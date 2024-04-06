МИД Мексики заявил о разрыве дипотношений с Эквадором из-за штурма посольства

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МИД Мексики заявил о разрыве дипотношений с Эквадором из-за штурма посольства

Вчерашние события в мексиканском посольстве в Эквадоре привели к напряжённости в отношениях двух стран и даже к заявлениям о разрыве дипломатических отношений.

В пятницу мексиканские власти объявили, что предоставили политическое убежище экс-вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, который ранее укрылся в посольстве Мексики в столице Эквадора Кито.



Эквадорские власти, обвиняющие Гласа в коррупции, решили арестовать его прямо в посольстве Мексики, чему воспрепятствовали сотрудники посольства. В итоге вчера вечером эквадорская полиция пошла на штурм посольства и арестовала Гласа. Однако в ходе штурма пострадало и несколько мексиканских дипломатов.

Всё это вызвало ожидаемую резкую негативную реакцию в Мехико. Президент страны Лопес Обрадор поручил МИД разорвать дипотношения с Кито. Глава МИД Мексики Алисия Барсена позже объявила о «немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором».

Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипотношениях и ранения, полученные мексиканским дипперсоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипотношений с Эквадором

- написала Барсена в соцсети.

Кроме того, глава МИД Мексики отметила, что сотрудники дипмиссии страны немедленно покинут Эквадор и что Мехико будет добиваться от Международного суда осуждения действий Эквадора.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:58
    Вот всё четко, нападение на дип.миссию и разрыв отношений, а некоторые делают вид что дип. представительства эт так, ну здание и здание.
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 10:08
      А начал всё Израиль.
      И то, что его никто не осудил, спровоцировало других.
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:33
        Shurik70
        Сегодня, 10:08
        А начал всё Израиль.
        И то, что его никто не осудил, спровоцировало других.
        П о ц ц ц ы исраэля продолжили, а начинали давно ( 1999 г бомбёжка НАТО не надо посольства КНР в Белграде- 3 дипломата погибли, 20 ранены, уничтожено здание посольства Китая! ) до этих нелюдей и отмо розков вместе с жи до фюрером би би,прикрывающимися холокостом, сами творящие геноцид палестинского народа
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:04
    «Эквадорская полиция пошла на штурм посольства» —

    — Посольства потеряли свою неприкосновенность.Их уже штурмуют,а где-то и бомбят ...
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:12
      Владимир Владимирович Воронцов, ну а что если страна X стерпела удар по своему посольству и не ответило максимально жестко стране Y, то почему стране A не проверить страну C???
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:13
    Зашибись, все думают - это начало, на самом деле- это конец СБ ООН и всем ранее уважаемым искусственно созданным карманным международнвым полощадкам - глашатаям би дэ Фашингтона, саксо-наглии и гей-еуропии с райским садом!
    Даже во время ВОВ соблюдался почти всегда статус посольств согласно нормам международного права и Венским Конвенциям.
    Что-то пошло не так, если помните бомбёжку НАТО не надо Сербии в 1999 г- ровно 25 лет назад, лягушатники сорвали 2 попытки СБ ООН , в частности, от РФ - Небензя назвал лягушатников и би дэ Фашингтона главными зачинщиками!
    В 1999 г. в Белграде пострадало здание посольства КИтая
    1. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      0
      Сегодня, 10:33
      В 1900 году в городе Пекине тоже штурмовали Посольский квартал какие-то ихэтуани. Что характерно - никакого СБ и ООН тогда не существовало.
      Тем не менее, Австро-Венгрия, Великобритания, Германская империя, Италия, США, Российская империя, Франция и Японская империя сочли, что это не по понятиям - в связи с чем объединённый контингент войск и сил Международной Освободительной Экспедиции под предводительством генерала от инфантерии Н. П. Линевича вступили в Пекин, деблокировали посольства, подавили Боксёрское восстание в августе 1900 года и разбили императорскую армию Китая, ну это так, по приколу.
      Источник международного права во многом обычаи, так что есть ООН али нету - не важно, все это уже было когда-то и есть модель поведения сторон. По понятиям.
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:28
    Не так давно, где-то мы это уже проходили?
    Ровно 25 лет назад 24 марта 1999 г. НАТО не надо начали бомбить жителей Сербии.
    7 мая 1999 в результате попадания ракеты в здание посольства КНР в Белграде погибли 3 дипломата, 20 дипломатов получили ранения, здание посольства полностью разрушено!
    Мы помним!
    Верховный в своём обращению к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. отметил,
    что память сохранила все вероломные и противозаконные действия этого оборонного недоразумения мира под названием НАТО не надо, за врем я существования которого были только агрессивные войны и наступательные действия, а не оборонные согласно Уставу!

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