Показаны кадры российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием
В условиях современной войны большое значение имеет защита военной техники от ударов беспилотной авиации противника. Как показывает опыт специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации против украинских формирований, значительная часть бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, поражается с помощью ударов дронов-камикадзе.
Для защиты от ударов дронов, а также от попадания снарядов противника используются специальные антидроновые козырьки и дополнительное бронирование. Подобная защита теперь активно устанавливается и на военной технике подразделений российской армии.
Военными корреспондентами показаны кадры российских танка Т-80УЕ и БМП-2 с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием. На опубликованных кадрах мы видим, как по населенному пункту перемещается колонна российской бронетехники. На машинах мы видим специальные антидроновые козырьки. Они предохраняют технику от ударов вражеских дронов.
Впервые антидроновые козырьки появились на российской военной технике в 2021 году. Первое время некоторые эксперты весьма критически оценивали их применение, но опыт спецоперации расставил всё по своим местам. Наличие антидроновых козырьков показало свою эффективность в плане защиты техники от ударов вражеских беспилотников. Военнослужащие сами пытались кустарными способами делать такие козырьки для своих танков и боевых машин. Затем эта идея была поддержана командованием.
В итоге антидроновые козырьки на бронетехнику стали устанавливать уже в промышленном масштабе. Эффективной мерой защиты танков от ударов дронов может стать и установка зенитных систем, которые бы уничтожали вражеские беспилотники на подлете к технике.
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