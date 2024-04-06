«Ракетный комплекс заблокировался»: командир датского корабля рассказал подробности обороны от БПЛА йеменской группировки в Красном море

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«Ракетный комплекс заблокировался»: командир датского корабля рассказал подробности обороны от БПЛА йеменской группировки в Красном море

Фрегат королевских военно-морских сил Дании Iver Huitfeldt столкнулся с большими проблемами при проведении операции против йеменских хуситов в акватории Красного моря. Об этом сообщает датская пресса.

9 марта корабль вступил в полуторачасовой бой с беспилотными летательными аппаратами, запущенными йеменскими хуситами. Экипажу фрегата удалось сбить четыре дрона. Но сам корабль оказался в очень сложной ситуации, поскольку у него вышла из строя система противовоздушной обороны. Целые полчаса датские моряки не могли осуществить пуск ракеты системы противовоздушной обороны.



Ракетный комплекс заблокировался

- рассказал командир корабля Суне Лунд.

Офицер отметил, что на фрегате было большое количество бракованных боеприпасов. Эти снаряды выпускались еще тридцать лет назад. Поэтому боеприпасы взрывались сразу после залпа из орудия и не долетали до назначенных целей.

По словам командира корабля, вышестоящее командование не должно было отправлять фрегат в зону боевых действий в Красном море, зная о состоянии арсенала боеприпасов. В итоге министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен потребовал объяснений от военного командования.

Затем было принято решение об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил Дании генерала Флемминга Лентфера. Сейчас обязанности начальника датского генштаба временно исполняет генерал-майор Михаэль Хильдгаард, командовавший силами специальных операций вооруженных сил страны.
  • Wikipedia / Berg2
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4 комментария
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:38
    Вот про это я пишу, это не учения и рекламные ролики, где все всегда шикарно, в жизни то, оно вона как выходит. И это при условии что противник был не самый современно вооруженный.
  2. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 13:38
    Ракетный комплекс заблокировался

    - рассказал командир корабля Суне Лунд.
    Да я не против, вот только на рассказ это не тянет. Не находите? fool fool Извините за грубость, но достали сказочники из СМИ. request
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      -1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Mavrikiy
      но достали сказочники из СМИ.

      Беда в том, что этому верят. Верят наши уряпатриоты, верят на западе.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:43
    Надеюсь наше ПВО на кораблях ВМФ несколько потупее чем у продвинутых датчан,не будет устраивать революцию?еrror прикольная надпись,первые слова : А по сусалам!К сожалению не действует.

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