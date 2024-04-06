Рамзан Кадыров: Три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

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Рамзан Кадыров: Три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в скором времени в спецназ «Ахмат» вступят несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер».

По словам Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл переговоры с руководящим составом ЧВК «Вагнер», результатом которых стало согласие перейти в «Ахмат» одного из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор», а также трёх тысяч «вагнеровцев».



Необходимые вакансии в составе спецназа уже выделены Минобороны России и сейчас решаются организационные вопросы, отметил глава Чечни.

«Ратибор» долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артобстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата». Это заслуживает уважения

- написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни высоко оценил подготовку бывших бойцов ЧВК «Вагнер» и их вклад в специальную военную операцию.

Глава Чеченской Республики назвал присоединение бывших «вагнеровцев» к «Ахмату» стратегически важным шагом, который «окажет существенное влияние на ход СВО».

Напомним, что в освобождении важного донецкого города Артёмовска в мае прошлого года ведущую роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».
  • Телеграм-канал «Kadyrov_95»/скриншот видео
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34 комментария
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  1. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +3
    Сегодня, 12:16
    Добро пожаловать, "Вагнер"! Удачи в вашем нелёгком деле! Победа будет за нами!
    1. major071 Ранг пользователя
      major071
      +4
      Сегодня, 12:40
      Приветствую это решение. После провала попытки сформировать подразделения ЧВК Вагнер под крылом Росгвардии, половина личного состава компании ушла в другие подразделения. Апти Алаутдинов через Кадырова пробил создание отдельного полка из вагнеровцев, причем за ними сохраняются все знаки, флаги и командование. Т.е. в составе спецназа "Ахмат" появится отдельное подразделение ЧВК "Вагнер". Думается, многие бойцы компании пойдут под руку Ратибора, поскольку он один из самых авторитетных командиров Вагнера. А Кадырову спасибо за спасение части компании. soldier
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 12:55
        Предложение еще до нг было, т.к. по РГ понятно дело завяло. И сборы и т.д. - все ок, а потом просто извини парень, ты нам не подходишь. Но вот рискнуть щас в Ахмат - хоть там есть свои пацаны в т.ч. Контакты реальные и т.д. Но...
        Тут я башкой рискую (с) Брат
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +2
        Сегодня, 13:15
        Цитата: major071
        Апти Алаутдинов через Кадырова пробил создание отдельного полка из вагнеровцев, причем за ними сохраняются все знаки, флаги и командование.


        Всё равно это будет уже не тот Вагнер… без Пригожина/Уткина и тех командиров и бойцов что отказались переходить в подчинение МО, и ушли в Африку это будет несколько иная структура в составе Ахмата который относится к Росгвардии, и помнится попытки собрать Вагнер в состав Росгвардии уже были (с сыном Пригожиным Павлом). Параллельно этому процессу, происходило перевербовка бойцов под знамя МО (с заключением контракта) и те кто хотел ушёл в МО.

        Так что теперь это только осколки той знаменитой структуры….
        1. major071 Ранг пользователя
          major071
          0
          Сегодня, 13:40
          Aleksandr21
          Всё равно это будет уже не тот Вагнер

          Полностью согласен, прежнего Вагнера больше не будет. Компания держалась только на Пригожине и его харизме, с его уходом пропала та объединяющая сила, которая держала всю компанию вместе. Последние события показали, что не все командиры согласны с курсом, выбранным Лотосом, сейчас идет разделение компании на несколько частей. Да, часть ЧВК Вагнера продолжает действоать в Африке, но это уже не та компания, что была раньше. Если проще сказать, то части компании уходят под крыло государства. ИМХО, зря Пригожин пошел против властей, сейчас бы он очень пригодился. hi
  2. К_4 Ранг пользователя
    К_4
    +11
    Сегодня, 12:25
    Знаете, возможно, скажу крамолу. А меня вот такие новости беспокоят. Получили новые бронемашины, получили новое вооруженее, построен новый тренировочный центр, переши 3 тыс. опытных бойцов. И тут же смотри другие новости, там запретил, там заставил извениться, тут отпустили его друганов с оружием, там избили русского. Нет впечатления что мы растим кадавра? Маленькое, но очень воинственное гос-во, которое когда-то попробует взять своё?
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +9
      Сегодня, 12:42
      Цитата: К_4
      Маленькое, но очень воинственное гос-во, которое когда-то попробует взять своё?

      Оно итак берёт своё в виде ежегодной сотни миллиардов безвозмездных поступлений...
      Что будет, если эти миллиарды перестанут поступать?
    2. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      -2
      Сегодня, 12:45
      Цитата: К_4
      Нет впечатления что мы растим кадавра? Маленькое, но очень воинственное гос-во, которое когда-то попробует взять своё?

