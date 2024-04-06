«Ракетный комплекс заблокировался»: командир датского корабля рассказал подробности обороны от БПЛА йеменской группировки в Красном море
Фрегат королевских военно-морских сил Дании Iver Huitfeldt столкнулся с большими проблемами при проведении операции против йеменских хуситов в акватории Красного моря. Об этом сообщает датская пресса.
9 марта корабль вступил в полуторачасовой бой с беспилотными летательными аппаратами, запущенными йеменскими хуситами. Экипажу фрегата удалось сбить четыре дрона. Но сам корабль оказался в очень сложной ситуации, поскольку у него вышла из строя система противовоздушной обороны. Целые полчаса датские моряки не могли осуществить пуск ракеты системы противовоздушной обороны.
- рассказал командир корабля Суне Лунд.
Офицер отметил, что на фрегате было большое количество бракованных боеприпасов. Эти снаряды выпускались еще тридцать лет назад. Поэтому боеприпасы взрывались сразу после залпа из орудия и не долетали до назначенных целей.
По словам командира корабля, вышестоящее командование не должно было отправлять фрегат в зону боевых действий в Красном море, зная о состоянии арсенала боеприпасов. В итоге министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен потребовал объяснений от военного командования.
Затем было принято решение об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил Дании генерала Флемминга Лентфера. Сейчас обязанности начальника датского генштаба временно исполняет генерал-майор Михаэль Хильдгаард, командовавший силами специальных операций вооруженных сил страны.
- Wikipedia / Berg2
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