«Библия Мациевского»: самая известная «Библия в картинках»
«И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых; был убит также и Урия Хеттеянин». Вторая книга Царств, 11:14–17.
чье это изображение и надпись?
Евангелие от Матфея, 22:20
Документы истории. Уже первые книги раннего Средневековья, содержащие тексты библейского содержания, их создатели старались украсить, и «Келлская книга», и «Евангелие из Линдисфарна», и многие другие кодексы того времени – тому пример. Но все их «красивости» сводились главным образом к орнаменталистике и практически не содержали того, что мы сегодня называем книжной иллюстрацией. Хотя уже в то время существовали и манускрипты, содержавшие сюжетные изображения людей, пояснявшие текст – например, именно таким образом было иллюстрировано «Евангелие Россано».
Но постепенно люди учились рисовать, и уже не довольствовались одними лишь текстами с причудливыми узорами «ковровых страниц». Так появилось, например, «Евангелие Годескалька» – иллюминированная рукопись, созданная по заказу Карла Великого и его жены Хильдегарды между 781 и 783 годом в его королевском дворце в Ахене монахом-переписчиком Годескальком. В нем содержится уже целых шесть полностраничных миниатюр с изображениями Иисуса Христа и четырех евангелистов. Текст также был выполнен золотыми и серебряными чернилами на пурпурном фоне, но главное – это, конечно, полностью цветные изображения человеческих фигур.
Данная тенденция распространилась, и со временем манускрипты, содержавшие тексты Ветхого и Нового Завета, а также все четыре Евангелия, превратились в богато иллюстрированные издания, где главной стала уже не работа переписчиков, а труды и мастерство художников-иллюстраторов!
Ценность такого рода книг исключительно велика. Ведь они открывают для нас не только мыслеобразы сотворения мира, какими они виделись людям того времени, но и показывают нам реалистические картинки их бытия – одежду, орудия труда, оружие, словом все то, что окружало их при жизни. Ведь историческим мышлением, как оказалось, люди Средневековья не обладали. Почитали свой мир неизменным, и потому изображали прошлое как аналог своего сегодняшнего дня!
То есть и фигуры людей в разные века изображали по-разному, и построение рисунка отличалось от века в век – словом, каждая книга и каждая её иллюстрация – это своего рода «паспорт» своей эпохи.
И это не говоря уже о том, что иллюстрации в манускриптах находят своё подтверждение в предметах материальной культуры, то есть в находках археологов и сохранившихся артефактах в музеях.
А ещё есть эффигии – надгробные скульптуры, которые в камне, а не на бумаге, донесли до нас тождественный миниатюрам из книг внешний облик людей прошлого, и они тоже различаются из века в век!
Причем некоторые из книг того времени вполне можно рассматривать как… самые настоящие «комиксы», последовательно иллюстрирующие библейские предания и поясняющие идущий рядом с ними текст. Неграмотным людям такая манера подачи вполне заменяла умение читать, что, безусловно, по достоинству оценили священники, руководившие своей малограмотной паствой.
И среди всех подобных книг едва ли не самой известной является так называемая «Библия Мациевского». В рамках «рыцарской тематики» мы уже несколько раз обращались к этой книге, но сегодня мы познакомимся с ней с самого начала…
«Библия Мациевского». Миниатюры, изображающие акты сотворения мира
Рассказ об этом уникальном произведении Средневековья нужно начать с того, что этот чрезвычайного богато иллюстрированный манускрипт хранится в Нью-Йоркской Библиотеке Пирпонта Моргана, поэтому за рубежом ее еще часто называют «Библией Моргана». В нашей стране она фигурирует под названием «Библия Мациевского» – поскольку она вплоть до 1608 года принадлежала польскому кардиналу Бернарду Мациевскому, епископу города Кракова.
Но ее также называют и Библией Людовика IX или «Библией Крестоносца», так как ее заказал для себя не кто иной, как король Франции Людовик IX Святой, прославившийся свой набожностью организатор и предводитель сразу двух крестовых походов – седьмого и восьмого.
Ну а само создание этой книги историками относится к 1240–1250 гг.
Сотворение Адама по образу и подобию Божию.
Но в чем заключается ее такая уж большая ценность?
А в том, что она наполнена прекрасными красочными миниатюрами, демонстрирующими нам быт современников эпохи её создания. Так что именно она считается одним из основных изобразительных источников в области исторической реконструкции Средневековья, и в первую очередь его оружия и костюмов.
Однако давайте посмотрим: события в ней описываются библейские?
Да, безусловно, причем многие из них случились «задолго до Потопа»! Но вот все люди на ее иллюстрациях изображены в одеждах ХIII века! Художник, который их рисовал, не обладал историческим мышлением, то есть о том, что раньше все могло быть несколько иначе, он не имел ни малейшего понятия!