      У страха глаза велики. Бойцы "Вагнер" снискали себе воинскую славу, всё остальное - от лукавого, грязь и шелуха политики. Подразделения переформатированы и стремятся в бой за Родину, и за вас в том числе...
    3. Александр Ра Ранг пользователя
      Александр Ра
      +3
      Сегодня, 12:49
      Наша конституция пестрит от «иные формы», в которые «органично» и респектабельно встраиваются элементы дезорганизации на национальном уровне, в экономике, культуре, в обороне.
    4. Shelest2000 Ранг пользователя
      Shelest2000
      +5
      Сегодня, 12:57
      Нет впечатления что мы растим кадавра?

      Его уже вырастили, когда взяли на службу всех этих бандитов, ранее воевавших против России. И сделали из них преторианскую гвардию сами знаете кого - думаете просто так Чечню заваливают деньгами,обучают боевиков по высшим стандартам,снабжают новейшим оружием и закрывают глаза на их преступления в самой России. Одно недавнее задержание такого бармалея с автоматами, пистолетами и патронами в багажнике, с последующим освобождением и принесением извинений о задержании ?
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 13:19
      Ну я не крамолой скажу.

      2000 год... Грозный, Шали, Дуба-Юрт и т.д. в течении месяца взяты под контроль, в марте гелик ДР решил отметить в Комсомольском. Заутюжили так, что больше отрядов 40-60боевиков они толком и не собирали... максимум - все знают где и когда. В комсомольском (я знаю неофициальные данные) - и с нашей и с ихней.... Они выбрались только потому, что шкура продажная была. am У многих отрядов были наместники Хаттаба. И многие отряды переходили на нашу сторону в итоге, убив эмиров этих. Отряды кстати больше чем на половину состояли из арабских наемников. Своих ресурсов у них не было, как и у 404 щас... жили чисто за счет западного бабла и т.д.
  3. solar Ранг пользователя
    solar
    +2
    Сегодня, 12:25
    он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата»

    А Ахмат разве не в Брянской области? Писали, что именно они задерживали террористов и уши им резали.
    Если в Брянской, то о какой "зоне боевых действий" идёт речь?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:32
      Просто по ротации подразделения выводят в западные регионы с фронта.
    2. major071 Ранг пользователя
      major071
      +4
      Сегодня, 12:33
      Все подразделения из Чечни носят название "Ахмат", как входящие в состав Минобороны, так и Росгвардии. Спецназ "Ахмат" воюет на Донецком направлении, в частности в районе Белогоровки. Также подразделения "Ахмата" прикрывают границы "старых" регионов России. Вообще же подразделения "Ахмата" можно встретить по всему фронту. hi
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        +2
        Сегодня, 13:19
        Это понятно. Но почему не "Белгород 1" и т.д? Почему "Ахмат"? И каким командирам они подчиняются, русским? Не, народ, возможно я параноик, но как-то не нравится мне это. Почему МО не смогло пристроить опытных вояк. Часть вроде Батька забрал, это хоть хорошо, а тут...Людей можно переформатировать, мотивировать, забить мозги...Почему наши структуры их не забрали, ответьте.
    3. Мекей Иптышев Ранг пользователя
      Мекей Иптышев
      +6
      Сегодня, 12:40
      Позразделения "Ахмат" - их много, все на разных участках. Как я понял из общения с "ахматовцами" из нашей республики, да и по новостям. Идет набор, собирается условно 300 человек, батальон. Проходят подготовку, боевое слаживание, чтобы банально знать командиров групп, взводов. И едут в зону СВО на определенный участок.
      Новая группа, батальон проходит сборы и едет туда, куда прикажут. И получается, что воюют в разных местах. Также, как и во всех разных добровольческих формированиях. У БАРСов только удобно: БАРС-13, БАРС-10 и т.д. И легко понять, что это разные отряды.
      1. КолВизин Ранг пользователя
        КолВизин
        +4
        Сегодня, 13:03
        Понятно. А чеченцы то там есть?
    4. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Сегодня, 12:48
      Цитата: solar
      Если в Брянской, то о какой "зоне боевых действий" идёт речь?

