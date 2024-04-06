Украинский вице-премьер: главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия
Главные противники вступления Украины в НАТО – это США и Германия. Все остальные государства альянса готовы поддержать стремления Киева.
Такое заявление сделала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире местного телеканала «Рада».
- считает чиновница.
Она отметила, что высказалась по данному вопросу только после того, как информация стала открытой. Несложно догадаться, что Стефанишина подразумевает недавнюю публикацию в газете The New York Times, где упоминалась негативная позиция Вашингтона и Берлина относительно членства Украины в НАТО.
Украинская чиновница отмечает, что после обнародования такой информации США и ФРГ обращают внимание общественности на то, что не поддерживают стремления Киева не только они, но также Венгрия и Словакия. На это Стефанишина замечает, что ключевым является именно мнение Вашингтона и Берлина, а не Будапешта и Братиславы.
Американские и немецкие партнеры считают, что будет преждевременным уже в этом году делать Киеву официальное приглашение в Североатлантический альянс, так как этот шаг выходит за рамки разговоров и является реальным решением.
О намерении подать заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке украинский президент Владимир Зеленский объявил еще в 2022 году. Комментируя планы Киева, глава альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что их невозможно реализовать, пока Украина участвует в вооруженном конфликте.
- соцсеть/Ambassador Julianne Smith
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