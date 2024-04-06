Украинский вице-премьер: главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия

Главные противники вступления Украины в НАТО – это США и Германия. Все остальные государства альянса готовы поддержать стремления Киева.Такое заявление сделала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире местного телеканала «Рада».- считает чиновница.Она отметила, что высказалась по данному вопросу только после того, как информация стала открытой. Несложно догадаться, что Стефанишина подразумевает недавнюю публикацию в газете The New York Times, где упоминалась негативная позиция Вашингтона и Берлина относительно членства Украины в НАТО.Украинская чиновница отмечает, что после обнародования такой информации США и ФРГ обращают внимание общественности на то, что не поддерживают стремления Киева не только они, но также Венгрия и Словакия. На это Стефанишина замечает, что ключевым является именно мнение Вашингтона и Берлина, а не Будапешта и Братиславы.Американские и немецкие партнеры считают, что будет преждевременным уже в этом году делать Киеву официальное приглашение в Североатлантический альянс, так как этот шаг выходит за рамки разговоров и является реальным решением.О намерении подать заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке украинский президент Владимир Зеленский объявил еще в 2022 году. Комментируя планы Киева, глава альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что их невозможно реализовать, пока Украина участвует в вооруженном конфликте.

Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух стран

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»