«Без сербов нет здорового Евросоюза»: премьер Венгрии высказался о возможности членства Сербии и БиГ в ЕС

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«Без сербов нет здорового Евросоюза»: премьер Венгрии высказался о возможности членства Сербии и БиГ в ЕС

Евросоюз нуждается в том, чтобы в его состав вступила Сербия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Баня-Луке в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.

Как утверждает глава венгерского правительства, присоединение Сербии и Боснии и Герцеговины к ЕС будет способствовать дальнейшему укреплению сообщества, обеспечению безопасности в Европе и стабильного развития европейских государств. Ситуацию в ЕС Орбан считает сложной, но в целом сообщество, по его мнению, обладает потенциалом, и присоединение Сербии этот потенциал значительно улучшит и увеличит.



Без сербов нет здорового Евросоюза

- подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Орбан отметил, что Западные Балканы являются одним из тех регионов, которые способны в будущем очень активно развиваться, и их развитие пойдет на пользу всей Европе. Несмотря на существующие политические противоречия и экономические проблемы в странах Западных Балкан, они достойны включения в состав ЕС.

Речь идет не только о присоединении к ЕС Сербии, но и о вступлении в сообщество Боснии и Герцеговины, в состав которой входит Республика Сербская. Кстати, именно на пресс-конференции с президентом Республики Сербской Мирославом Додиком Орбан и сделал соответствующее заявление.

Глава венгерского правительства на этой встрече обсудил сотрудничество своей страны с Республикой Сербской в ряде важных направлений, включая закупки сельскохозяйственной техники и строительство автомобильной дороги, связывающей Венгрию и Хорватию.

1 июля Венгрия начнет председательствовать в Евросоюзе. После этого, отметил Орбан, будет сформирована специальная группа по Западным Балканам, включая Сербию и Боснию и Герцеговину. Премьер-министр Венгрии пообещал часто посещать Боснию и Герцеговину и Республику Сербскую. Он также отметил необходимость прекращения иностранного вмешательства в дела Боснии и Герцеговины, поскольку лишь народы страны должны решать вопросы своего будущего.

Навязывание решений извне препятствует развитию страны как суверенного государства, подчеркнул Орбан. Он отметил, что в Республике Сербской в порядке находятся школы, церкви и кладбища, а это свидетельствует о том, что страна сохраняет свои традиции и имеет потенциал для развития.
  • kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:45
    Зашибись, они мечтатели гей-еуропии,также ,как и вна 404 ,заманивая морковкой в ЕС, и затачиваясь на хотелки би дэ Фашингтона расчленить Сербию, противопоставляя Косово с широкими полномочиями, чтобы побольнее ущемить Сербов?
    Нужен ли тебе такое участие Сербии в ЕС, которая развалится через5-10 лет?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:47
    «Без сербов нет здорового Евросоюза» —

    — Здоровью Евросоюза сербы не помогут ...
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:50
      Владимир Владимирович Воронцов hi, нужны новые рынки сбыта, нужно загнобить экономику Сербии и загнать её под пятку Брюсселя, нужно загнать Сербию в стадо лающее на Россию и помогающее Украине.
      1. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 09:56
        нужно загнобить экономику Сербии и загнать её под пятку Брюсселя
        Естессно, только это им и надо. Даже Сербии будут рады, если её туда втащат. Кстати, Албания уже там, или ещё нет?
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:00
          Авиатор hi, время покажет чему будут РАДЫ сербы.
          1. Авиатор_ Ранг пользователя
            Авиатор_
            +1
            Сегодня, 10:14
            Александр, всё будет как всегда. Одни поедут на Ривьеру отдыхать, другие - на паперть, тоже отдыхать. Последних будет большинство.
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 09:50
    Орбан набирает себе очки для популизма, как принято в гей еуропии, потом припишет себе заслуги!
    Знаем, проходили!
    6-9 июня в гей-еуропии выборы нового Парламента, куда пройдут правые,
    а нынешние сдриснут, если успеют, ?
    Гинеколог всей гей-еуропии надеется , но не факт, опять возглавить ЕК,
    ежели глобалисты помогут баблом продвинуть нужные результаты голосования и надавят на лидеров гей-еуропии?
    А народам нужен хлеб и зрелища, а не хотелки фон дер Кляйн и её спонсеров - би дэ Фашингтона и саксо-наглии!
    1. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      0
      Сегодня, 10:06
      Орбану нужны союзники в гейропе.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:52
    «Без сербов нет здорового Евросоюза»: премьер Венгрии высказался о возможности членства Сербии и БиГ в ЕС

    Здоровье Евросоюза давно отравлено пропагандой сатанизма и разрешением потребления наркотиков, к которым прибавилось неприятие принципов православия и отторжение духовной чистоты...
    Только умалишённым придёт на ум пропагандировать жизнь в содомии и разврате...
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 09:59
    Зашибись, Виктор ведёт себя, как хозяин гей-еуропии!
    Встретившись с Трампом неофициально и заручившись поддержкой Большого Будущего Парня янке срии, теперь он будет выторговывать плюшки для Венгрии и давить на банду, окопавшуюся в ЕС и ЕК Брюсселя, по закону положенные и замороженные более 20 лярдов Эвриков выделенных Венгрии средств!
    Где деньги, Зин?
    Теперь охотники и звери поменяются местами летом 2024 г. но в целом ЕС это не поможет!

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