Удары ВС РФ по энергосистеме Украины стали главной темой переговоров шефа Пентагона с главой украинского Минобороны
Киевский режим продолжает просить финансовой и военной помощи у Запада, ссылаясь на последствия российских ударов по инфраструктуре Украины и ситуацию на фронте. Об этом свидетельствуют и очередные телефонные переговоры министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова.
По данным украинских источников, в телефонных переговорах принимал участие и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако Пентагон о беседе Остина с Сырским ничего не сообщает, информируя лишь о том, что шеф Пентагона побеседовал с Умеровым.
Сырский, в свою очередь, рассказал, что с главой американского военного ведомства обсуждались удары ВС РФ по энергосистеме Украины. В частности, Киев настаивает на поставках Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет. Но пока не очень понятно, захотят ли и смогут ли США удовлетворить запросы украинской стороны.
Именно последствия атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины сегодня украинская сторона использует в качестве главного аргумента просьб к Западу предоставить дополнительные вооружения, в первую очередь зенитные ракетные комплексы. Украинские военные считают, что не менее пяти батарей американских систем ПВО и ПРО Patriot.
Однако стоимость таких систем весьма высока, и пока не очень понятно, какая западная страна будет готова предоставить Украине зенитные ракетные комплексы в таком количестве. Но киевский режим все еще надеется, что ему удастся «продавить» западные страны в данном вопросе.
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