      Брянщина - часть прифронтовой зоны и, пока возрождаются полноценные ДШГ ПВ, их роль надо кому то выполнять, закрывая границу от всякого сброда типа новых власовцев...
  4. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +4
    Сегодня, 12:29
    Good luck and best wishes. good
  5. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:37
    командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов
    На фото, форма штатовская? Как более удобная или престижная..... recourse
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 12:45
      форма штатовская?
      Расцветка-Вritish MTP (multi-terrain pattern) или ее комерческая вариация.
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 13:14
        [quote=Болторез][quote] Расцветка-Вritish MTP (multi-terrain pattern) или ее комерческая вариация.[/quote]Так и я о том, дешевые панты на "серьезном" гражданине, а вроде с укропами не долго общался.... belay
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          0
          Сегодня, 13:18
          дешевые панты
          Это Crytek, а MTP по отзывам работает хорошо.
    2. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +4
      Сегодня, 12:50
      Цитата: Mavrikiy
      командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов
      На фото, форма штатовская? Как более удобная или престижная..... recourse

      Кроссовки тоже не уставные, но бежать в них удобнее..
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 13:10
        Цитата: isv000
        Кроссовки тоже не уставные, но бежать в них удобнее..

        Да ради бога. Вопрос куда? feel Волка ноги кормят, это святое, а вот панты дешевые, это не комильфо, тем более для босса ажжж спецназа. request
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: isv000
          Кроссовки тоже не уставные, но бежать в них удобнее..

          Да ради бога. Вопрос куда? feel Волка ноги кормят, это святое, а вот панты дешевые, это не комильфо, тем более для босса ажжж спецназа. request

          Этот "босс спецназа", как вы его обзываете, в любую минуту может оказаться в бою, в отличие от вас и, потому, форма и обувь на нём должны быть удобные и ноские, позволяющие работать в любом положении. Стыдно топить за уставной внешний вид, товагищь, когда Родина в опасности! Блеснём по уставу на Крещатике, в парадном строю! hi
          1. Mavrikiy Ранг пользователя
            Mavrikiy
            +1
            Сегодня, 13:31
            Цитата: isv000
            товагищь, когда Родина в опасности! Блеснём по уставу на Крещатике, в парадном строю!
            belayтовагищь, когда Родина в опасности! Ваша возможно, моя нет. request Что касается парада, то давай погодим пока. У каждого свой вкус, по мне лучший парад дал Сталин в Берлине, где была не форма, но содержание.... которое заставило отказаться от "Немыслемое". feel
            Этот "босс спецназа", как вы его обзываете, в любую минуту может оказаться в бою, в отличие от вас
            Ты сам то веришь, в то что пишешь? fool hi
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 12:45
    Зашибись, не нужно прогибаться под изменчивый мир- гитлеры приходят и уходят, а народы остаются!
    Сначала Вас знала одна страна, потом список стал увеличиваться с неимоверной скоростью!
    Вы- гордость и сила нашего Отечества, кровью доказавшие всему миру непобедимость российского духа и российского оружия в профессиональных руках с профессиональными и расчётливыми головами!
    Африка, Азия, Южная Америка преклоняется перед вами, мы тоже за ваше мужество и героизм!
    Только новых Побед славным воинам!
    А музыка вечна!
  7. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 12:55
    Как сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в скором времени в спецназ «Ахмат» вступят несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер».
    Вполне себе разумное решение и Ратибора упрекать не в чем абсолютно. Так же как и поддержавших его бойцов которые надеюсь поддержат прежний уровень осуществления профессиональной деятельности. Однако сложно не согласиться с тем мнением в котором лично я неодинок что ЧВК "Вагнер" не удалось сохранить не смотря на уход Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, а также последовавший общественный "резонанс" и "деятельность" СМИ.
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: oppozite28
      Однако сложно не согласиться с тем мнением в котором лично я неодинок что ЧВК "Вагнер" не удалось сохранить не смотря на уход Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, а также последовавший общественный "резонанс" и "деятельность" СМИ.

      Мало того, Суровикина и Попова задвинули не понять куда, в то время как Шойгу и Герасимова даже ветерок не коснулся...
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 13:45
        Мало того, Суровикина и Попова задвинули не понять куда, в то время как Шойгу и Герасимова даже ветерок не коснулся...
        Кто-то предположил что качественно осуществлять и исполнять свои прямые служебно-должностные обязанности Суровикин, Попов могут и на других не менее ответственных должностях. А что касается должностных лиц из Министерства Обороны ничего удивительного, скорее обычная, рутинная ,каждодневная работа , которая по предварительным итогам СВО не осталась без внимания.
  8. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 12:59
    Хорошая новость. Чеченцы и Вагнер вместе окажут существенное влияние на ослабленного противника.
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Carlos Sala
      Хорошая новость. Чеченцы и Вагнер вместе окажут существенное влияние на ослабленного противника.

      Бредить изволите? Соболезную. fool Вагнер, это Вагнер и его место в Африке, где много диких обезьян, читай французов. Их дело спецоперации, а не штурмовка. request
  9. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 13:21
    Молодцы Ребята, Удачи Вам Всем и Здоровья❗❗❗

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