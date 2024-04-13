«Библия Мациевского»: самая известная «Библия в картинках»

Среди многочисленных батальных иллюстраций «Библии Мациевского» некоторые просто поражают своим натурализмом. Например, вот эта: «…а царя Гайского повесил на дереве, до вечера; по захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня». Книга Иисуса Навина, 8:18– 29.

«Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер». Вторая книга Царств, 20:9–10.

Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, семьдесят сынов Иеровааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иероваалов, потому что скрылся». Книга Судей, 9:1–6.

Эротика того времени: «Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна». Вторая книга Царств, 11:4–5.

Как выглядел крюк, на котором над очагом подвешивался котел для варева? А вот так: «Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник». Первая книга Царств, 2:12–14.

«Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей». Книга Руфи, 2:23.

Очень наглядная сцена крестьянского труда XIII века и одежды простонародья того времени!

«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Книга Бытия, 3:21–24.

И говорит им: чье это изображение и надпись? Евангелие от Матфея, 22:20

«И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых; был убит также и Урия Хеттеянин». Вторая книга Царств, 11:14–17.

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