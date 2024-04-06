Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

Однако есть традиционный вариант определения инфляции, который использовался многими предыдущими администрациями.

Да, в последние месяцы показатели инфляции снизились. Но они снизились с пиковых 18-ти процентов до 8. И никак нельзя получить при традиционных методах озвучиваемые сегодня 3,1%. Реальные показатели занижены в разы.

Бывший министр финансов США и экс-ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о том, что администрация Байдена вводит американцев в заблуждение сообщениями о том, что инфляция в стране сократилась до 3,1% в годовом выражении. По словам Лоуренса, нынешний Минфин США использует тот метод подсчёта инфляции, который ей наиболее выгоден в предвыборное время.Американский экономист:Он, по словам Саммерса, состоит в оценке роста расходов на содержание жилья и на саму жизнь тех, кто в этом жилье проживает.По словам бывшего главы американского Минфина, он совместно с другими специалистами провёл исследование с использованием указанного метода и пришёл к выводу о том, что общая инфляция в США составляет как минимум 8 процентов.Саммерс:Экономист отмечает, что в расчёт инфляции в США обычно входили издержки по использованию среднестатистической семьёй автомобиля. И эти издержки выросли на 200 долларов в месяц с момента прихода Байдена на президентский пост. Но в администрации Байдена этот показатель решили не учитывать, чтобы он не портил статистику перед выборами.