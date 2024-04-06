В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ о подготовке ВС РФ наступления на Харьков

В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало







В офисе президента Украины опровергли заявление главы ОПУ Андрея Ермака о подготовке ВС РФ наступления на Харьков. Ранее в интервью американскому изданию Politico Ермак заявил, что на Украине наступил «критический момент» и призвал республиканцев в палате представителей Конгресса США как можно скорее утвердить выделение военно-финансовой помощи Киеву.При этом в статье со ссылкой на слова главы администрации Зеленского говорится, что Ермак заявил, что основной целью российской армии станет взятие Харькова. По мнению главы ОПУ, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью подготовки россиян к крупному наступлению. При этом наиболее активным атакам подвергается именно Харьковская область и административный центр, где выведены из строя основные генерирующие электроэнергию объекты, пишет Politico. В статье сообщается со ссылкой на слова руководителя администрации Зеленского, что масштабное наступление ВС РФ, скорее всего, начнется в мае-июне.— заявила пресс-секретарь офиса президента Украины Дарья Заривная.Однако после этого заявления спикера ОПУ американское издание не стало редактировать статью, оставив цитаты Ермака по поводу приоритетности для российского командования наступления именно на Харьков без изменений.Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выступил с опровержением сообщений неких оппозиционных российских СМИ о предстоящем наступлении ВС РФ на Харьков. Представитель военной разведки сослался на то, что в данный момент не наблюдается концентрации российских войск на этом направлении. В ГУР считают, что «вбросами» о наступлении на Харьков Москва стремится посеять панические настроения среди жителей Украины.Между тем, появляются новые подробности комбинированных ударов ВС РФ по военным целям в Харькове. Удары наносились вчера вечером и в ночь на 6 апреля. Украинская пропаганда традиционно утверждает, что пострадали исключительно гражданские объекты.Российские паблики с этим особо не спорят. Вопрос не в том, куда был нанесен удар, а в том, что размещалось в том или ином объекте гражданской инфраструктуры. В частности, в ходе ночной атаки в Харькове удар был нанесен, предположительно, по складу боеприпасов, расположенному в ТРЦ Planeta Mall в Шевченковском районе города.Кроме того, целью ракеты ОТРК «Искандер» стали реактивные системы залпового огня ВСУ, которые украинские боевики задействуют для атак по Белгородской области и городу Белгород. На снимке места прилета останки установок не показаны, но рядом с воронкой стоит автотрал, явно пригнанный для вывоза того, что осталось от РСЗО.В сети также опубликовано видео ночного удара ВС РФ по двум РСЗО в Харькове. После точного прилета ракеты произошла вторичная детонация боекомплекта. Сообщается, что одним метким ударом из ОТРК «Искандер» на территории ТЦ Planeta Mal уничтожены две РСЗО «Ураган» ВСУ.