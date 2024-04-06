Рамзан Кадыров: Три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

«Ратибор» долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артобстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата». Это заслуживает уважения

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в скором времени в спецназ «Ахмат» вступят несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер».По словам Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл переговоры с руководящим составом ЧВК «Вагнер», результатом которых стало согласие перейти в «Ахмат» одного из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор», а также трёх тысяч «вагнеровцев».Необходимые вакансии в составе спецназа уже выделены Минобороны России и сейчас решаются организационные вопросы, отметил глава Чечни.- написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни высоко оценил подготовку бывших бойцов ЧВК «Вагнер» и их вклад в специальную военную операцию.Глава Чеченской Республики назвал присоединение бывших «вагнеровцев» к «Ахмату» стратегически важным шагом, который «окажет существенное влияние на ход СВО».Напомним, что в освобождении важного донецкого города Артёмовска в мае прошлого года ведущую роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».