Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы
Бывший министр финансов США и экс-ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о том, что администрация Байдена вводит американцев в заблуждение сообщениями о том, что инфляция в стране сократилась до 3,1% в годовом выражении. По словам Лоуренса, нынешний Минфин США использует тот метод подсчёта инфляции, который ей наиболее выгоден в предвыборное время.
Американский экономист:
Он, по словам Саммерса, состоит в оценке роста расходов на содержание жилья и на саму жизнь тех, кто в этом жилье проживает.
По словам бывшего главы американского Минфина, он совместно с другими специалистами провёл исследование с использованием указанного метода и пришёл к выводу о том, что общая инфляция в США составляет как минимум 8 процентов.
Саммерс:
Экономист отмечает, что в расчёт инфляции в США обычно входили издержки по использованию среднестатистической семьёй автомобиля. И эти издержки выросли на 200 долларов в месяц с момента прихода Байдена на президентский пост. Но в администрации Байдена этот показатель решили не учитывать, чтобы он не портил статистику перед выборами.
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