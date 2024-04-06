Показаны кадры российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием

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Показаны кадры российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием

В условиях современной войны большое значение имеет защита военной техники от ударов беспилотной авиации противника. Как показывает опыт специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации против украинских формирований, значительная часть бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, поражается с помощью ударов дронов-камикадзе.

Для защиты от ударов дронов, а также от попадания снарядов противника используются специальные антидроновые козырьки и дополнительное бронирование. Подобная защита теперь активно устанавливается и на военной технике подразделений российской армии.

Военными корреспондентами показаны кадры российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием. На опубликованных кадрах мы видим, как по населенному пункту перемещается колонна российской бронетехники. На машинах мы видим специальные антидроновые козырьки. Они предохраняют технику от ударов вражеских дронов.




Впервые антидроновые козырьки появились на российской военной технике в 2021 году. Первое время некоторые эксперты весьма критически оценивали их применение, но опыт спецоперации расставил всё по своим местам. Наличие антидроновых козырьков показало свою эффективность в плане защиты техники от ударов вражеских беспилотников. Военнослужащие сами пытались кустарными способами делать такие козырьки для своих танков и боевых машин. Затем эта идея была поддержана командованием.




В итоге антидроновые козырьки на бронетехнику стали устанавливать уже в промышленном масштабе. Эффективной мерой защиты танков от ударов дронов может стать и установка зенитных систем, которые бы уничтожали вражеские беспилотники на подлете к технике.
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    8 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 09:01
      Козырёк не защитит от дрона бьющего сверху-вбок. Нужны более кординальные решения,и в первую очередь как вариант возможно установка мартирок на поворотных платформах,по типу защиты КАЗа ,только там выстрел летит в сторону дрона,поражая его осколками. Самое сложное это быстрое обнаружение и отслеживание полёта дрона до техники,а потом сбить его будет вообще не проблема!
      1. Сергей250455 Ранг пользователя
        Сергей250455
        +3
        Сегодня, 09:08
        Сбоку вешают цепи. Залезть и вылезть можно, а дрон не залетит
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:19
        Бережливый hi, может, ещё раз повторюсь может, получиться и сложно и дорого, плюс опастность от осколкол для находящихся рядом.
      3. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        +1
        Сегодня, 09:30
        Возможно ли столь радикальное решение? Не особо получилось, потому что дрон все равно попал в танк, но надо постараться. Вопрос о том, как следует эвакуироваться экипажу, остается без ответа.
      4. al3x Ранг пользователя
        al3x
        0
        Сегодня, 10:04
        Сети, отстреливающиеся в сторону дрона, как вариант. Но по инерции всё равно может долететь, если уже слишком близко. Сеть по схеме парашюта, как вариант, груз летит вперёд, тянет за собой "купол" сетки. В общем эта битва меча и щита только началась.
      5. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Бережливый
        Нужны более кординальные решения,и в первую очередь как вариант возможно установка мартирок на поворотных платформах,

        Чет вспомнилось... laughing
    2. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 09:13
      Предлагаю технику облепить пеностеклом толщиной 1метр, плюс чтоб из него густо торчали стеклопластиковые штыри на полметра-метр, за которые дрон будет задевать перед ударом и менять направление дрона, а значит и кумулятивной струи
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        +2
        Сегодня, 09:45
        Точно, а на штыри ещё воздушные шарики повесить с водородом. Хлопаться зачётно будут. what

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