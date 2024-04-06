Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну
Ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну. Такие выводы сделали на основе совместных исследований Центра по ликвидации ядерного оружия Университета Нагасаки (RECNA), американского аналитического центра Nautilus Institute for Security and Sustainability и Азиатско-Тихоокеанской сети лидеров по ядерному нераспространению и разоружению.
Свои выводы международная группа экспертов озвучила 3 апреля на пресс-конференции.
Исследователи пришли к выводу, что, вместо поддержания мира, ядерное сдерживание способно стать причиной атомной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом такой конфликт, считают эксперты, способен очень быстро перерасти в глобальный.
Поэтому группа исследователей призвала лидеров ядерных держав задействовать другие методы обеспечения национальной безопасности своих стран, кроме наращивания ядерных вооружений.
Исследования длились три года. К ним были привлечены специалисты из Соединенных Штатов России, КНР и Южной Кореи. Они рассмотрели примерно 30 сценариев ядерного конфликта в северо-восточной Азии, но остановились на пяти, которые сочли наиболее вероятными.
Самый катастрофичный из них предполагал применение 18 единиц ядерного оружия и гибель более двух миллионов человек на первом этапе, до выхода конфликта за границы региона. Согласно этому сценарию, первыми удар по КНДР наносят США. В ответ Северная Корея и поддержавший ее Китай применяют ядерное оружие по промышленным районам Японии.
Исследователи считают, что обострение регионального конфликта с участием КНДР или Тайваня способно перерасти в глобальную ядерную войну в течение нескольких дней, а то и часов.
- https://en.wikipedia.org/Минобороны США, ЦТАК
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