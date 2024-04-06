Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном после теракта в «Крокус Сити»

Турецкие власти решили отказаться от безвизового режима с Таджикистаном на фоне произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».Как пишет официальная газета республики Resmi Gazete, указ об отмене безвизового режима подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Стоит напомнить, что ранее в стране был задержан гражданин Таджикистана, который готовил теракт. Кроме того, оказалось, что перед терактом в «Крокус Сити Холле» двое задержанных в России таджиков, подозреваемых в этом преступлении, побывали в Турции.По данным издания, безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана отменен в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458. При этом официально о причинах такого решения не сообщается.После трагических событий в «Крокус Сити Холле» в Турции пошли рейды против последователей запрещённого в России ИГИЛ (террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт. В ходе одного из рейдов были задержаны гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии.На сегодняшний день российские правоохранители арестовали одиннадцать подозреваемых в теракте в Красногорске, большинство из которых являются уроженцами Таджикистана. В самом Таджикистане также прошли оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».

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