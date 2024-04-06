Город Белгород и ряд других населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации главы региона, в самом Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов. В них выбиты окна, посечены фасады. Кроме того, выбиты окна в детской поликлинике № 4. Осколками были посечены три автомобиля.Ранее сообщалось, что над городом сбили 10 воздушных целей. Вероятно, речь идет о 10 снарядах реактивной системы залпового огня Vampire, об уничтожении которых над Белгородской областью сообщало Министерство обороны Российской Федерации.Кроме того, в Белгородском районе области в результате атаки ВСУ сгорел частный дом в поселке Дубовое. В четырех многоквартирных домах поселка были выбиты окна. Пострадала 21 квартира. Кроме того, в одном частном доме была повреждена кровля.Еще один дом пострадал в поселке Майский, а в селе Никольское были посечены кровли двух частных домовладений. Наконец, в селе Таврово в результате обстрела ВСУ были выбиты окна в частном доме.Таким образом, в Белгородской области опять зафиксировано большое количество повреждений в результате обстрелов украинской артиллерией и атак БПЛА против населенных пунктов региона. Белгородская область регулярно подвергается ударам с украинской территории.Единственным вариантом сведения к минимуму рисков ударов, судя по всему, становится наступление на Харьковскую и Сумскую области с целью создания специальной «санитарной зоны», отодвигающей ВСУ на значительное расстояние от российской границы.

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