И это нужно помнить всем, кто рассматривает средневековые миниатюры.
Сотворение Евы из ребра Адама
Истории в развитии на них просто нет и быть не может!
То, что они изображают – это фотокопия того, что окружало их создателя даже тогда, когда он хотел бы проиллюстрировать предшествующее ему время, удаленное от него на многие века!
«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Книга Бытия, 3:21–24.
Впрочем, для нас ничего плохого в этом нет, напротив. Тем более что при минимальном количестве текста этот великолепный кодекс содержит целых 283 иллюстрации к первым книгам Библии, начиная от Творения и до царствования Давида, то есть до Первой Книги Царств.
Композиционно на странице обычно располагаются четыре прямоугольника с различными сценами из Библии. Первоначально текста в книге не было вообще, то есть это была самая настоящая «Библия в картинках», но позднее, примерно через 100 лет (в середине XIV века), на полях добавили краткие описания происходящего на латыни. Принято считать, что это было сделано в Неаполе по инициативе Карла Анжуйского.
Очень наглядная сцена крестьянского труда XIII века и одежды простонародья того времени!
В 1604 году кардинал Мациевский передал манускрипт делегации, отправленной Папой к персидскому шаху Аббасу I, который и получил эту драгоценную книгу в подарок. Шаху стало интересно содержание иллюстраций, и он заказал персидский перевод большинства латинских пояснительных надписей. Вот так в «Библии Мациевского» появился еще и персидский текст.
Будучи правоверным муссуллимом, шах нисколько не возмутился содержанием христианской книги, но три листа из книги все-таки приказал изъять. А все потому, что иллюстрации на них показывали, как Авессалом поднял восстание против своего отца Давида. И шах посчитал неподобающим подобный пример для своих сыновей.
Более того, впоследствии он приказал их ослепить и убить, так как опасался, что они станут любимцами народа и свергнут его с трона! Такой вот, Аббас был «любвеобильный» папа.
Но правду говорят те, кто утверждает, что рукописи не горят! Все три удаленные страницы, к счастью, сохранились, пережили все невзгоды того бурного времени и сегодня находятся в Париже.
«Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей». Книга Руфи, 2:23.
Позднее в книгу были добавлены еще и иудео-персидские (выполненные на персидском языке еврейским алфавитом) надписи.
Ну а в итоге некий Томас Филипс купил ее у грека по имени Ионас Атанасий, а уж у его потомков ее купил Джон Пирпонт Морган, известный американский миллиардер, меценат и собиратель древностей. Вот ведь какие приключения пришлось ей пережить ради того, чтобы донести до нас всю свою красочность и… всю свою информативность!
Как выглядел крюк, на котором над очагом подвешивался котел для варева? А вот так: «Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник». Первая книга Царств, 2:12–14.
Как известно, Библия – книга весьма двусмысленная, недаром католическая церковь долгое время запрещала читать ее рядовым верующим. Впрочем, коронованных особ это не касалось, и даже более того, Библию для них можно было… переписать так, как этого, видимо, хотелось заказчику!
Например, в циклах миниатюр «Библии Мациевского» почему-то особо выделена жизнь царей Саула и Давида. Почему так – неизвестно, но тем не менее это так.
Уникально для списков Ветхого Завета V–XIII вв. и то, что в «Библии Моргана» содержится 21 большая иллюстрация со сценами сражения, выписанная с предельным натурализмом и жестокостью! Мы видим рассекаемые мечами и топорами шлемы и кольчуги, всадников, вонзающих кинжалы в глаз врагу, отрубленные и кровоточащие части тел. Вполне возможно, что Людовик Святой, рассматривая эти миниатюры, видел все это перед глазами, ведь он же был воин, а может быть, и вспоминал о том, как он предводительствовал своим крестовым походом. Кто знает?
Эротика того времени: «Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна». Вторая книга Царств, 11:4–5.
Однако самое главное, что тот, кто все это рисовал, делал это с большим знанием дела.
Кроме того, следует отметить, что при всем своем натурализме сцены в «Библии Мациевского» размещены так, чтобы выделить причину и следствие праведных и неправедных поступков, то есть работал над ней человек умный и начитанный.
Например: вначале мы видим Каина, убивающего Авеля, и Ламеха, который убивает Каина, после чего поворот страницы ведет нас к Ною, который построил ковчег и тем спас свою семью от потопа. Ну а Авраам, готовящийся опустить меч на Исаака, показан еще до того, как он победил эламитов и спас семью Лота.
«Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом». Книга Бытия, 19:12–26.
Подобные отклонения от хронологии событий Ветхого Завета могли быть продиктованы только одним обстоятельством, а именно: желанием автора усилить дидактическую направленность текста.
