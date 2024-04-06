МИД России назвал статью американского издания о теракте в «Крокусе» кощунственной

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МИД России назвал статью американского издания о теракте в «Крокусе» кощунственной

В российском МИД подвергли критике недавно опубликованный известным американским журналом Foreign Policy материал, касающийся террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

В ведомстве отметили, что издания вместо выражения сочувствия или хотя бы нейтрального изложения материала, фактически пытается манипулировать темой межнационального мира в России и увести из-под удара киевские власти.



При этом издание пытается дискредитировать деятельность российских правоохранительных органов и спецслужб на фоне теракта в Подмосковье.

Материалы о «Крокусе» - кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой

- говорится в заявлении МИД России.

Американский журнал Foreign Policy в своей интерпретации событий «недалеко ушел от украинских пропагандистов», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что издание играет на чувствах сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов.

В МИД также отметили, что качество работы Foreign Policy, как и подавляющего большинства других американских изданий, в последнее время значительно снижается.

Напомним, что в результате теракта в «Крокусе» пострадали более 550 человек, 145 погибли.
  • Википедия/Е. Н. Соложеницин
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13 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 11:13
    "фактически пытается манипулировать темой межнационального мира в России и увести из-под удара киевские власти."
    тупые црушники получат обратный эффект, таджики будут мстить американцкой коалиции
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:25
      А мы им после 11 сентября соболезновали, когда "Алькаида" ВТЦ (Всемирный торговый центр) взорвала... Одними из первых выразили соболезнование американскому народу и предложили свою помощь... Цинизм американских СМИ порой просто поражает... Так запугать Россией американских граждан это уметь нужно... В чём в чём, а в этом они преуспели... am
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:01
        издание пытается дискредитировать деятельность российских правоохранительных органов и спецслужб

        В западных сми все делается по команде. Была команда дискридитировать, вот они ее и отрабатывают.
    2. sedoj Ранг пользователя
      sedoj
      +1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: poquello
      таджики будут мстить американцкой коалиции

      Это ещё с какого бодуна? Таких тупых исполнителей можно только против России настраивать. Против коалиции могут только идейные противостоять.
  2. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 11:16
    В МИД также отметили, что качество работы Foreign Policy, как и подавляющего большинства других американских изданий, в последнее время значительно снижается.
    Дело не в качестве, а в том что данное СМИ, подтверждает своим враньём, участи США в совершении теракта.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: tihonmarine
      данное СМИ, подтверждает своим враньём, участи США в совершении теракта.

      Однозначно, переводя стрелки на Россию, указывают вину спецслужб США и Запада.
  3. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +1
    Сегодня, 11:17
    Уже с войны в ю осетии можно было всех западных пропаганда исключить из пресс конференций и не отвечать на случайные вопросы.

    Толерантность.
    А ракета по кпп в львовской обл? Мирный пункт пропуска.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:20
    И у России хватает сил обращать внимание на жёлтую прессу?
    Начинайте вредить США и GB...Просто разрушайте доступными способами...Все ваши слёзы - проста вода. Это сатанисты и они не успокоятся, пока не погубят Россию...
    Вы этого дожидаетесь?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:27
    качество работы Foreign Policy, как и подавляющего большинства других американских изданий, в последнее время значительно снижается.
    Да эта работа направлена исключительно против нашей страны. Фейки, провокационные статьи, поиск "жаренных фактов", контакты с т.н. "оппозицией явно не способствуют нашей нац безопасности. При этом американские, британские, немецкие и т.д. СМИ свободно чувствуют себя на нашей территории. Тут не "обращать внимание", а конкретные меры в пору принимать, причем используя их методы.
  6. RockerMan Ранг пользователя
    RockerMan
    0
    Сегодня, 11:33
    Аппелировать к янкесам с такими вещами как сострадание, сочуствие -по отношению к нам, к России, это само по себе изначально бессмысленное занятие.
    А вот как относится к власти, которая молчит по поводу заявления владельца, довольно известного, что он будет восстанавливать развлекательный центр. Молчит Воробьев, молчит Москва.
    Наверное, выскажу близкое многим мнение, что на месте трагедии надо построить мемориал, а не развлекательный центр.
    Как считаете - это кощунство, развлекаться на месте трагедии, или ничего личного - просто бизнес?
    Далеко мы уйдем, с таким отношением к людям?
  7. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +2
    Сегодня, 11:45
    Что ж такое, где качество в глобальных геббельс-помойках..? Наверное, там же, где качество работы пресс службы МИД.
  8. solar Ранг пользователя
    solar
    +3
    Сегодня, 12:02
    При этом издание пытается дискредитировать деятельность российских правоохранительных органов и спецслужб на фоне теракта в Подмосковье.

    МИД РФ, похоже, российские сми не читает. Американцы написали, что они в начале марта предупредили о терактах запрещенного Игил в синагоге и в Крокус Сити. Обоим фактам есть независимое подтверждение в российских сми.
    Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещенного в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

    https://www.interfax.ru/russia/949428
    В Крокус Сити прошли масштабные проверки, инструктажи персонала, но на террористов выйти, похоже, не удалось.
    Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к этому. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили.

    — Проверки были 7-8 марта?

    — Да-да, в марте.

    — И вы уже понимали, кого и куда выводить?

    — Да.

    https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/islam-halilov-intervyu-15-letnego-geroya-kotoryy-spas-sotni-lyudey-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-holle-2193664/
    Инструктажи, кстати, очень помогли- многие сми тогда отмечали хорошую работу персонала.
    В результате 19 марта Президент публично назвал предупреждение американцев провокацией.
    https://tass.ru/politika/20283597
    А через три дня случился теракт.
    И о проверках в Крокусе и выступлении Президента все как в рот воды набрали. Включая МИД :((
  9. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 12:56
    Когда уже до наших дойдёт, что нет у западников ничего святого ? Для них это не кощунство, а восприятие мира. Зачем кого-то измерять мерками нравственности, если она у него отсутствует ?

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