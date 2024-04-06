Американская пресса: В возвращение Украины к границам 1991 года не верят даже украинские законодатели

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Американская пресса: В возвращение Украины к границам 1991 года не верят даже украинские законодатели

Украинские эксперты и политические деятели, законодатели в большинстве своем не верят в то, что Киеву удастся одержать верх в вооруженном конфликте с Россией и добиться восстановления границ страны по состоянию на 1991 год. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Сейчас под контролем российской армии находится 20 процентов от той территории Украины, которая была до 2014 года. Освобожденные ВС РФ регионы уже вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, на которых большинство жителей высказались за воссоединение с российским государством. Это Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.



Украинские формирования на фронте продолжают терпеть провал за провалом. Это связано с дефицитом боеприпасов, личного состава, нарастающей демотивацией военнослужащих. Российская армия, и это признают многие эксперты и на Западе, и на Украине, взяла инициативу на фронте в свои руки и продвигается на ряде направлений.

Американское издание утверждает, что многие украинские политики уверены в том, что президент Украины Владимир Зеленский уже не знает, что делать. Отмечается и падение уровня единства украинских граждан в поддержке политики руководства страны в отношении продолжения вооруженного конфликта.

В этой связи издание публикует вывод одного из украинских депутатов, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно. Поэтому, считает политик, руководству страны необходимо сейчас скорректировать позицию относительно своих требований в рамках урегулирования конфликта.
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    15 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:32
      Я бы сказал НЕВЕРОЯТНО.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 12:03
        многие украинские политики уверены в том, что президент Украины Владимир Зеленский уже не знает, что делать.

        Как это не знает... А дербанить западную помощь и покупать для себя и своей семьи запасные аэродромы на Западе...??? Да... Несколько он уже прикупил, но их всегда мало... А снабжать супругу баблом на покупку бриллиантов... Ну не самой же ей на них зарабатывать... laughing
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:39
      возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно
      А как осторожненько пишут - "маловероятно" и это при том, что уже все понимают, что это просто невозможно.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:45
        rotmistr60 hi, просто тема с переговорами набирает и обороты и популярность, думаю(лично моё мнение) Зеленскому дадут ещё один шанс победить на поле боя, и если у ВСУ ничего не выйдет сольют проек "АнтиРоссия" подчистую. Будут пробывать другую страну в качестве тарана. А Украину повесят на Россию в плане восстоновления.
      2. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        Сегодня, 12:57
        Цитата: rotmistr60
        это просто невозможно.

        После "жестов доброй воли" и "перегруппировок", у меня в этом полной уверенности уже нет.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:41
      Дык статья американская и для американского читателя,мне прикалывает их коментарии под такими статьями.Они бы нас всех убили ,ради " демократической " Украины.Складывается такое впечатление ,что они считают что только у них оружие массового поражения.А вот зайти в коментарии не дают ,сразу банят.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 12:02
        Складывается такое впечатление ,что они считают что только у них оружие массового поражения
        У генералитета форума ВО взгляд на мир точно такой же.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          -1
          Сегодня, 13:00
          Да и вы вообще не далеко ушли,тут разглагольствовали что в Англии можно выжить при ударе Сарматом по Туманному Альбиону. laughing Рельефа Шотландии прикрвались.А если боеголовка прилетит в то ущелье между горами ,где вы будете шашлык жарить?У меня вообще безвыходная ситуация,вечно рядом стратегический объект. laughing
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            0
            Сегодня, 13:07
            в Англии можно выжить при ударе Сарматом по Туманному Альбиону.
            Не всем, но можно. Холмистый рельеф действительно снижает эффективность ЯО.
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 13:26
              Ребёнку рождённому в СССР и случившемся в армии известно- незащищённые площадные цели поражаются воздушным взрывом,защищённые наземным взрывом ,так что советую быть за горой от ВМБ и базы ВВС.Но это как повезёт. drinks
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:42
      Зашибись, можно и дальше рассуждать, а мы о перспективе и Новом обустройстве мира и взаимоотношений!
      Вна 4-04 - уже отработанный материал, так как вся территория - исконно российские земли!
      Победитель- РФ будет определять условия и требования, на которые лже-недо-западу нужно соглашаться, помня, что ядрёные государства никогда не проигрывали!
      Единая национальная территория безопасности, как устанавливает Победитель,
      от Лиссабона до Владивостока!
      Появление Многополярного мира с Новыми Центрами Силы определят создание
      новых эффективных международных площадок!
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:49
      Нужно договариваться с Победителем в лице РФ, а не мечтать лже-недо-западу о вчерашних галушках!
      Международное сообщество должно решить создание новых эффективных международных площадок Многополярного Мира с Новыми Центрами Силы, в числе которых - РФ, Глобальный ЮГ, Иран, Китай, КНДР, страны Америк Центральной и Южной !
      В новых международных организациях каждая страна имеет право голоса, независимо от численности жителей и площади государства!
      Вместо конфронтации и окончания бала вампиров всем странам предлагается торговля без ограничений и санкций, взаимоуважение
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 12:48
        [quoteВместо конфронтации и окончания бала вампиров всем странам предлагается торговля без ограничений и санкций, взаимоуважение] [/quote]...прям по Марксу, ...мир во всём мире,..мужикам по яхте...бабам любви,...нездоровым -выздоровления, здоровым не болеть, детям -образования ,а всем несогласным -по морде лица....жаль несогласных много
        1. двейра63 Ранг пользователя
          двейра63
          0
          Сегодня, 13:05
          Повеселили, спасибо! Еще добавлю Ильфа с Петровым, с Остаповским проектом " Нью-Васюки".
    6. ettore Ранг пользователя
      ettore
      +1
      Сегодня, 12:18
      Киеву удастся одержать верх в вооруженном конфликте с Россией и добиться восстановления границ страны по состоянию на 1991 год.

      Может они имеют в виду на момент когда украина была в составе СССР и хотят присоединиться к России?

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