В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ о подготовке ВС РФ наступления на Харьков

6
В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ о подготовке ВС РФ наступления на Харьков

В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ Андрея Ермака о подготовке ВС РФ наступления на Харьков. Ранее в интервью американскому изданию Politico Ермак заявил, что на Украине наступил «критический момент» и призвал республиканцев в палате представителей Конгресса США как можно скорее утвердить выделение военно-финансовой помощи Киеву.

При этом в статье со ссылкой на слова главы администрации Зеленского говорится, что Ермак заявил, что основной целью российской армии станет взятие Харькова. По мнению главы ОПУ, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью подготовки россиян к крупному наступлению. При этом наиболее активным атакам подвергается именно Харьковская область и административный центр, где выведены из строя основные генерирующие электроэнергию объекты, пишет Politico. В статье сообщается со ссылкой на слова руководителя администрации Зеленского, что масштабное наступление ВС РФ, скорее всего, начнется в мае-июне.



В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало

— заявила пресс-секретарь офиса президента Украины Дарья Заривная.

Однако после этого заявления спикера ОПУ американское издание не стало редактировать статью, оставив цитаты Ермака по поводу приоритетности для российского командования наступления именно на Харьков без изменений.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выступил с опровержением сообщений неких оппозиционных российских СМИ о предстоящем наступлении ВС РФ на Харьков. Представитель военной разведки сослался на то, что в данный момент не наблюдается концентрации российских войск на этом направлении. В ГУР считают, что «вбросами» о наступлении на Харьков Москва стремится посеять панические настроения среди жителей Украины.

Между тем, появляются новые подробности комбинированных ударов ВС РФ по военным целям в Харькове. Удары наносились вчера вечером и в ночь на 6 апреля. Украинская пропаганда традиционно утверждает, что пострадали исключительно гражданские объекты.

Российские паблики с этим особо не спорят. Вопрос не в том, куда был нанесен удар, а в том, что размещалось в том или ином объекте гражданской инфраструктуры. В частности, в ходе ночной атаки в Харькове удар был нанесен, предположительно, по складу боеприпасов, расположенному в ТРЦ Planeta Mall в Шевченковском районе города.



Кроме того, целью ракеты ОТРК «Искандер» стали реактивные системы залпового огня ВСУ, которые украинские боевики задействуют для атак по Белгородской области и городу Белгород. На снимке места прилета останки установок не показаны, но рядом с воронкой стоит автотрал, явно пригнанный для вывоза того, что осталось от РСЗО.





В сети также опубликовано видео ночного удара ВС РФ по двум РСЗО в Харькове. После точного прилета ракеты произошла вторичная детонация боекомплекта. Сообщается, что одним метким ударом из ОТРК «Искандер» на территории ТЦ Planeta Mal уничтожены две РСЗО «Ураган» ВСУ.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:07
      Сами придумывают наше наступление ,сами побе ... ,опровергают .Жизнь украинца не важна ,самое главное попиарится.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:15
        На Окраине каждый губернатор заявляет, что именно на его регион ВС РФ наступать будет... мол деньги и оружие всё мне (моему региону)... Ну а дальше сплошной распил... Кстати, в случае реального, а не мнимого нашего наступления, губернатор сбежит первым... Проверено СВО на Украине...
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 13:16
        На левом берегу Днепра имеются ещё крупные города, с приличными промзонами, под контролем киевского режима. Их тоже надо почаще "будить", что бы у наркомана и его подчинённых страх был не только за харьковское направление.
        Пусть мечутся как тараканы от дихлофосаhi
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 13:08
      «В ходе ночной атаки в Харькове удар был нанесен, по складу боеприпасов, расположенному в ТРЦ Planeta Mall» —

      — Ассортимент у них такой,приторговывает ТРЦ боеприпасами ...
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 13:20
      Вот и покурили! По видео понятно, что наши постоянно мониторят подходящие объекты для нанесения ударов.Красавы.
    4. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 13:35
      В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ о подготовке ВС РФ наступления на Харьков
      recourse Крысы опять что то заподозрили. request Может им папку из ВШИ передать из рук в руки. feel

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»