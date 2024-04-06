Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном после теракта в «Крокус Сити»

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Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном после теракта в «Крокус Сити»

Турецкие власти решили отказаться от безвизового режима с Таджикистаном на фоне произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как пишет официальная газета республики Resmi Gazete, указ об отмене безвизового режима подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Стоит напомнить, что ранее в стране был задержан гражданин Таджикистана, который готовил теракт. Кроме того, оказалось, что перед терактом в «Крокус Сити Холле» двое задержанных в России таджиков, подозреваемых в этом преступлении, побывали в Турции.



По данным издания, безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана отменен в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458. При этом официально о причинах такого решения не сообщается.

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» в Турции пошли рейды против последователей запрещённого в России ИГИЛ (террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт. В ходе одного из рейдов были задержаны гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии.

На сегодняшний день российские правоохранители арестовали одиннадцать подозреваемых в теракте в Красногорске, большинство из которых являются уроженцами Таджикистана. В самом Таджикистане также прошли оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».
  • Официальный сайт Президента Турции
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13 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 10:16
    Здорово, зато у нас....
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +7
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Ропот 55
      Здорово, зато у нас....

      Сплошной безвиз, для Средней Азии, катайся кто хочет по всей стране.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +8
        Сегодня, 10:24
        carpenter hi, причём некоторые даже с тяжёлыми уголовными статьями, некоторые без знания языка учаться на сотрудников МВД, как они там говорят, жить - по кайфу.
  2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +4
    Сегодня, 10:20
    Отменил ну и ладно... Зато России больше мигрантов достанется smile Давеча на одной из встреч Сам поставил точку в этом вопросе... Так шта, шах и мат ! wink
  3. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +4
    Сегодня, 10:20
    А толк от всего этого?
    Проблема то нерешается.
    Что то ВВП не особо спешит её решать(закрыть границу для начала) .
    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +2
      Сегодня, 10:28
      Ну ВВП рассчитывает в случае чего либо в Ново-Огарёво либо на Ново-Рижском шоссе отсидеться, непонятно одно - кто или что мешает Величайшему ввести визовый режим с "дружескими" Арменией, Таджикистаном, Казахстаном... вот ничему его особо жизнь не учит, главное, что не с ним и не с его "буратинами", а остальное электорат стерпит...
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:24
    Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном после теракта в «Крокус Сити»

    Так там и российский самолёт, залетевший (якобы) в Турцию, сбили... И посла российского застрелили...И укронацистам шлют всего...А мы им трубу завернули, АЭС достраиваем...
    Нехай живе і процвітає рідна «эрдоганщина»...
  5. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:25
    Турки они такие. А мы пойдем другим путем, усилим раздачу паспортов.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:27
      Владимир М hi, узаконим диаспоры, а всех кто там чего, того, того.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 10:31
        Это обязательно, без узаконивания диаспор нам никак нельзя.
  6. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 10:31
    Давно бы сделали и у нас, если бы не было выгодно иметь дешёвую рабсилу для толстосумов.
  7. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Владимир М
    Турки они такие. А мы пойдем другим путем, усилим раздачу паспортов.

    Или ещё хуже.
    Спецслужбы недружественых стран и средней Азии наладят хорошие контакты с помощниками президента РФ.
  8. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 10:34
    Теперь террористы будут по визам обучаться? laughing Потом трудовая книжка... зарплатная карта? good

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