Удары ВС РФ по энергосистеме Украины стали главной темой переговоров шефа Пентагона с главой украинского Минобороны

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Удары ВС РФ по энергосистеме Украины стали главной темой переговоров шефа Пентагона с главой украинского Минобороны

Киевский режим продолжает просить финансовой и военной помощи у Запада, ссылаясь на последствия российских ударов по инфраструктуре Украины и ситуацию на фронте. Об этом свидетельствуют и очередные телефонные переговоры министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова.

По данным украинских источников, в телефонных переговорах принимал участие и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако Пентагон о беседе Остина с Сырским ничего не сообщает, информируя лишь о том, что шеф Пентагона побеседовал с Умеровым.



Сырский, в свою очередь, рассказал, что с главой американского военного ведомства обсуждались удары ВС РФ по энергосистеме Украины. В частности, Киев настаивает на поставках Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет. Но пока не очень понятно, захотят ли и смогут ли США удовлетворить запросы украинской стороны.

Именно последствия атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины сегодня украинская сторона использует в качестве главного аргумента просьб к Западу предоставить дополнительные вооружения, в первую очередь зенитные ракетные комплексы. Украинские военные считают, что не менее пяти батарей американских систем ПВО и ПРО Patriot.

Однако стоимость таких систем весьма высока, и пока не очень понятно, какая западная страна будет готова предоставить Украине зенитные ракетные комплексы в таком количестве. Но киевский режим все еще надеется, что ему удастся «продавить» западные страны в данном вопросе.
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    7 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:04
      Зашибись,однако промашка вышла!
      По мне, как и многие эксперты ВО давно призывали наклонить энергосистему вна 404 ещё с начала СВО после сорвавшихся переговоров в Стамбуле!
      Не зная позицию Верховного , Генштаба и МО на тот момент весна-лето 2022г,
      возможно, недостаток в количестве ракет и гиперзвука, в том числе?
      Но при опускании энергосистемы вна 404 в 2022 г. удалось бы сохранить тысячи жизней наших парней ВС РФ в СВО и мирных!
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:09
        ZovSailor hi, не наклонить, а уничтожить в ноль, вот это гораздо сильнее отразилось бы на Украине чем удары по промышленным объектам.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:13
      Но киевский режим все еще надеется, что ему удастся «продавить» западные страны в данном вопросе.

      Киевский режим ДАВНО НАДО БЫЛО «УДАВИТЬ» всем имеющимся вооружением.
      А Западу уже пора продемонстрировать, до чего могут довести заигрывания с нацистами. Сними нельзя допускать послаблений. Это они нам должны за систематическое разрушение российской экономики и за угрозы уничтожения.
      А наша власть пока что прячет фиги в карманах...
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:16
      А вообще похоже на очередное выступление в духе, "-Люди добрые помогите кто чем может, сами мы не местные". Большая часть страны проблем с электричеством не испытывает, а там где наши уже ударили довольно быстро переподключают, надо всё таки привлекать наших энергетиков чтоб те консультировали военных куда побольнее бить.
    4. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 10:16
      ..Украинские военные считают, что не менее пяти батарей американских систем ПВО и ПРО Patriot
      а лучше десять или пятнадцать ))
      Припекает клоунов, припекает, засуетились, почуяли, что жареным запахло уже не понарошку. Пора сдаваться кастрюлеголовым, нужно отдать нам еще минимум пять областей, сократить ВС до 40-50 тыс, ну и нейтральный статус там, преференции русскому языку.
      Вот и пусть потом выборы проводят и в своей раде как пауки сцепляются
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 10:24
      Ждите отстоя Пены называется ))), не до вас им там, выборы на носу ❗❗❗
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 10:34
      "Кина не будет, - электричество кончилось.".

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