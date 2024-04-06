Американское издание: Палата представителей проголосует за осуждение призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа

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Американское издание: Палата представителей проголосует за осуждение призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа

В Соединенных Штатах назревает очередной конфликт между палатой представителей и администрацией президента Джо Байдена. Американское новостное онлайн-издание Axios сообщает, что на следующей неделе депутаты нижней палаты планируют проголосовать по законопроекту, критикующему главу Белого дома за призыв к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа. Соответствующее заявление Байден сделал накануне в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Что примечательно, на этот раз на Байдена ополчились не конгрессмены-республиканцы, а некоторые депутаты демократической фракции. Голосование угрожает выявить серьезные разногласия в стане демократов в нижней палате Конгресса и ослабление позиций главы Белого дома накануне президентских выборов, подчеркивает издание.



Ранее Белый дом призвал депутатов нижней палаты проголосовать против законопроекта о выделении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов. И хотя документ не был принят, 46 конгрессменов-демократов проголосовали за него. Мучительный выбор между лояльностью партии и политической безопасностью стал привычной дилеммой для многих демократов при голосовании за Израиль, обращает внимание автор статьи в Axios.

Скорее всего и законопроект по осуждению призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа не будет принят, тем более, что он не имеет никакого практического смысла. Между тем, именно голосование по выделению помощи Украине и Израилю стало своего рода яблоком раздора в стане демократической фракции нижней палаты Конгресса. Один из конгрессменов-демократов заявил изданию, что большинство его однопартийцев занимают антиизраильскую позицию по поводу войны против ХАМАС, однако голосуют за поддержку Израиля, боясь попасть в «республиканскую ловушку» и потерять поддержку своих избирателей.
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    6 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:48
      Просто требую на следующее голосование в конгрессе выдать конгрессменам бейсбольные биты и из уважения к конгресменам в возрасте за 60 по две биты .С признаками деменции - можно дать огнестрельное оружие.Трамп ,даст команду : Понеслась!!!
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:53
      Палата представителей проголосует за осуждение призыва Байдена к прекращению огня в секторе Газа

      Интересно, а как можно ОСУЖДАТЬ призыв к прекращению огня... Можно быть против, как я например против прекращения огня на ЛБС и замораживания СВО в Украине... Нельзя давать ВСУ перевооружиться, отдохнуть, мобилизовать резервы, а потом по новой... Но "осуждать" призывы к миру вряд ли нужно... Все военные конфликты рано или поздно всё равно миром заканчиваются... Ну а потом по новой погнали... Такова реальная жизнь... am
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 13:09
        Интересно, а как можно ОСУЖДАТЬ призыв к прекращению огня...

        У них в Штатах наверное все возможно.

        Дедушка Байден на Пасху выдал такое, а потом, пару дней спустя, взял да и отказался от своих собственных слов.

        Тут (https://thepostmillennial.com/hillary-clinton-confronted-by-protesters-outside-of-glitzy-joe-biden-fundraiser-on-broadway#google_vignette) пишут, что чету Клинтонов в Нью-Йорке встретили "благодарные избиратели Демпартии" и чуть не устроили им "линчевание, обвиняя Билла и Хиллари Клинтон в военных преступлениях и убийстве миллионов на Ближнем Востоке.

        А 37 конгрессменов-демократов с подружкой Самоходного деда Нэнси Пелоси выдали открытое письмо (https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/05/biden-israel-gaza-aid) с требованием перекрыть военные транши Израилю.

        Байден же действительно вновь и вновь названивает Нетаньяху и даже пытается повышать не него голос (https://www.nytimes.com/2024/04/05/us/politics/biden-netanyahu-israel-gaza.html). Не его в таком состоянии даже сложно представить, с учетом его собственного состояния.

        Но и Трамп, пишут (https://thehill.com/policy/international/4575189-trump-israel-criticism-gop-policy/), сейчас пытается покритиковывать на Нетаньяху, к которому у него свои старые счёты.

        По всему выходит, что некогда двухпартийный произраильский консенсус превращается на наших глазах в двухпартийный антиизраильский.

        То ли еще будет, ближе к осени.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:59
      депутаты нижней палаты планируют проголосовать по законопроекту, критикующему главу Белого дома за призыв к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа.
      Это сколько же там евреев, что даже на голосование выносят такой вопрос?
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:06
      Зашибись- в этом вся амрика с её липовой дерьмократичностью, свободой права выбора и другими прелестями лже-недо-запада, когда за всё нужно платить и не
      токмо деньгами, но и кровью, на примере вна 404, исраэлевских поц ццев и прочих васслалов гей-еуропии, хара- кири-ии и соседки через проливы, ряда стран Юго Восточной Азии.
      Мойша наступил фаберже Кацману и задел случайно интересы Голдмансакса и Моргана!
      В этом 2024году Песах и маца в исраэле под ударом? А всё из- деда Дементия, как оказывается!
    5. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 13:08
      Палата представителей предлагает добить жителей сектора Газа. Может они самолично желают принять в этом участие? Делов-то немного. От Газы остался один мирняк- старики, женщины и дети. Палата представителей справится. Их предки полконтинента индейцев забили. sad

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