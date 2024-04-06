В Белоруссии задержали работавшего на украинскую военную разведку местного жителя, передававшего данные об ОТРК «Искандер»

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В Белоруссии задержали работавшего на украинскую военную разведку местного жителя, передававшего данные об ОТРК «Искандер»

Оперативники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали очередного агента украинской военной разведки. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-4».

Работавший на Главное управление разведки Минобороны Украины житель Белоруссии Павел Чуркин использовал позывной «Блэйд». Он выходил на связь с кураторами из военной разведки соседней страны и по их заданию снимал места расположения оперативно-тактического комплекса «Искандер».



В дальнейшем шпион собирался передать эти снимки украинским разведчикам. Взамен на это украинские спецслужбы обещали Чуркину сделать коридор для его перехода на украинскую территорию.

Ранее Чуркин привлекался к уголовной ответственности за оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко. То есть, спецслужбы РБ задержали «идейного» противника государства, который сотрудничал с украинской разведкой по политическим, а не финансовым соображениям.

Отметим, что украинская разведка ведет активную деятельность на территории соседней Белоруссии. Ранее белорусские власти неоднократно говорили о том, что страны Запада и Украина планируют дестабилизировать ситуацию в стране.

Украинскую разведку интересует и потенциал белорусской армии, и, в еще большей степени, находящиеся на территории республики российские войска, военная техника и вооружения. Эта информация необходима Киеву для оценки перспектив возможного вторжения ВС РФ на Украину с белорусской территории.
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    17 комментариев
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    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:49
      Павел Чуркин использовал позывной «Блэйд».

      Не понятно как он снимал позиции и "Искандерами", значит он имел доступ на эту территорию, имея ранее судимость. "Блэйд"(англ) - это "Бритва", видно очень опасен, рецедивист, судить и закрыть за решетку на очень долго.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +7
        Сегодня, 11:53
        "Блэйд"(англ) - это "Бритва"
        Это "лезвие", или -применительно к пропеллеру-"лопасть". Бритва- razor.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 11:55
          Болторез
          Это "лезвие", или -применительно к пропеллеру-"лопасть".

          Все правильно- "лезвие"
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            0
            Сегодня, 13:36
            Ну вот теперь этого ИДЕЙНОГО белорусского РЕЦИВИСТА Павла Чуркина после трибунала расстреляют в Р.Беларусь за измену Родине в пользу иностранного государства!
            И правильно сделают!

            Александр Лукашенко - молодец! Он правильно понимает, что с такими Иудами Р.Беларусь действительно нужно делать и сопли им за их мнимое раскаяние утирать им не будет!
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +6
        Сегодня, 11:54
        Раз он имел ранее судимость - ему точно грозит вышка, но никак небо в клеточку на длительный срок.
      3. guest Ранг пользователя
        guest
        +2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: frruc
        судить и закрыть за решетку на очень долго.

        В Белоруссии смертная казнь есть.
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +5
      Сегодня, 11:49
      Да здравствует Беларуссия! Только здесь можно этой мразоте применить вышку с пропуском к бандере.
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Roust
        Только здесь можно этой мразоте применить вышку с пропуском к бандере.

        Скорее так и будет с этим шпионом.
    3. Комментарий был удален.
    4. Stanley Smith Ранг пользователя
      Stanley Smith
      +2
      Сегодня, 11:53
      Дело Мальчиша-Плохиша живет. Лет до 15 стабильной жизни себе таки заработал. Молодец.
    5. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +3
      Сегодня, 11:53
      В Белоруссии задержали работавшего на украинскую военную разведку местного жителя, передававшего данные об ОТРК «Искандер»

      Капец мужику!
      У батьки не забалуешь - либо вышка либо небо в клеточку на долгий срок.
      1. Стас1973 Ранг пользователя
        Стас1973
        0
        Сегодня, 12:59
        Да, реально, не забалуешь. Начальников, что просохатили передвижения комплексов - их трогать нельзя. А оленя, который снял передвижение - его, конечно, посадим. Он мог передать инфу. Сссука, какой дибилизм. Дай Бог, найдется вменяемый следак, который тему раскрутит. И найдет реальных виновных
        1. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          +1
          Сегодня, 13:07
          найдется вменяемый следак, который тему раскрутит. И найдет реальных виновных

          У Батьки всегда есть вменяемый следак. Эти следаки и так бояться Батьку не на шутку. И ради своего места, поверьте, начнуть "землю" копытами так, что мало потом не покажется. Да и наши, российские следаки могут помочь в этом деле.
    6. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +2
      Сегодня, 12:13
      Все правильно и поучительно. "Награда" нашла своего героя!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:18
      использовал позывной «Блэйд»
      Правильнее псевдоним, который выбирает себе завербованный агент. "Лезвие" КГБ Белоруссии оказалось острее и в умелых руках. Там с такими цацкаться не будут.
    8. ettore Ранг пользователя
      ettore
      +2
      Сегодня, 12:24
      В дальнейшем шпион собирался передать эти снимки украинским разведчикам. Взамен на это украинские спецслужбы обещали Чуркину сделать коридор для его перехода на украинскую территорию.

      Вот зачем этим на ту территорию, хотят быстрее сдохнуть? Так пусть тут сразу убьются об стену и страдать не надо.
    9. Стас1973 Ранг пользователя
      Стас1973
      -4
      Сегодня, 12:52
      Какой сивый бред. Могу много историй рассказать, как под некую статью неугодных подводят. Чтоб палку срубить. Не отрицаю, что фигурант негодяй. Но так топороно работать.... И смех, и грех. А кому-то сидеть. Самое смешное, брать нужно тех, кто не обеспечил секретность передвижения комплексов, а не этого утырка. Как обычно, крайнего дибила нашли.
    10. ric Ранг пользователя
      ric
      +1
      Сегодня, 13:12
      2 года назад на одном из железнодорожных переездов под Минском , я каждый день видел эшелоны войск и техники РФ. Её перевозили так топорно, без маскировки , в светлое время суток .
      А сейчас в 2024 г. будут судить какого-то чудика который видел передвижение эшелонов с военной техникой , и никто не задаст вопрос почему это он мог увидеть , надо самих начальников от МО судить за разгильдяйство и служебную халатность .
      А у нас как всегда виноват крайний ( и самое страшное он в прошлом проходил по политической ст.) , то есть стрелочник, а не генералы.

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