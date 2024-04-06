Западные эксперты: как и Залужный, Сырский делает ставку на удержание даже самых крохотных населённых пунктов, стачивая резервы

17
Западные эксперты: как и Залужный, Сырский делает ставку на удержание даже самых крохотных населённых пунктов, стачивая резервы

Западные эксперты анализируют выбранную украинским командованием стратегию. При этом большинство сходится во мнении о том, что стратегия Сырского на поле боя, по сути, ничем не отличается от стратегии его предшественника в должности главкома ВСУ. Как и Залужный, Сырский основную ставку делает на удержание «до последнего» и «любой ценой» даже самых крохотных населённых пунктов, бросая в бой новые и новые резервы. Потери, которые несёт в боях за условное «Ласточкино» украинская армия (хотя у этого условного «Ласточкино» никакой стратегической роли нет), порой составляют по несколько тысяч убитыми за 3-4 недели.

В боях за Орловку и Тоненькое ВСУ потеряли свыше 130 единиц техники, включая поставленные ранее американцами БМП «Брэдли».



Такой подход к ведению боевых действий актуализирует несколько вопросов. Во-первых, если украинское командование бросает в бой целые бригады, для того чтобы удержать или отбить посёлок в одну-две улицы, и если эта бригада в таких боях «стачивается» за несколько суток, то сколько резервов у командования ВСУ в активе, чтобы оборонять крупные города? Есть ли вообще такие резервы, или, как «нервничают» западные эксперты, ГШ ВСУ может «положить» и основные силы, и резервные бригады на сохранение контроля над малыми сёлами и деревнями под Авдеевкой, Купянском и Часовым Яром, а потом столкнётся с полной деградацией системы обороны, которая необходима для удержания, например, Харькова?

Во-вторых, как обсуждают ситуацию в медиа США и Германии, если командование Сырского принципиально не отличается от варианта командования Залужного, то зачем было менять главкома и начальника генерального штаба? Ответ напрашивается сам собой, и о нём прекрасно знают западные аналитики: Залужный стал слишком крупной в политическом и медийном плане фигурой, а Зеленский таких не переносит.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 09:06
      А что ему еще остается делать? Выйти в голое поле с открытым забралом? К сожалению для нас это самая верная тактика для врага в настоящий момент.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +4
        Сегодня, 09:15
        Уйти за Днепр и взорвать мосты. Но на это - он не может пойти ни при каких обстоятельствах. Сожрут и западные хозяева, и свои бандерлоги..

        А так - да, тактика только одна - менять резервы на время. В надежде на чудо. Что Запад - таки заставит Россию пойти на переговоры.. Ну - получилось же в Минске? И почти получилось в Стамбуле... Почему же не надеяться и на третий раз?
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:07
      Сырский основную ставку делает на удержание «до последнего» и «любой ценой» даже самых крохотных населённых пунктов, бросая в бой новые и новые резервы.
      Это делается исключительно для "картинки" адресованной Западу и частично своему населению - "смотрите, как мужественно и стойко воюют ВСУ, вам остается только поставлять вооружение и б/п". А для этого своих, которые в основном из восточных и центральных частей украины (русскоговорящие), не жалко. Даже "друзья украины" озаботились тем, что украинские резервы постепенно уничтожаются и при этом обстановка на ЛБС не в пользу ВСУ.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:08
      «Как и Залужный, Сырский основную ставку делает на удержание "до последнего" и "любой ценой"» —

      — На то его и поставили,чтобы такие ставки делать:"До последнего украинца" ...
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 09:08
      Этих населенных пунктов было уже сотни.Но воюют упорно.Значит,резервы есть.Надо понимать,что и мы несем потери,штурмуя эти пункты.На это у них и сделана стпвка
    5. Мишук Ранг пользователя
      Мишук
      +1
      Сегодня, 09:11
      Цель понятна уже давно ,затягивание конфликта ,для ослабления России и гейропы
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 09:13
      Скоро начнут кричать , що они фсе ахенты Кремля.
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 09:23
      Статейка так себе, в конце только правильно сказано, у Залужного был политический авторитет, поэтому Жаба его и убрала ❗❗❗
    8. Макс1995 Ранг пользователя
      Макс1995
      -2
      Сегодня, 09:41
      Имхо , это известная старая стратегия размена территории на время. ,в условиях неопределенности и превосходства другой стороны.
      Примерно так сражалась Красная армия в ВОВ против захватчиков. Часто последнего героически удерживая пункты против фашистов.

      Бросать пункты и уйти в чисто поле? - бред. Уйти в другие пункты покрупней? - так их возьмут тоже, а остальное ,выходит, "подарит"? - тоже не ахти.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:49
        Примерно так сражалась Красная армия в ВОВ против захватчиков. Часто последнего героически удерживая пункты против фашистов.
        ....это называлось "измотав противника в боях"...но это не про всук...эти тупо гибнут
      2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 10:03
        Не припомню ни одного населённого пункта, кроме Сталинграда. Обычно, немцы избегали штурма городской застройки. У осаждённых городов бои проходили только на подступах.
      3. Володин Ранг пользователя
        Володин
        0
        Сегодня, 10:06
        Цитата: Макс1995
        Примерно так сражалась Красная армия в ВОВ против захватчиков.

        Ну и сравненьице... "Примерно"... Согласно такой "логике", Красная армия, начиная с хуторов на западе Белоруссии, выстраивала оборону через каждые полтора-два километра с июня 1941 как минимум по весну 43-го... Или всё-таки была выбрана совсем другая стратегия?
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:43
      Дженераль200 или мясной дженераль и возможно, агент Кремля, оправдывает свою тайную кличку!
    10. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +2
      Сегодня, 09:56
      Думать, в первую очередь, нужно о своих силах. Никому не приходит в голову, что, штурмуя наземными силами эти деревни, а не обходя, Россия стачивает свои резервы в большей степени?
      1. Володин Ранг пользователя
        Володин
        0
        Сегодня, 10:11
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Никому не приходит в голову, что, штурмуя наземными силами эти деревни, а не обходя, Россия стачивает свои резервы в большей степени?

        Может быть, кому -то в голову и приходит, но только зря. По той простой причине, что "стачивает в большей степени" - это, мягко говоря, неправда
        1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          0
          Сегодня, 10:15
          Потери оборона - наступление: 1 к 3. Эти каноны нужно переписать?
    11. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 10:17
      Сии умствования, напоминают бесплатные советы, как сыграть "дырявый" мизер, при том, что твои карты уже известны сопернику))) нет никаких научных методов, как бандерлогам выиграть в этой войне - вообще, от слова совсем. Даже если извлекут из могилы Гинденбурга)))

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»