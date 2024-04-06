Американская пресса: В возвращение Украины к границам 1991 года не верят даже украинские законодатели
Украинские эксперты и политические деятели, законодатели в большинстве своем не верят в то, что Киеву удастся одержать верх в вооруженном конфликте с Россией и добиться восстановления границ страны по состоянию на 1991 год. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Сейчас под контролем российской армии находится 20 процентов от той территории Украины, которая была до 2014 года. Освобожденные ВС РФ регионы уже вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, на которых большинство жителей высказались за воссоединение с российским государством. Это Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.
Украинские формирования на фронте продолжают терпеть провал за провалом. Это связано с дефицитом боеприпасов, личного состава, нарастающей демотивацией военнослужащих. Российская армия, и это признают многие эксперты и на Западе, и на Украине, взяла инициативу на фронте в свои руки и продвигается на ряде направлений.
Американское издание утверждает, что многие украинские политики уверены в том, что президент Украины Владимир Зеленский уже не знает, что делать. Отмечается и падение уровня единства украинских граждан в поддержке политики руководства страны в отношении продолжения вооруженного конфликта.
В этой связи издание публикует вывод одного из украинских депутатов, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно. Поэтому, считает политик, руководству страны необходимо сейчас скорректировать позицию относительно своих требований в рамках урегулирования конфликта.
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