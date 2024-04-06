МИД России назвал статью американского издания о теракте в «Крокусе» кощунственной
В российском МИД подвергли критике недавно опубликованный известным американским журналом Foreign Policy материал, касающийся террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
В ведомстве отметили, что издания вместо выражения сочувствия или хотя бы нейтрального изложения материала, фактически пытается манипулировать темой межнационального мира в России и увести из-под удара киевские власти.
При этом издание пытается дискредитировать деятельность российских правоохранительных органов и спецслужб на фоне теракта в Подмосковье.
- говорится в заявлении МИД России.
Американский журнал Foreign Policy в своей интерпретации событий «недалеко ушел от украинских пропагандистов», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что издание играет на чувствах сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов.
В МИД также отметили, что качество работы Foreign Policy, как и подавляющего большинства других американских изданий, в последнее время значительно снижается.
Напомним, что в результате теракта в «Крокусе» пострадали более 550 человек, 145 погибли.
- Википедия/Е. Н. Соложеницин
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