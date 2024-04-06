ВС РФ нанесли удары по объектам в Никополе и по используемой ВСУ базе отдыха в Очакове
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Сегодня новым ударам Вооруженных сил Российской Федерации подверглись объекты военного назначения киевского режима в Никополе Днепропетровской области и Очакове Николаевской области. Об этом сообщают российские источники.
В Очакове Николаевской области удар был нанесен по базам отдыха на побережье. Здесь дислоцируются военнослужащие подразделений украинской армии. Именно места их размещения и стали целью удара ВС РФ.
Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники. К побережью поехало много "скорых"
- сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.
В Очакове всегда было большое количество пансионатов и домов отдыха. Сегодня практически все они заняты под нужды ВСУ. Обычным гражданам закрыт проход к побережью. У пансионатов и баз отдыха размещено и большое количество украинской военной техники, в том числе западного производства.
Служба безопасности Украины (СБУ) уже начала «шерстить» местное население на предмет установления тех лиц, которые могли выступить в качестве информаторов российской армии. С этой целью проводятся массовые проверки смартфонов у гражданских, сообщает представитель николаевского подполья.
Кроме того, украинские источники сообщают об ударе по Никополю в Днепропетровской области и о мощном взрыве в Харькове. Здесь прилет был в районе торгового центра, тоже используемого для размещения личного состава ВСУ.
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