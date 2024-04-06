Представитель Пентагона заявил о контактах с Москвой по противоспутниковому оружию
В середине февраля американский новостной телеканал ABC News со ссылкой на свои источники сообщил, что у США имеются разведданные о якобы наличия у России планов по размещению на околоземной орбите ядерного оружия. В публикации было заявлено, что речь не идет о сбросе ядерных зарядов на Землю, а о применении ЯО против спутников.
Соединенные Штаты внимательно следят за разработкой другими странами противоспутникового оружия, в том числе поддерживают контакты с Москвой по этому вопросу. Курирует эту тему Министерство обороны США.
— приводит заявление неназванного сотрудника Пентагона РИА Новости.
Ранее об угрозе национальной безопасности, связанной с «дестабилизирующим военным потенциалом в космосе» одного из иностранных государств, сообщил председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. При этом он не назвал, какая именно страна намеревается реализовать или уже реализует планы по милитаризации космоса. Однако два источника, знакомых с обсуждениями этой темы на Капитолийском холме, сообщили телеканалу, что разведданные говорят о том, что якобы именно Россия намеревается запустить ядерное оружие в космос.
Накануне помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил журналистам, что предложения России и Китая о выработке международного договора о неразмещении оружия в космосе якобы являются лишь «политической уловкой». При этом он подчеркнул, что данные инициативы РФ и КНР невозможно проконтролировать. Плам заявил, что Россия и Китай уже разворачивают оружие в космосе. По его словам, выдвинутые инициативы о неразмещении оружия лишь создают неразбериху.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, прошедшем 1 марта, заявил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркнул, что все обвинения Запада в адрес Москвы по этому поводу безосновательны, Россия никогда не имела и не разрабатывает планы по милитаризации околоземного пространства. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления Вашингтона о том, что не только Россия, но и Китай якобы намереваются реализовать программы по развертыванию в космосе спутников с ядерным оружием очередной уловкой Белого дома.
- Роскосмос
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