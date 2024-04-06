В Румынии 8 апреля начнутся военные учения Североатлантического альянса на Черном море и Дунае

С 8 апреля в Румынии начнутся военно-морские учения «Sea Shield 24», организованные блоком НАТО. Об этом сообщает министерство обороны Румынии.В военных учениях примут участие 12 стран – членов НАТО и партнеров альянса. В их числе – Болгария, Румыния, Греция, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Польша, Турция, США, Великобритания, а также партнеры НАТО Грузия и Молдавия.Продлятся маневры до 21 апреля, а пройдут они на Черном море и в дельте реки Дунай. Кроме того, будут затронуты и прибрежные территории. Торжественные мероприятия в честь открытия учений пройдут в понедельник в румынском порту Констанца на Черном море.Ожидается, что в военно-морских учениях будут участвовать более 2200 военнослужащих, 135 технических средств. В частности, речь идет о 27 морских и речных кораблях и судах, 17 самолетах, 91 автомобиле и катере. Перед участниками учений поставлены задачи по отработке действий по проведению военных операций на море и реке, морского и речного контроля, поисково-спасательных операций, помощи терпящим бедствие судам, охране стратегически значимых инфраструктурных объектов.Показательно, что учения проводятся в Румынии, в непосредственной близости от Украины. Но представители украинских вооруженных сил в учениях участия не принимают, хотя на маневры пригласили представителей таких стран – кандидатов в члены НАТО, как Грузия или Молдавия. Румынская пресса о причинах отсутствия украинских военных в списке участников учений ничего не сообщает.

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