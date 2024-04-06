Украинские СМИ опубликовали карту полётов российских ракет и дронов с указанными стрелочками траекториями
Ежесуточно Вооруженные силы Российской Федерации наносят ракетные удары и атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты на территориях, подконтрольных киевскому режиму. В первую очередь, атакам подвергаются военные объекты и энергетическая инфраструктура.
Между тем, украинские СМИ теперь рисуют маршруты полетов российских ракет и дронов, обозначая стрелочками траектории. Например, один из украинских источников вывесил представленную ниже карту, на которой обозначены траектории полетов российских БПЛА и ракет.
Красными стрелками на карте обозначены, согласно источнику, полеты российских крылатых ракет Х-101/555, а голубыми стрелками – полеты БПЛА «Герань-2», которые украинские СМИ упорно называют «Шахедами», что должно, по их мнению, напоминать о якобы иранском происхождении этих дронов. Синими стрелками обозначены полеты ракет «Калибр», находящихся на вооружении ВМФ России.
Если верить представленной карте, то украинскую территорию БПЛА ВС РФ атаковали, вылетая из Краснодарского края, а ракеты – из Волгоградской области. Затем и ракеты, и дроны неоднократно меняли траектории полета.
Ракеты «Калибр», по данным украинского источника, запускались для ударов по украинским целям из акватории Черного моря в районе Новороссийска. Именно на Новороссийскую военно-морскую базу ВМФ РФ, как сообщали ранее западные и украинские источники, в последнее время перебазировалась основная часть кораблей Черноморского флота, ранее размещавшаяся в Севастополе. Это было связано со стремлением командования обезопасить корабли от атак украинских ракет и беспилотников.
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