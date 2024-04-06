МИД Мексики заявил о разрыве дипотношений с Эквадором из-за штурма посольства

Вчерашние события в мексиканском посольстве в Эквадоре привели к напряжённости в отношениях двух стран и даже к заявлениям о разрыве дипломатических отношений.В пятницу мексиканские власти объявили, что предоставили политическое убежище экс-вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, который ранее укрылся в посольстве Мексики в столице Эквадора Кито.Эквадорские власти, обвиняющие Гласа в коррупции, решили арестовать его прямо в посольстве Мексики, чему воспрепятствовали сотрудники посольства. В итоге вчера вечером эквадорская полиция пошла на штурм посольства и арестовала Гласа. Однако в ходе штурма пострадало и несколько мексиканских дипломатов.Всё это вызвало ожидаемую резкую негативную реакцию в Мехико. Президент страны Лопес Обрадор поручил МИД разорвать дипотношения с Кито. Глава МИД Мексики Алисия Барсена позже объявила о «немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором».- написала Барсена в соцсети.Кроме того, глава МИД Мексики отметила, что сотрудники дипмиссии страны немедленно покинут Эквадор и что Мехико будет добиваться от Международного суда осуждения действий Эквадора.

Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипотношениях и ранения, полученные мексиканским дипперсоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипотношений с Эквадором

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