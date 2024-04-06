В Белоруссии задержали работавшего на украинскую военную разведку местного жителя, передававшего данные об ОТРК «Искандер»

Оперативники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали очередного агента украинской военной разведки. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-4».Работавший на Главное управление разведки Минобороны Украины житель Белоруссии Павел Чуркин использовал позывной «Блэйд». Он выходил на связь с кураторами из военной разведки соседней страны и по их заданию снимал места расположения оперативно-тактического комплекса «Искандер».В дальнейшем шпион собирался передать эти снимки украинским разведчикам. Взамен на это украинские спецслужбы обещали Чуркину сделать коридор для его перехода на украинскую территорию.Ранее Чуркин привлекался к уголовной ответственности за оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко. То есть, спецслужбы РБ задержали «идейного» противника государства, который сотрудничал с украинской разведкой по политическим, а не финансовым соображениям.Отметим, что украинская разведка ведет активную деятельность на территории соседней Белоруссии. Ранее белорусские власти неоднократно говорили о том, что страны Запада и Украина планируют дестабилизировать ситуацию в стране.Украинскую разведку интересует и потенциал белорусской армии, и, в еще большей степени, находящиеся на территории республики российские войска, военная техника и вооружения. Эта информация необходима Киеву для оценки перспектив возможного вторжения ВС РФ на Украину с белорусской территории.

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