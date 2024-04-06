Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

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Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

Бывший министр финансов США и экс-ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о том, что администрация Байдена вводит американцев в заблуждение сообщениями о том, что инфляция в стране сократилась до 3,1% в годовом выражении. По словам Лоуренса, нынешний Минфин США использует тот метод подсчёта инфляции, который ей наиболее выгоден в предвыборное время.

Американский экономист:

Однако есть традиционный вариант определения инфляции, который использовался многими предыдущими администрациями.

Он, по словам Саммерса, состоит в оценке роста расходов на содержание жилья и на саму жизнь тех, кто в этом жилье проживает.

По словам бывшего главы американского Минфина, он совместно с другими специалистами провёл исследование с использованием указанного метода и пришёл к выводу о том, что общая инфляция в США составляет как минимум 8 процентов.

Саммерс:

Да, в последние месяцы показатели инфляции снизились. Но они снизились с пиковых 18-ти процентов до 8. И никак нельзя получить при традиционных методах озвучиваемые сегодня 3,1%. Реальные показатели занижены в разы.

Экономист отмечает, что в расчёт инфляции в США обычно входили издержки по использованию среднестатистической семьёй автомобиля. И эти издержки выросли на 200 долларов в месяц с момента прихода Байдена на президентский пост. Но в администрации Байдена этот показатель решили не учитывать, чтобы он не портил статистику перед выборами.
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    19 комментариев
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    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:39
      Ну, это ни для кого не секрет, что ВВП это такие хитрые цифирьки, которые позволяют творить чудеса))) вы капитализацию Эппл видели?)))
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 11:46
        Два покусанных яблока и гараж?
      2. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 11:56
        ВВП это такие хитрые цифирьки
        Так обычно говорят укры, когда им напоминают о почетном звании укропии как беднейшей страны Европы.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:39
      Вот честно... Мне абсолютно наплевать, какой реальный уровень инфляции в Америке... Меня гораздо больше интересует, какой реальный уровень инфляции у нас...??? От нас это точно также скрывают... Заявленные 7,5 % кроме как недоверия к тем кто это говорит не вызывают... Есть ложь во благо, но вряд ли это такой случай...
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 12:20
        Уровень жизни снизился, никто не спорит. Так он снизился везде - в Европе, в США. За Африку или Азию - вообще молчу, его там никогда и не было. Но подумайте - если из России сделают бандерлянд, уровень жизни повысится или снизится? Может стоит немножко потерпеть?
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:38
          Может стоит немножко потерпеть?

          А я разве к чему то другому призываю...??? Как бы то ни было живём мы по сравнению с бывшими союзными вполне неплохо... Единственное к чему я призываю, это дать нам реальные цифры инфляции и уже исходя из них что-то индексировать (ту же пенсию, например)... Ну или объяснить почему сегодня это сделать невозможно... Мы поймём... Если нам врут, значит не доверяют... Ну и зря - более терпеливый и патриотичный народ сложно найти... Даже как то обидно...
          1. Фразах Ранг пользователя
            Фразах
            -2
            Сегодня, 13:11
            На обиженных воду возят.., начиная с возникновения царства московского. Надо ещё немножко потерпеть, ещё жизнь и ещё и ещё, а там царствие небесное да неземная благодать.
            1. ТермиНахТер Ранг пользователя
              ТермиНахТер
              +2
              Сегодня, 13:22
              Ага, царство небесное в виде колониальной администрации, как в бандерлянде)) им тоже много сказок рассказывали, как хорошо они будут жить без России))) можете у них спросить, как хорошо им живется. При чем, хорошо они стали жить еще до 2014 года.
            2. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 13:23
              Мне за недоверие к народу обидно, а вам за весь наш народ... Мол он всегда был какой то не тот ... Извиняйте, но другого у нас для вас нету...
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                0
                Сегодня, 13:31
                За что я, русский, должен извиняться?
                За то, что мир я от фашизма спас?
                За то, что не хочу я притворяться,
                Что верю в то что, Запад любит нас?
                За то, что разгромил Наполеона?
                За то, что в космос первым полетел?
                Или за то, что кто-то беспардонно,
                Мою страну унизить захотел...???
                За то, что за Донбасс я умираю?
                За то, что дал вам уголь, нефть и газ?
                За что мне извиняться я не знаю,
                Не жду я извинений и от вас!!!
      2. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 13:44
        К сожалению во всех странах статистика врет в угоду правящим элитам. Лично я для корректирую все такие данные с коэффициентом 2. Получается примерно то как есть на самомо деле. Например с США это тоже рабоатет 3,1*2= 6,2. Но тут уж штаты перестарались так, что просто вранье зашкаливает.
        Наши 7,5% по моей методике превращаются в 15%. Я думаю с такой цифрой больше людей согласится.
    3. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 11:52
      Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы
      ну так и у нас она 6% recourse
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:55
      Зашибись,би дэ Фашингтона - они не одиноки в своих подсчётах!
      Большинство финансовых и статистических органов стран всего мира грешат этим,
      не исключая РФ!
      По разным данным и источникам информации цифры могут отличаться в разы!
      Мой глаз и личный кошелёк точнее определяет инфляцию, не дожидаясь
      официальных цифр, бурно протестуя, уменьшением удовольствий за
      зря- плату, пошти не сдвинувшуюся к увеличению, на фоне тех же удовольствий, которые можно было купить на те же деньги 10 -20 лет назад!
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:57
      Реальные показатели занижены в разы.
      А, что делать - выборы на носу, а тут инфляция растет.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:01
      Зашибись, нам бы самим в РФ подсуетиться и не петь,хоть и не патриотично, - мои финансы поют романсы?
      С ностальгией вспоминаем времена СССР- эпохи планирования от числа
      планирумых детей до количества поездок к родственни кам и за бугорье!
    7. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      -2
      Сегодня, 12:11
      Это что зрада или перемога??? Редакторы ВО людей не интересует инфляция в США! Но меня очень интересует, когда захожу в свой магазин и вижу ЭТИ цены. А также бензин на заправке!
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:17
        Можно съездить на Украину и сравнить цены с тамошними - сразу станет легче)))
        1. Victor19 Ранг пользователя
          Victor19
          -1
          Сегодня, 12:41
          Зачем мне твоя 404! Почему я должен сравнивать нашу страну с несуществующим государством? Частники ломят цены, а нам предлагается сравнивать нашу страну с помойкой.
          1. ТермиНахТер Ранг пользователя
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 13:25
            Можешь сравнить с Германией или Францией. У меня и там, и там приятели живут. И в США. И все в один голос говорят, что жить стало сложнее и проблемнее. А вы хотите коммунизм в отдельно взятой квартире? так не бывает - извиняюсь заранее, если огорчил)))

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