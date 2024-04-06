Западные эксперты: как и Залужный, Сырский делает ставку на удержание даже самых крохотных населённых пунктов, стачивая резервы

Западные эксперты анализируют выбранную украинским командованием стратегию. При этом большинство сходится во мнении о том, что стратегия Сырского на поле боя, по сути, ничем не отличается от стратегии его предшественника в должности главкома ВСУ. Как и Залужный, Сырский основную ставку делает на удержание «до последнего» и «любой ценой» даже самых крохотных населённых пунктов, бросая в бой новые и новые резервы. Потери, которые несёт в боях за условное «Ласточкино» украинская армия (хотя у этого условного «Ласточкино» никакой стратегической роли нет), порой составляют по несколько тысяч убитыми за 3-4 недели.В боях за Орловку и Тоненькое ВСУ потеряли свыше 130 единиц техники, включая поставленные ранее американцами БМП «Брэдли».Такой подход к ведению боевых действий актуализирует несколько вопросов. Во-первых, если украинское командование бросает в бой целые бригады, для того чтобы удержать или отбить посёлок в одну-две улицы, и если эта бригада в таких боях «стачивается» за несколько суток, то сколько резервов у командования ВСУ в активе, чтобы оборонять крупные города? Есть ли вообще такие резервы, или, как «нервничают» западные эксперты, ГШ ВСУ может «положить» и основные силы, и резервные бригады на сохранение контроля над малыми сёлами и деревнями под Авдеевкой, Купянском и Часовым Яром, а потом столкнётся с полной деградацией системы обороны, которая необходима для удержания, например, Харькова?Во-вторых, как обсуждают ситуацию в медиа США и Германии, если командование Сырского принципиально не отличается от варианта командования Залужного, то зачем было менять главкома и начальника генерального штаба? Ответ напрашивается сам собой, и о нём прекрасно знают западные аналитики: Залужный стал слишком крупной в политическом и медийном плане фигурой, а Зеленский таких не переносит.