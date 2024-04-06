Американское издание: Палата представителей проголосует за осуждение призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа
В Соединенных Штатах назревает очередной конфликт между палатой представителей и администрацией президента Джо Байдена. Американское новостное онлайн-издание Axios сообщает, что на следующей неделе депутаты нижней палаты планируют проголосовать по законопроекту, критикующему главу Белого дома за призыв к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа. Соответствующее заявление Байден сделал накануне в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Что примечательно, на этот раз на Байдена ополчились не конгрессмены-республиканцы, а некоторые депутаты демократической фракции. Голосование угрожает выявить серьезные разногласия в стане демократов в нижней палате Конгресса и ослабление позиций главы Белого дома накануне президентских выборов, подчеркивает издание.
Ранее Белый дом призвал депутатов нижней палаты проголосовать против законопроекта о выделении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов. И хотя документ не был принят, 46 конгрессменов-демократов проголосовали за него. Мучительный выбор между лояльностью партии и политической безопасностью стал привычной дилеммой для многих демократов при голосовании за Израиль, обращает внимание автор статьи в Axios.
Скорее всего и законопроект по осуждению призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа не будет принят, тем более, что он не имеет никакого практического смысла. Между тем, именно голосование по выделению помощи Украине и Израилю стало своего рода яблоком раздора в стане демократической фракции нижней палаты Конгресса. Один из конгрессменов-демократов заявил изданию, что большинство его однопартийцев занимают антиизраильскую позицию по поводу войны против ХАМАС, однако голосуют за поддержку Израиля, боясь попасть в «республиканскую ловушку» и потерять поддержку своих избирателей.
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