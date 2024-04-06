ВС РФ нанесли удары по объектам в Никополе и по используемой ВСУ базе отдыха в Очакове

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ВС РФ нанесли удары по объектам в Никополе и по используемой ВСУ базе отдыха в Очакове

Сегодня новым ударам Вооруженных сил Российской Федерации подверглись объекты военного назначения киевского режима в Никополе Днепропетровской области и Очакове Николаевской области. Об этом сообщают российские источники.

В Очакове Николаевской области удар был нанесен по базам отдыха на побережье. Здесь дислоцируются военнослужащие подразделений украинской армии. Именно места их размещения и стали целью удара ВС РФ.



Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники. К побережью поехало много "скорых"

- сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.

В Очакове всегда было большое количество пансионатов и домов отдыха. Сегодня практически все они заняты под нужды ВСУ. Обычным гражданам закрыт проход к побережью. У пансионатов и баз отдыха размещено и большое количество украинской военной техники, в том числе западного производства.

Служба безопасности Украины (СБУ) уже начала «шерстить» местное население на предмет установления тех лиц, которые могли выступить в качестве информаторов российской армии. С этой целью проводятся массовые проверки смартфонов у гражданских, сообщает представитель николаевского подполья.

Кроме того, украинские источники сообщают об ударе по Никополю в Днепропетровской области и о мощном взрыве в Харькове. Здесь прилет был в районе торгового центра, тоже используемого для размещения личного состава ВСУ.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:12
      «Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники» —

      — Отдохнули ...
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Отдохнули ...

        Жаль что мало прилетело.
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 13:08
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          — Отдохнули ...

          Жаль что мало прилетело.

          А больше всего жалко, что к бандере мало улетело...
    2. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +3
      Сегодня, 11:15
      "Обычным гражданам закрыт проход к побережью."
      ну вот, а не надо ущемлять права обычных граждан
      1. Evgenijus Ранг пользователя
        Evgenijus
        +3
        Сегодня, 11:20
        poquello (poquello):
        .... не надо ущемлять права обычных граждан

        Зеленский давно считает граждан Украины как "обычный стиральный порошок". Помните рекламу новых порошков в начале 90 - х годов?
    3. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 11:19
      По "харьковскому" прилёту есть видос,с нашего дрона,отличное попадание,с вторичной детонацией бк РСЗО.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 12:54
        Так,, ссылочку бы надо бы
    4. alex83 Ранг пользователя
      alex83
      0
      Сегодня, 11:25
      вот и праздничные фейерверки, на праздник всушникам подлетели
    5. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 11:27
      В Очакове всегда было большое количество пансионатов и домов отдыха. Сегодня практически все они заняты под нужды ВСУ
      И об этом давно известно, но до этого Очаков не бомбили (точнее базы отдыха).
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:36
      был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники
      Бить бандеровщину так, чтобы света белого не видели и знали, что может прилететь в любое время.
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 11:59
      Надо ВСУкам предохраняться- перед сном,кастрюли на головы надевать. Опыт у них,имеется.)
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 12:51
        Ну да .... заворачиваться в свою жовтнево-блакитную и белые тапочки надевать.

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