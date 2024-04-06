У восточноевропейских членов НАТО есть особые требования к кандидату на пост генсека альянса

У нескольких восточноевропейских членов НАТО есть особые требования к кандидату на пост генсека альянса. И если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который считается главным претендентом на должность, готов их учесть, то эти государства поддержат его выдвижение.Так утверждают журналисты агентства Bloomberg, ссылаясь на компетентный источник.Требования союзников из Восточной Европы заключаются в том, что в высшем руководстве НАТО следует увеличить долю представителей этого региона. На данный момент она близка к нулю, ведь единственным восточноевропейцем среди руководителей Североатлантического альянса является румын Мирча Джоанэ, занимающий должность заместителя нынешнего генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.Журналисты отмечают, что после начала российской спецоперации представители Восточной Европы в НАТО почувствовали свою возросшую значимость. Они теперь хотят обладать большим влиянием на решения руководства Североатлантического альянса. А так как для утверждения нового генсека требуется единогласное одобрение всех 32 страна НАТО, восточноевропейские члены альянса выдвигают претендентам свои условия поддержки их кандидатур.Собственно, выдвижение Марка Рютте не совсем соответствует ожиданиям ряда государств Восточной Европы, так как он представляет западную часть континента. Но если он пообещает включить в состав руководящих органов альянса больше восточноевропейцев, у него есть шанс на стопроцентную поддержку.

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