Так, если в нижнем правом углу страницы изображены мрачные и угрюмые содомиты, то в верхнем левом углу показано, что их грех привел к разрушению Содома. И здесь же мы видим жену Лота, превратившуюся в соляной столп.
А вот изображения, рассказывающего о том, как Авраам просил для Содома божьего милосердия, почему-то здесь нет. И это дает основание для вывода, что в отношении содомского греха автору манускрипта подобная толерантность была явно недоступна.
Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, семьдесят сынов Иеровааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иероваалов, потому что скрылся». Книга Судей, 9:1–6.
Также и изображение Авимелеха, который убивает своих братьев, помещено напротив изображения Иеффая, приносящего в жертву свою дочь. То есть, очевидно, что подобное расположение сцен должно было помочь зрителю понять большую разницу между убийством праведным и неправедным и, соответственно, наставить их на путь истинный.
Иеффай, приносящий в жертву свою дочь по своему обету…
Ну а теперь давайте внимательно рассмотрим хотя бы некоторые из ее иллюстраций, потому что тогда мы сможем увидеть просто уникальные исторические подробности, изображенные очень и очень достоверно, ведь рисовал эти иллюстрации человек того времени.
Прежде всего, сами сцены – ведь в них чего только нет. Тут и пахота, и строительство стен при помощи примитивного крана с подъемным механизмом типа «беличье колесо», картины охоты и даже «постельная сцена».
Однако первое, что бросается в глаза – это сюрко – рыцарские налатные одежды, которые они в это время надевали поверх кольчуги – здесь чаще всего совсем не белые, а красного, оранжевого, синего, зеленого, серого и коричневого цветов. И цвет попон на лошадях у всадников с цветом сюрко практически никогда не совпадает! То есть те же крестоносцы, окружавшие Людовика Святого, отнюдь не были все в белом, а очень даже любили яркие цвета!
Мелхиседек благословляет Авраама, одетого по рыцарской моде… XIII века!
Более того, на одной из миниатюр у воина, одетого в хауберк, сюрко без рукавов оранжевого цвета, но зато из-под него выглядывает кафтан синего цвета с широкими рукавами до локтей.
То есть получается, что некоторые тогда носили сразу по два сюрко или по две коты* одна под другой?
«Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер». Вторая книга Царств, 20:9–10.
Крестьяне, как и положено, все в чепцах, словно современные младенцы, широких нижних штанах брэ и узких верхних штанах-чулках – шоссах. На головах у рыцарей тоже явно надеты чепцы. Очень часто поверх них надет металлический шлем сервильер (простое металлическое полушарие), а вот кольчужный капюшон обычно откинут на спину!
Причем точно такой же сервильер синего цвета мы видим и на голове у коленопреклоненного Авраама, которого благословляет Мелхиседек, то есть носила такие простые шлемы (или подшлемники, под «шлем-горшок») даже знать. Конические шлемы обычно просто раскрашены.
Раскраска шлемов «шапель де фер» («железная шляпа») выглядит более оригинальной: на миниатюрах из «Библии Мациевского» у них раскрашен только купол, а вот поля и поперечная металлическая полоса, соединяющая части купола, имеют цвет металла.
На шлемах типа топфхельм («шлем-горшок») у многих персонажей видны золотые короны, и кроме корон, на них нет никаких других нашлемных украшений.
Щиты у некоторых воинов круглые, однако у большинства они имеют форму перевернутой капли или форму утюга. Гербовые изображения на них есть, но их поразительно мало, хотя, по идее, их должно быть значительно больше. Впрочем, на некоторых щитах у всадников виднеются кресты, есть геральдический лев, орел или ворон, а вот у пехотинцев на щитах узоры!
Среди многочисленных батальных иллюстраций «Библии Мациевского» некоторые просто поражают своим натурализмом. Например, вот эта: «…а царя Гайского повесил на дереве, до вечера; по захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня». Книга Иисуса Навина, 8:18– 29.
Доспехи многих пехотинцев явно стеганые – такие кафтаны назывались акетоны и гамбизоны. Причем они имеют фестончатый подол и часто такие же рукава – видимо, это было тогда модным.
Кольчуги воины надевают через голову, при этом капюшоны у них явно присоединены к кольчугам.
Шлемы пехотинцев самые простые и раскрашены целиком, причем в контрастные цвета. Например, у одного воина в красном стеганом доспехе шлем синего цвета!
Здесь поневоле вспоминается исторический советский кинофильм 1938 года «Александр Невский», где рыцари-крестоносцы отличаются просто потрясающими воображение нашлемными украшениями и где дело происходит как раз в 1242 году!
* Средневековая длиннополая мужская одежда.
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