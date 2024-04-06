Рамзан Кадыров: Три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»
34
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в скором времени в спецназ «Ахмат» вступят несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер».
По словам Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл переговоры с руководящим составом ЧВК «Вагнер», результатом которых стало согласие перейти в «Ахмат» одного из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор», а также трёх тысяч «вагнеровцев».
Необходимые вакансии в составе спецназа уже выделены Минобороны России и сейчас решаются организационные вопросы, отметил глава Чечни.
«Ратибор» долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артобстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата». Это заслуживает уважения
- написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни высоко оценил подготовку бывших бойцов ЧВК «Вагнер» и их вклад в специальную военную операцию.
Глава Чеченской Республики назвал присоединение бывших «вагнеровцев» к «Ахмату» стратегически важным шагом, который «окажет существенное влияние на ход СВО».
Напомним, что в освобождении важного донецкого города Артёмовска в мае прошлого года ведущую роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер». ⠀
Телеграм-канал «Kadyrov_95»/скриншот видео
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация