркало.
  15. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:18
    Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.

    На мой взгляд, "санитарная зона" должна распологаться на западных границах 404 и до Приднестровья на юго-западе.
    Тогда более-менее будет возможна мирная жизнь как на этих территориях, так и на российских, ибо наличие фашистского государства на правобережье Днепра этому не способствует. request sad
  16. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +1
    Сегодня, 09:42
    После того как первые ракеты упали на приграничные районы, я ждал реакции властей. Российская территория подверглась нападению, я ждал решающего ответного удара, который напугал бы Запад, но ничего подобного не произошло. С тех пор я перестал обманывать себя. Страх властей слишком велик. Война когда-нибудь закончится, нам нужно договориться с нашими западными партнёрами, дать торговле вернуться к тому, что было раньше, лишь бы снова иметь возможность зарабатывать деньги и отправляться в отпуск на гнилой Запад.

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