Украинские СМИ опубликовали карту полётов российских ракет и дронов с указанными стрелочками траекториями

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Украинские СМИ опубликовали карту полётов российских ракет и дронов с указанными стрелочками траекториями

Ежесуточно Вооруженные силы Российской Федерации наносят ракетные удары и атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты на территориях, подконтрольных киевскому режиму. В первую очередь, атакам подвергаются военные объекты и энергетическая инфраструктура.

Между тем, украинские СМИ теперь рисуют маршруты полетов российских ракет и дронов, обозначая стрелочками траектории. Например, один из украинских источников вывесил представленную ниже карту, на которой обозначены траектории полетов российских БПЛА и ракет.



Красными стрелками на карте обозначены, согласно источнику, полеты российских крылатых ракет Х-101/555, а голубыми стрелками – полеты БПЛА «Герань-2», которые украинские СМИ упорно называют «Шахедами», что должно, по их мнению, напоминать о якобы иранском происхождении этих дронов. Синими стрелками обозначены полеты ракет «Калибр», находящихся на вооружении ВМФ России.


Если верить представленной карте, то украинскую территорию БПЛА ВС РФ атаковали, вылетая из Краснодарского края, а ракеты – из Волгоградской области. Затем и ракеты, и дроны неоднократно меняли траектории полета.

Ракеты «Калибр», по данным украинского источника, запускались для ударов по украинским целям из акватории Черного моря в районе Новороссийска. Именно на Новороссийскую военно-морскую базу ВМФ РФ, как сообщали ранее западные и украинские источники, в последнее время перебазировалась основная часть кораблей Черноморского флота, ранее размещавшаяся в Севастополе. Это было связано со стремлением командования обезопасить корабли от атак украинских ракет и беспилотников.
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    13 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 10:49
      Зашибись, скачким и Майданы в прошлом!
      Ведьмака Нудельман с печеньками и кружевными труселями, то ли посадили, то ли уволили!
      Начинаем новую пэрэмогу!
      Рисуем коксом траэктории !
      Победителя определит голосование могилизованных бандеронацистов за период 2022-2024!
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        -2
        Сегодня, 10:57
        Цитата: ZovSailor
        Зашибись, скачким и Майданы в прошлом!
        Ведьмака Нудельман с печеньками и кружевными труселями, то ли посадили, то ли уволили!
        Начинаем новую пэрэмогу!
        Рисуем коксом траэктории !
        Победителя определит голосование могилизованных бандеронацистов за период 2022-2024!

        этт не бандернацисты, этт потуги НАТО, нашим ВС забавно смотреть наверное, ну и нам какая-то картинка
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 10:59
        Цитата: ZovSailor
        Рисуем коксом траэктории !

        Да нет, вчера пятница была drinks laughing
      3. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 12:08
        Украинские СМИ опубликовали карту полётов российских ракет

        Никакой полезной информации эти разноцветные стрелочки не несут (тем более от каких-то СМИ). Ракеты летят так, как заложат маршруты в полетные карты.
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 12:53
          Будте снисходительны ... ну нашли себе хуторяне хоть какое-то новое развлечение .... остальное-то тоскливо и не радует wink
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:54
      «Украинские СМИ теперь рисуют маршруты полётов российских ракет и дронов, обозначая стрелочками траектории» —

      — "Не оставим без работы украинские СМИ!" ...
    3. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      -5
      Сегодня, 10:55
      А, что? Очень информативно. А, где наша карта? Например как шли на Елабугу?
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        -2
        Сегодня, 11:23
        Минусовщикам: в медийном пространстве тоже идет война и на этом фронте у нас побед не очень. Украм и на этом фронте помогает запад, их специалисты по PR, СМИ и т.д. А, мы все работаем по старинке. Хорошо хоть Конашенкова перестали показывать.
      2. DvaParovoza Ранг пользователя
        DvaParovoza
        -3
        Сегодня, 12:06
        Заткни свое дупло и поищи картинки на своих шумерских ресурсах.
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 11:15
      Полегчало видно сразу ))) Но спать спокойно, всё же не придётся ❗❗❗
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 11:33
      Украинские СМИ опубликовали карту полётов российских ракет и дронов с указанными стрелочками траекториями

      Западные области обделены вниманием...Кого там берегут?
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:46
      Судя по их карте становится понятно почему просят у американцев 5-6 комплексов ЗРК Patriot. Наверное для этого и карту нарисовали, как наглядное пособие для спонсоров.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 12:44
      В принципе, карта наглядно показывает, почему реальная эффективность ударов не очень высокая. Ни про какой "каменный век", как можно иногда на ВО почитать, и речи идти не может. На большой территории реально обстреливаются лишь три- четыре точки. Ракеты- очень дорогое оружие, чтобы ими такие большие территории обстреливать.

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