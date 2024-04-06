Украинский вице-премьер: главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия

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Украинский вице-премьер: главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия

Главные противники вступления Украины в НАТО – это США и Германия. Все остальные государства альянса готовы поддержать стремления Киева.

Такое заявление сделала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире местного телеканала «Рада».



Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух стран

- считает чиновница.

Она отметила, что высказалась по данному вопросу только после того, как информация стала открытой. Несложно догадаться, что Стефанишина подразумевает недавнюю публикацию в газете The New York Times, где упоминалась негативная позиция Вашингтона и Берлина относительно членства Украины в НАТО.

Украинская чиновница отмечает, что после обнародования такой информации США и ФРГ обращают внимание общественности на то, что не поддерживают стремления Киева не только они, но также Венгрия и Словакия. На это Стефанишина замечает, что ключевым является именно мнение Вашингтона и Берлина, а не Будапешта и Братиславы.

Американские и немецкие партнеры считают, что будет преждевременным уже в этом году делать Киеву официальное приглашение в Североатлантический альянс, так как этот шаг выходит за рамки разговоров и является реальным решением.


О намерении подать заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке украинский президент Владимир Зеленский объявил еще в 2022 году. Комментируя планы Киева, глава альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что их невозможно реализовать, пока Украина участвует в вооруженном конфликте.
  • соцсеть/Ambassador Julianne Smith
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17 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 12:14
    С подачи поленьев и три болтов, забыли? Поленья, как самый крупный квадрометрами сосущий вымя Гей- росоюза , аппетиты которых только увеличиваются, не хотят потерять доступ к дойной корове Гейро- союзаи НАТО не надо, в том числе!
    У би дэ Фашингтона и саксо-наглии поленья и триболты по традиции с давних времён в любимчиках, на право одними из первых ввязываться в прокси- войны, оставляя чистыми
    ручки кукловодов за лужей и проливами!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:01
      главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия

      США и Германия эти две страны и оплачивают в основном все материальные издержки участия Украины в этой войне... А кто платит за девушку, то её и пользует... И обещать жениться не значит жениться... Так что мечты окраины о тихой и сытной семейной жизни в НАТО, так и останутся пока мечтами... Да и приняв эту страну проглота в альянс издержки окажутся настолько большими, что и сам Альянс распадётся...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:18
    «Главные противники вступления Украины в НАТО – это США и Германия» —

    — Главное,что Эстония с Латвией за ...
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 12:22
    негативная позиция Вашингтона и Берлина относительно членства Украины в НАТО
    От Вашингтона и Берлина киев уж точно не ожидал такого "подарочка". Правильно говорят, что "не все то золото, что блестит". А в отношении киева еще и воняет.
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 12:33
      Правильно говорят, что "не все то золото, что блестит".
      ...свежий навоз тоже блестит...главное в оценщике товара
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Крымский партизан 1974
        .свежий навоз тоже блестит...главное в оценщике товара

        "Вижу блестит, думаю цепочка золотая, поднимаю, а это сопля".
  4. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 12:23
    краинский вице-премьер: главные противники вступления Украины в НАТО – США и Германия
    recourse РЕшение проблемы в разрушении их. request Бог вам в помощь хуторяне. feel Потенциал деконструкции у вас огромный....
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:26
    Вот же блин...Не проходит халява...Так то все выделенные-разворованные миллиарды можно было бы заныкать и клянчить помощь до посинения, до развязывания ТМВ...
  6. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 12:37
    Комментируя планы Киева, глава альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что их невозможно реализовать, пока Украина участвует в вооруженном конфликте.
    ...то есть , если не морочить голову тупым...то прямым текстом...РАСЧЛЕНЁНКА...после которой расчленённые войдут в гейропу и в нате, а остальные сами по себе...ну а чё ..Югославский вариант
  7. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:40
    Янки и фрицы,вероятно,понимают,что если взять краину в нату,то придётся не только оплачивать аппетиты Куева,но и нарваться на требования воевать вместо краины...а с остальных взять нечего-они сами живут за счёт этих двух.
  8. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 12:42
    Германия то понятно, всегда против была, а вот янкесы чего-то переобулись. Они изначально не были против вступления в НАТО укропа и даже пытались убедить в этой необходимости несогласных.
  9. Kwasar9000 Ранг пользователя
    Kwasar9000
    +1
    Сегодня, 13:02
    Как так то, а как же европейская солидарность, кружевные трусики и т. п.? Немца на стельки, Байден через пару месяцев и сам окучуриться, вот и заживут! Правда жрать уже нечего, и со светом проблемы, ну это так - мелочь. Вот контрибуцию с России возьмут ( winked ) и заживут...
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:05
    Украину в НАТО примут только в знак уважения ,была такая страна и поставят свечку за упокой,папа молебен прочитает.
  11. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 13:09
    Хоть какое-то проявление здравого смысла. Зачем в нато очередная держаба-побирушка? Уже достаточно прибалтийских лимитрофов. Ценность усраины может быть только как поставщика дешёвого пушечного мясо, да и оно сейчас заканчивается благодаря стараниям зелебобика.
  12. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 13:18
    Вступление Украины в НАТО невозможно сейчас по причине военного конфликта, а там глядишь и вступать уже некому будет, хотелось бы именно Так❗❗❗
  13. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 13:19
    В 2008 году рассматривалось потенциальное членство усраины в нато с участием её представителей в военно-транспортной авиации (печально известная "мрия") и инженерных войсках альянса. Но на сейчас и то, и другое уже профукано стараниями гениев от всу.
  14. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:22
    Зашибись, а зря мы радуемся, судя по числу одобрям`C решение сходняка НАТО не надо!
    А ситуёвина просста, как умывальник: при приёме вна 404 в нату, последняя развалилась бы даже раньше, чем произойдёт традиционный пышный приём с подъёмом флагов и прочими ритуалами банды НАТО не надо!
    Объясняю- положенные и выделенные гроши, как правило, большая часть би дэ за Фашингтоном,
    уплывут в карманы бандерфюрера и его хрюкорылых Квартала 95 навсегда и без права поиска и надежды, а вооружения поставленные вна 404 с таким непосильным трудом, находят применение на Чёрном рынке и далее во всех частях света,оставляя фланги НАТО не надо неприкрытыми!
    Упущена такая возможность развала НАТО не надо без единого выстрела, лишь за счёт приёма нового безбашенного члена, не говоря о других прелестях общения руководства НАТО не надо с бандерфюрером вна 404!

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