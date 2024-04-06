Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну

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Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну

Ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну. Такие выводы сделали на основе совместных исследований Центра по ликвидации ядерного оружия Университета Нагасаки (RECNA), американского аналитического центра Nautilus Institute for Security and Sustainability и Азиатско-Тихоокеанской сети лидеров по ядерному нераспространению и разоружению.

Свои выводы международная группа экспертов озвучила 3 апреля на пресс-конференции.



Исследователи пришли к выводу, что, вместо поддержания мира, ядерное сдерживание способно стать причиной атомной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом такой конфликт, считают эксперты, способен очень быстро перерасти в глобальный.

Поэтому группа исследователей призвала лидеров ядерных держав задействовать другие методы обеспечения национальной безопасности своих стран, кроме наращивания ядерных вооружений.

Исследования длились три года. К ним были привлечены специалисты из Соединенных Штатов России, КНР и Южной Кореи. Они рассмотрели примерно 30 сценариев ядерного конфликта в северо-восточной Азии, но остановились на пяти, которые сочли наиболее вероятными.

Самый катастрофичный из них предполагал применение 18 единиц ядерного оружия и гибель более двух миллионов человек на первом этапе, до выхода конфликта за границы региона. Согласно этому сценарию, первыми удар по КНДР наносят США. В ответ Северная Корея и поддержавший ее Китай применяют ядерное оружие по промышленным районам Японии.


Исследователи считают, что обострение регионального конфликта с участием КНДР или Тайваня способно перерасти в глобальную ядерную войну в течение нескольких дней, а то и часов.
  • https://en.wikipedia.org/Минобороны США, ЦТАК
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18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:02
    «Ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну» —

    — Это про "ружьё на стене" ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:36
      Согласно этому сценарию, первыми удар по КНДР наносят США. В ответ Северная Корея и поддержавший ее Китай применяют ядерное оружие по промышленным районам Японии.

      А почему по Японии, а не по США... Японии от всего "атомного и ядерного" и так по самые гланды уже досталось... Нагасаки и Хиросима, Фукусима... Мне куда больше нравится ответный удар по США... К нему и мы вполне можем присоединиться... Бить, так бить... Если не мы их, то они нас... am
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 12:04
        Исследования длились три года. К ним были привлечены специалисты из Соединенных Штатов России, КНР и Южной Кореи.
        Новое государство? Я что-то пропустил? belay
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 11:02
    Посыл простой, откажитесь от ядерного оружия, причём Россия и Китай путем уничтожения под наблюдением Запада, а США, Великобритании и прочие путем разбора на запчасти и то на бумаги, в пеший эротический тур идут такие исследователи.
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Ропот 55
      Посыл простой, откажитесь от ядерного оружия, причём Россия и Китай путем уничтожения под наблюдением Запада, а США, Великобритании и прочие путем разбора на запчасти и то на бумаги

      В нале 90-х Россия уже такое прошла.
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 11:02
    И это все?Я то думал,что сейчас авторы развернутся?...Про нас даже ни слова..Все верно-азиаты озаботились о себе..
  4. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 11:03
    "первыми удар по КНДР наносят США"
    за самоходным зловещим дедменом летом присматривать надо, выборы осенью - может чего и учудить
  5. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +5
    Сегодня, 11:11
    ,о "ядерном разоружении" громче всех кричит тот,кто уже применял ЯО....будьте уверены--они же его применят ещё раз без зазрения совести...т.е. "держи вора!" громче всех кричит сам вор...
  6. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 11:12
    [quoteВ ответ Северная Корея и поддержавший ее Китай применяют ядерное оружие по промышленным районам Японии.][/quote]
    Странный сценарий.
  7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:13
    Почему 18-ть? Почему ответ не по США?
  8. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 11:21
    Уровень экспертов зашкаливает.
    А по каким целям применили амеры?
    И какие цели поражены в Японии?
    Что при этом делают флот и авиация?
    Какие силы вторжения развёрнуты для развития успеха?
    Короче - девочки на лавочке.
  9. жучок120560 Ранг пользователя
    жучок120560
    0
    Сегодня, 11:21
    "...первыми удар по КНДР наносят США. В ответ Северная Корея и поддержавший ее Китай применяют ядерное оружие по промышленным районам Японии."
    Господа "ученые эксперты" считают, что полетит по Японии, а по полосатому "гегемону" не полетит? Так полетит в первую очередь. Не понимаю зачем на ВО перепечатывать всякий бред.
  10. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:28
    Чушь на постном масле. Ни Китай с КНДР (типа коммунистические), ни Россия (даже капиталистическая) никогда не начнут первыми наносить ядерные удары. У нас неизменно провозглашается применение такого оружия только в условиях противодействие агрессии многократно более сильного врага. Чтобы мы "вдарили" нас надо очень сильно, до полусмерти избить, а такой враг на планете Земля ещё не родился. А это значит, что первыми врагами мира являются именно США, Великобритания, Франция и Израиль. Только главари этих стран могут принять решение на применение ЯО. До тех пор, пока они в состоянии вести агрессивные войны, ядерное сдерживание остаётся единственной и законной мерой противодействия этим фашистам.
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:31
    Жаль ,Дмитрий Анатольевич не участвовал консультантом от России.Война бы закончилась третьего апреля. laughingПрям в Нагасаки.И Тайвань бы ушёл в родную гавань и не только Тайвань.
  12. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:40
    Такие выводы сделали на основе совместных исследований Центра по ликвидации ядерного оружия Университета Нагасаки (RECNA), американского аналитического центра Nautilus Institute for Security and Sustainability

    Спелись янки с нипперсами, первые даже не извинились за атомную бомбардировку, а вторые приняли за счастье.
  13. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 12:27
    Why Japan became a roasted chicken (punching bag) in this research? Why should North Korea or China target Japan?

    In 2024, USA is not a holy cow. If US nukes North Korea or China. They will retaliate immediately. US cities will be pulvarised by North Korean or Chinese nukes.
  14. Aleks88
    Aleks88
    0
    Сегодня, 13:04
    Почему то кажется, что первым ЯО применит Израиль. Когда на Димонскую АЭС упадут баллистические ракеты или Хизбаллы или Ирана.
  15. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 13:05
    Это исследование заняло 3 года ? Серьезно ? Тут работы на неделю, включая пару дней фуршета

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