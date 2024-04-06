У восточноевропейских членов НАТО есть особые требования к кандидату на пост генсека альянса

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У восточноевропейских членов НАТО есть особые требования к кандидату на пост генсека альянса

У нескольких восточноевропейских членов НАТО есть особые требования к кандидату на пост генсека альянса. И если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который считается главным претендентом на должность, готов их учесть, то эти государства поддержат его выдвижение.

Так утверждают журналисты агентства Bloomberg, ссылаясь на компетентный источник.



Требования союзников из Восточной Европы заключаются в том, что в высшем руководстве НАТО следует увеличить долю представителей этого региона. На данный момент она близка к нулю, ведь единственным восточноевропейцем среди руководителей Североатлантического альянса является румын Мирча Джоанэ, занимающий должность заместителя нынешнего генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.

Журналисты отмечают, что после начала российской спецоперации представители Восточной Европы в НАТО почувствовали свою возросшую значимость. Они теперь хотят обладать большим влиянием на решения руководства Североатлантического альянса. А так как для утверждения нового генсека требуется единогласное одобрение всех 32 страна НАТО, восточноевропейские члены альянса выдвигают претендентам свои условия поддержки их кандидатур.

Собственно, выдвижение Марка Рютте не совсем соответствует ожиданиям ряда государств Восточной Европы, так как он представляет западную часть континента. Но если он пообещает включить в состав руководящих органов альянса больше восточноевропейцев, у него есть шанс на стопроцентную поддержку.
  • https://www.government.nl/Martijn Beekman
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28 комментариев
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  1. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 09:08
    Особое требование- это транссексуал или гомосек?!
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 09:15
      vasyliy1 hi, неа, повышеная русофобия,помноженная на нацизм определённой нации.
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:09
    Ага, аж два раза. Этих принимали не как равноправных членов, а для расширения, территории и дешевого мяса.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Ропот 55
      Ага, аж два раза. Этих принимали не как равноправных членов, а для расширения, территории и дешевого мяса.

      Зато спецназ "Ахмат" пополнится тремя тысячами бывших бойцов ЧВК "Вагнер", включая одного из командиров с позывным Ратибор.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:11
        Зато спецназ "Ахмат" пополнится тремя тысячами бывших бойцов ЧВК "Вагнер", включая одного из командиров с позывным Ратибор.
        carpenter hi А остальные ?
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:11
    Генсек нато фигура чисто номинальная , чо хозяин заморский скажет, то оно и прокукарекает.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:13
      Ирек hi, только вот что-то нового всё никак не выберут, хотя у старого вроде как сроки вышли.
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        0
        Сегодня, 10:03
        только вот что-то нового всё никак не выберут

        Потому как нужен русофобный мужик в образе бабы с неопределённым цветом кожи и перьями в пятой точке. И чтобы хоть немного связно умел мысли излагать. А такого даже на Западе поискать нужно.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:06
          bambr731 hi, так это Эммануэлька скоро "дембельнется" чем не претендет?
  4. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +2
    Сегодня, 09:13
    восточноевропейские члены альянса выдвигают претендентам свои условия
    Хвост решил повертеть собакой.
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 09:55
      Какой там собакой, она давно того. Теперь там поросёнок.
  5. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 09:13
    Их точно надо побольше - быстрее перегавкаются и нато развалится
  6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 09:14
    «У восточноевропейских членов НАТО есть особые требования» —

    — Ваше дело подхрюкивать ...
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:15
    "Союзники" из Восточной Европы тоже хотят почувствовать себя равными в НАТО и принять участие в его руководстве. Ладно еще Польша, а страны Прибалтики со своими "армиями" куда? С другой стороны, что может измениться с назначением нового генсека альянса? Да ничего - говорящая голова НАТО с назначенным статусом останется говорящей головой проповедующей агрессивную русофобию и "всесильность" блока.
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 10:17
      Ну что Вы так. Вон Эстония даже в "миротворческой миссии" против хуситов участвует. Целого офицера отправили! Правда, он уже три дня слово Hello пытается произнести, но на итальянской базе (куда его поселили) всем всё равно, там, вообще никто никого не понимает.
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:15
    Особое требование восточноевропейских стран США,Германия,Англия ,Франция свернут в трубочку и засунут им.Демократия так действует.Халопов не слушают их порют или дерут.. laughing
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:24
      tralflot1832 hi, из перечисленных вами стран смело можно исключать Францию и Германию, это уже бывшие авторитеты.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:30
        Ропот 55 ,значит Францию отпорют,Германию отдерут или наоборот. hi
  9. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 09:18
    Вот если честно, нам все равно, кто из врагов там будет, суть НАТО от этого не изменится ❗❗❗
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:22
      Сергей Колтаков hi, суть нет, и политика нет, но если выберут глупенькую "Лизу с Трасс" хоть посмеятся можно с ее выступлений.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 09:30
        но если выберут глупенькую "Лизу с Трасс" хоть посмеятся можно с ее выступлений.
        ...эт точно...как я соскучился по Джени Псаки....её богу...по началу негодовал..а потом реально на бис ...кстати что то не об ней ни об Ли новостей нет...они случаем там не сосвадбились
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 09:56
          Крымский партизан hi, Женьку жаль, почти "своей" была на сайте, а её милое, - "Мне надо уточнить в офисе". стало прям как сейчас говорят мемом. С Ли у них прям тандем был хороший.
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 09:58
            Женьку жаль,
            ...а чё жаль...померла чтоль?...по ходу должна была разродится...и счастье и всё такое...щя порою на что способен..не может быть что б померла
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 10:03
              Крымский партизан, да нет что вы не померла, разродилась и вроде даже пыталась досрочно выйти с декрету) но видать покровители поменялись и белая гендерная женщина не в почете и теперь там полный "фарш" и женщина и цветная и не традиционная.
  10. Rashid Ранг пользователя
    Rashid
    +1
    Сегодня, 09:32
    Вроде они хотели эстонскую Каю Каллас протащить, но МВД РФ ей кайф обломило, объявив в розыск, как уголовника.
  11. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 09:51
    Почувствовали себя "равноправными",наивные......"деточки,ваше место возле п...и!"-наверняка эта крылатая фраза скоро прозвучит для особо рьяных....орать-одно,а материально содержать колхоз-другое....прибалтийские бестолковки этого ещё не поняли...
  12. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 10:18
    Цитата: vasyliy1
    Особое требование- это транссексуал или гомосек?!


    В первую очередь от него потребуют доказать и показать свою русофобию к России.
  13. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:32
    Требования союзников из Восточной Европы заключаются в том, что в высшем руководстве НАТО следует увеличить долю представителей этого региона.
    Лояльность представителей Восточной Европы возросла в цене иначе уйдут в конкурирующую фирму громко хлопнув за собой дверью laughing
    Журналисты отмечают, что после начала российской спецоперации представители Восточной Европы в НАТО почувствовали свою возросшую значимость.
    Скорее беспомощность особенно после заявлений Трампа о выходе США из НАТО laughing

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