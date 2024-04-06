Без сербов нет здорового Евросоюза

Евросоюз нуждается в том, чтобы в его состав вступила Сербия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Баня-Луке в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.Как утверждает глава венгерского правительства, присоединение Сербии и Боснии и Герцеговины к ЕС будет способствовать дальнейшему укреплению сообщества, обеспечению безопасности в Европе и стабильного развития европейских государств. Ситуацию в ЕС Орбан считает сложной, но в целом сообщество, по его мнению, обладает потенциалом, и присоединение Сербии этот потенциал значительно улучшит и увеличит.- подчеркнул премьер-министр Венгрии.Орбан отметил, что Западные Балканы являются одним из тех регионов, которые способны в будущем очень активно развиваться, и их развитие пойдет на пользу всей Европе. Несмотря на существующие политические противоречия и экономические проблемы в странах Западных Балкан, они достойны включения в состав ЕС.Речь идет не только о присоединении к ЕС Сербии, но и о вступлении в сообщество Боснии и Герцеговины, в состав которой входит Республика Сербская. Кстати, именно на пресс-конференции с президентом Республики Сербской Мирославом Додиком Орбан и сделал соответствующее заявление.Глава венгерского правительства на этой встрече обсудил сотрудничество своей страны с Республикой Сербской в ряде важных направлений, включая закупки сельскохозяйственной техники и строительство автомобильной дороги, связывающей Венгрию и Хорватию.1 июля Венгрия начнет председательствовать в Евросоюзе. После этого, отметил Орбан, будет сформирована специальная группа по Западным Балканам, включая Сербию и Боснию и Герцеговину. Премьер-министр Венгрии пообещал часто посещать Боснию и Герцеговину и Республику Сербскую. Он также отметил необходимость прекращения иностранного вмешательства в дела Боснии и Герцеговины, поскольку лишь народы страны должны решать вопросы своего будущего.Навязывание решений извне препятствует развитию страны как суверенного государства, подчеркнул Орбан. Он отметил, что в Республике Сербской в порядке находятся школы, церкви и кладбища, а это свидетельствует о том, что страна сохраняет свои традиции и имеет потенциал для развития.